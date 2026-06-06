España

Los jóvenes resisten el calor y las colas kilométricas para ver al papa León XIV en un multitudinario evento en la Plaza de Lima: “Esperamos que sea siempre cercano a los humildes”

La vigilia reúne a cerca de 600.000 personas eufóricas con la visita del pontífice, que cierra así su primera jornada en España

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Los fieles reciben al papa en Madrid. (Violeta Santos Moura/Reuters)
Los fieles reciben al papa en Madrid. (Violeta Santos Moura/Reuters)

“Mi nombre es Miguel Montiel, tengo 28 años. / Yo soy Evelyn Fleitas y tengo 26 años. / Me dedico al tema de la pintura, soy pintor. / Trabajo en casas y cuidando niños. / Y pues somos de Paraguay, pero vivimos aquí en Madrid. / Y estamos aquí por nuestra fe, para que podamos aprovechar este momento de estar celebrando. Estar libres. / Y que su mensaje sea algo que nos bendiga a todos y que nos podamos ir contentos de aquí con una fe renovada y con alegría”.

Miguel y Evelyn son solo dos de las cerca de 600.000 personas, la mayoría jóvenes, que se han congregado el sábado de la tarde en la Plaza de Lima de Madrid, en el Paseo de la Castellana, para celebrar la vigilia, el multitudinario evento que ha constituido el plato fuerte de la primera jornada del papa León XIV en España. Son solo dos de 600.000 historias, pero todas son parecidas: relatos de esperanza ante un pontífice “que esperamos que sea siempre cercano a los jóvenes, que no nos abandone, que apoye siempre a los más humildes”, comenta esta pareja, vestida con una camiseta de la selección de Paraguay.

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La alegría y la esperanza eran las palabras más repetidas por los asistentes, que para estar en el evento tuvieron que resistir el calor de Madrid en un verano anticipado y unas colas kilométricas: más de una hora para entrar al recinto, incluso para los que llegaron con tres horas de antelación.

Miles de jóvenes llenan ya el Paseo de la Castellana desde la Plaza de San Juan de la Cruz hasta la de Lima, en un ambiente festivo y emocionado para el primer encuentro multitudinario del papa León XIV en España. (EFE)

“Es superbonito que en su primer año haya elegido España”

Pablo, de 36 años, es otro de los asistentes. “Vengo con mi mujer. Nos hacía mucha ilusión porque hace mogollón de años que no venía un papa a España, y tener la oportunidad de poder verle es todo un honor y un orgullo. Es superbonito que en su primer año ya haya elegido venir a España, así que estamos muy emocionados”. ¿Y qué le diría si pudiera? “Intentar estar más cerca de la gente que realmente lo necesita, la gente desfavorecida. Y que, al final, el cristianismo es un poco eso, ¿no?”, comenta.

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Pablo, junto a su familia en la vigilia. (Irene Herrero)
Pablo, junto a su familia en la vigilia. (Irene Herrero)

Pese a las aglomeraciones, a las altas temperaturas y a la hora, en este evento para jóvenes hay también muchos niños. Por supuesto, en familia. Como un grupo que ha venido desde Valladolid, “de una parroquia que se llama Salvador Santiago”, dice una de las mujeres que forman parte de él. “Somos 16 adultos y menores de 16 años. Y luego tenemos otro grupito de mayores de 16, los jóvenes, que están por otro lado”, destaca. Igual que el resto de entrevistados, sus objetivos son sencillos: pasarlo bien, ver al papa y “disfrutar de la experiencia”.

Su plan es quedarse todo el fin de semana en Madrid y asistir a todos los eventos que tiene planeados el pontífice. Y su petición: “Que sea valiente y que sea un buen pastor para todos nosotros”.

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