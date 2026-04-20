España

De la cuna de Inditex a supermercado de barrio: el histórico local que albergó el primer Zara en A Coruña se convertirá en un Día

El histórico local donde nació Zara cerró en enero y reabrirá como supermercado, en una operación que refleja el giro hacia el comercio de proximidad y las nuevas necesidades del consumo urbano

Guardar
Inditex
Una tienda de la franquicia Zara en Barcelona, a 7 de agosto de 2023. (David Zorrakino / Europa Press / Foto de archivo)

El lugar donde comenzó una de las historias de mayor éxito empresarial de España cambiará de aspecto para comenzar una etapa completamente distinta. El bajo comercial de la calle Juan Flórez de A Coruña, que en 1975 se convirtió en la primera tienda de Zara que abrió el gallego Amancio Ortega, dejará atrás su pasado vinculado a la moda para convertirse en un supermercado de la cadena Dia.

Un anuncio que llega tan solo unas semanas después del cierre definitivo del establecimiento, que bajó sus persianas el pasado 30 de enero. El cierre puso fin a casi medio siglo de historia en un local que marcó el inicio de una marca ahora conocida a nivel mundial, y contribuyó a situar a A Coruña en el mapa internacional del sector textil.

Además, el adiós llegó poco después de una remodelación llevada a cabo en 2025 con motivo del 50 aniversario de la compañía. Aquella intervención, planteada como un homenaje a los orígenes del grupo y a sus primeros clientes, terminó adquiriendo un carácter inesperado: el de despedida simbólica de un espacio que había trascendido su función comercial para convertirse en un icono.

Imagen 5RSZHVCVK5HT5DUIIVAC3OTAJA

Dia refuerza su modelo de proximidad

Ahora, ese mismo espacio se prepara para acoger un supermercado de proximidad. La futura tienda contará con una superficie de ventas cercana a los 300 metros cuadrados y supondrá la creación de más de una decena de empleos, todos ellos de nueva contratación. La apertura forma parte de la estrategia de expansión de Dia, que busca consolidar su modelo de comercio cercano en ubicaciones estratégicas dentro de entornos urbanos.

Con este nuevo establecimiento, la cadena reforzará su presencia en A Coruña, donde pasará a contar con ocho tiendas. A nivel provincial, la cifra ascenderá a 42, mientras que en Galicia superará el centenar de puntos de venta. La compañía destaca que esta operación responde a su intención de adaptarse a las necesidades del consumidor actual, que prioriza la cercanía, la rapidez y la facilidad en la compra diaria.

Un enclave estratégico con mucha carga simbólica

Y la elección del local no ha sido casual. Según la empresa, la ubicación reúne condiciones especialmente atractivas, tanto por su visibilidad como por su entorno residencial. En las inmediaciones se concentran numerosas viviendas, entre ellas grandes edificios como la torre Hercón, lo que garantiza una demanda constante desde el primer día de apertura. Así, el supermercado aspira a convertirse en un punto de referencia para los vecinos, ofreciendo una alternativa cómoda para el abastecimiento cotidiano.

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

Sin embargo, la operación no fue tan fácil como ahora parece. La compañía asegura que el proceso de adjudicación del alquiler fue disputado por varias empresas, y que su propuesta resultó finalmente elegida por su enfoque orientado al comercio de proximidad y a las nuevas dinámicas del consumo urbano.

Más allá de los datos económicos y comerciales, el cambio de uso del local tiene una fuerte carga simbólica. El espacio donde nació Zara, y con ella el grupo Inditex, deja de estar vinculado a la industria de la moda para integrarse en el día a día de los ciudadanos desde una perspectiva mucho más cotidiana. Es, en cierto modo, el reflejo de cómo evolucionan las ciudades y sus necesidades: de ser escaparate de tendencias globales a responder a demandas básicas de consumo.

Temas Relacionados

Amancio OrtegaZaraInditexEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cómo hacer salsa Périgueux, el mejor complemento para recetas de carne roja con un riquísimo sabor a trufa

Rica, untuosa y llena de sabor, esta salsa es el complemento perfecto para carnes rojas, solomillos o incluso aves

Cómo hacer salsa Périgueux, el mejor complemento para recetas de carne roja con un riquísimo sabor a trufa

La acusación popular pide 24 años de prisión para Begoña Gómez por cuatro delitos y solicita que Pedro Sánchez declare como testigo

El escrito, dirigido por Hazte Oír, atribuye a la mujer del presidente del Gobierno delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida

La acusación popular pide 24 años de prisión para Begoña Gómez por cuatro delitos y solicita que Pedro Sánchez declare como testigo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

La UE anuncia un aumento del 50% el control de las importaciones de alimentos: España ya vigila de cerca pimientos, mangos y espárragos

El comisario europeo de Salud y Bienestar de los Animales, Olivér Várhelyi, ha resaltado el papel “clave” de España en el refuerzo de los controles fitosanitarios y la seguridad alimentaria

La UE anuncia un aumento del 50% el control de las importaciones de alimentos: España ya vigila de cerca pimientos, mangos y espárragos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La acusación popular pide 24 años de prisión para Begoña Gómez por cuatro delitos y solicita que Pedro Sánchez declare como testigo

La acusación popular pide 24 años de prisión para Begoña Gómez por cuatro delitos y solicita que Pedro Sánchez declare como testigo

El PP contradice a Vox y niega que vayan a cortar las ayudas a Cáritas por “colaborar” con la inmigración irregular: “Tiene que acreditarse con sentencia”

La prensa de Marruecos dispara contra Lamine Yamal y le dice lo que debe hacer para ser “verdaderamente grande”: “Ahí es donde la historia se desmorona”

Defensa convoca 3.000 plazas para oficiales y suboficiales de Fuerzas Armadas y Guardia Civil en 2026: estos son los plazos y requisitos

El Supremo niega la indemnización a un pasajero que se resbaló en un barco: presentó la demanda cuatro años después del accidente

ECONOMÍA

La UE anuncia un aumento del 50% el control de las importaciones de alimentos: España ya vigila de cerca pimientos, mangos y espárragos

La UE anuncia un aumento del 50% el control de las importaciones de alimentos: España ya vigila de cerca pimientos, mangos y espárragos

Una empresa francesa quiere quedarse con el aceite español y estudia la compra de Deoleo, la compañía que controla la marca Carbonell

Lucía Menéndez, abogada: “Si tu herencia tiene usufructo, no es tan tuya como crees”

Juanma Lorente, abogado: “Vas muy tarde si no has hablado con tu empresa de las vacaciones de verano”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Así es el camino de los tenistas españoles en el Mutua Madrid Open: Jódar y Sinner en la misma parte del cuadro

Así es el camino de los tenistas españoles en el Mutua Madrid Open: Jódar y Sinner en la misma parte del cuadro

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey