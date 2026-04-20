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Felipe González pide un calendario electoral en Venezuela y el regreso "con garantías" de María Corina Machado

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El expresidente del Gobierno Felipe González ha reclamado este lunes un calendario electoral "claro" en Venezuela y el regreso con garantías al país de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, tras cargar contra las autoridades interinas de Caracas, a las que ha afeado que no afronten una transición democrática.

"Ya es tarde para definir un cronograma electoral", ha insistido el exdirigente socialista en el marco del desayuno informativo del Fórum Europa en Madrid, donde ha insistido en que Venezuela debe tener un horizonte "claro" y saber "a dónde va" políticamente, insistiendo a su vez en que debe desaparecer "tanta criminalidad organizada".

RECLAMA UNA AMNISTÍA DE VERDAD, NO JUZGADA POR "ÓRGANOS ILEGÍTIMOS"

Sobre las autoridades interinas en Venezuela, ha criticado que hablen de un "tiempo nuevo" pero no afronten una transición democrática, a la vez que ha lamentado que la amnistía propuesta no incluya a militares y se plantee como un "indulto parcial". Ha pedido así una amnistía "de verdad", que no sea juzgada por "órganos ilegítimos", que sea "para todos" y que tenga como límites los delitos "de lesa humanidad y narcoterrorismo".

En este sentido, ha denunciado que la única violencia a la que se hace frente en Venezuela es la de un "régimen dictatorial", en referencia al sistema 'chavista' que sigue en pie después de que Delcy Rodríguez asumiera la Presidencia de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

"Yo deseo que María Colina vuelva con absolutas garantías de seguridad. Ese es mi deseo, y con ella que vuelvan los exiliados que no están incluidos en la amnistía", ha exigido Felipe González, quien ha ahondado en que "los pasos están claros" de cara al futuro y ahora Machado "tiene que enfrentar esos pasos con los interlocutores", en referencia a Estados Unidos.

Ante Machado, el expresidente español ha alabado su liderazgo insistiendo en que "no es mercenario" y se ha transferido en otras figuras como Edmundo González, candidato presidencial después de que Machado fuera inhabilitada para las elecciones.

NO HA LUCHADO DE MANERA MERCENARIA Y LO HA SACRIFICADO TODO

"María Corina, te mereces el Premio Nobel por tu lucha por la libertad y te lo mereces más porque nunca has luchado de manera mercenaria en beneficio tuyo. Lo ha sacrificado todo, la familia, la seguridad, tu bienestar, tu libertad. Hay pocos, pocos casos en que los eso sea tan claro y tan relevante", ha señalado.

Igualmente, ha incidido en que la lucha por la libertad "no es patrimonio de una ideología" y depende de la "convicción profunda" en los "valores de la democracia".

González ha presentado en este acto a Machado, en un evento en el que ha estado presente la plana mayor del Partido Popular, con el presidente, Alberto Núñez Feijóo, a la cabeza y que ha reunido igualmente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, además de otras figuras políticas como Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega Smith, exdirigentes de Vox.

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