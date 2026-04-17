Qué implica la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que aprobará el Consejo de Ministros: más dinero, más protección y el reto de cerrar la brecha con Europa

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. (Europa Press)

Fue el pasado mes de septiembre cuando el Ministerio de Vivienda anunció el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, pero será ahora, el 21 de abril, cuando el Gobierno apruebe la medida en el próximo Consejo de Ministros. Una hoja de ruta que llega tras meses de negociaciones entre las administraciones, y que definirá la política habitacional en España durante los próximos años. El Ejecutivo pretende así dar respuesta al problema estructural del acceso a la vivienda, que continúa siendo una de las mayores preocupaciones de los españoles. Según los últimos barómetros del CIS, más del 42% de los ciudadanos sitúan la vivienda como su mayor inquietud, por delante incluso del empleo o la inflación.

Este nuevo Plan, que ha incluido varias de las aportaciones de las comunidades autónomas, contará con una dotación de hasta 7.000 millones de euros, lo que supone, según el Gobierno central, el mayor esfuerzo financiero realizado en esta materia. La financiación se repartirá entre la Administración General del Estado, que aportará el 60%, y las comunidades autónomas, responsables del 40% restante y de la ejecución de buena parte de las políticas.

Este aumento presupuestario implica triplicar los recursos respecto a planes anteriores, con la intención de dar un salto cuantitativo y cualitativo en la política de vivienda. La ministra responsable, Isabel Rodríguez, ya defendió que “este esfuerzo milmillonario nos permitirá avanzar hacia la convergencia con Europa en materia de protección social del acceso a la vivienda”.

“Ni un solo euro” para privatizar

Uno de los elementos centrales del Plan es el refuerzo del parque público de vivienda. España cuenta con un porcentaje de vivienda social que no llega al 3%, muy inferior al de países como Francia (17%), Polonia (7,6%) o Bélgica (6,5%), lo que limita la capacidad de las administraciones para intervenir en el mercado. En concreto, el 9% del parque inmobiliario de Europa es de vivienda social.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, califica de "anomalía" la proliferación de contratos de alquiler temporales de menos de un año y aboga por una regulación más transversal del mercado para proteger a familias y estudiantes.

Para corregir esta situación, el 40% de los fondos se destinará a la promoción y adquisición de vivienda pública. Y, además, el Plan introduce el principio de protección indefinida para las viviendas financiadas con recursos públicos. Es decir, estos inmuebles se blindarán, y no podrán perder su condición de vivienda protegida con el paso del tiempo, lo que evitará la descapitalización del parque público que se produjo en etapas anteriores.

Mientras anunciaba la aprobación del Plan durante la jornada Habitar el mundo rural en Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Rodríguez ha asegurado que “ni un solo euro” se invertirá en viviendas públicas o protegidas que sean susceptibles de ser privatizadas en el futuro.

Rehabilitación, ayudas y foco en jóvenes

Pero el Plan no se limita a construir nuevas viviendas. Un 30% de la inversión se dedicará a la rehabilitación de edificios y barrios, con especial atención en la eficiencia energética y la accesibilidad. Así, por un lado, se mejoran las condiciones del parque residencial existente, especialmente en zonas urbanas envejecidas; y por otro, se contribuye con los compromisos climáticos mediante la reducción del consumo energético de los hogares.

Y el 30% restante del presupuesto se canalizará a través de ayudas directas, con especial protagonismo para los jóvenes. Actualmente, la edad media de emancipación en nuestro país se sitúa en torno a los 30 años, y tan solo el 37% de los menores de 35 años tienen una casa en propiedad.

Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). (Tomàs Moyà - Europa Press)

Por esto, el plan incluye medidas orientadas a facilitar la salida del hogar familiar, reducir la carga financiera del alquiler o la compra y mejorar el acceso en zonas rurales, donde más sufren la despoblación. También se contemplan actuaciones específicas en áreas con el mercado tensionado, donde los precios han experimentado grandes subidas y el acceso resulta especialmente complicado.

Para estas zonas, la ministra ha detallado algunas actuaciones específicas. Entre ellas, se contemplan subvenciones que pueden alcanzar los 8.000 euros por vivienda para intervenciones de carácter estructural, así como apoyos que llegan hasta los 20.500 euros en el caso de rehabilitaciones centradas en la mejora de la eficiencia energética.

Además, el plan incorpora ayudas de hasta 85.000 euros por vivienda destinadas a la construcción de vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes. Estas promociones podrán, asimismo, orientarse a la venta, con el objetivo de dinamizar la oferta residencial en zonas con menor población.

La propia Rodríguez ya subrayó en septiembre de 2025 la necesidad de alcanzar acuerdos entre “todas las administraciones públicas, pero especialmente las comunidades autónomas, con quienes siempre se han negociado estos programas”.