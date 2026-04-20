De la cuna de Inditex a supermercado de barrio: el histórico local que albergó el primer Zara en A Coruña se convertirá en un Día

Una tienda de la franquicia Zara en Barcelona, a 7 de agosto de 2023. (David Zorrakino / Europa Press / Foto de archivo)

El lugar donde comenzó una de las historias de mayor éxito empresarial de España cambiará de aspecto para comenzar una etapa completamente distinta. El bajo comercial de la calle Juan Flórez de A Coruña, que en 1975 se convirtió en la primera tienda de Zara que abrió el gallego Amancio Ortega, dejará atrás su pasado vinculado a la moda para convertirse en un supermercado de la cadena Dia.

Un anuncio que llega tan solo unas semanas después del cierre definitivo del establecimiento, que bajó sus persianas el pasado 30 de enero. El cierre puso fin a casi medio siglo de historia en un local que marcó el inicio de una marca ahora conocida a nivel mundial, y contribuyó a situar a A Coruña en el mapa internacional del sector textil.

Además, el adiós llegó poco después de una remodelación llevada a cabo en 2025 con motivo del 50 aniversario de la compañía. Aquella intervención, planteada como un homenaje a los orígenes del grupo y a sus primeros clientes, terminó adquiriendo un carácter inesperado: el de despedida simbólica de un espacio que había trascendido su función comercial para convertirse en un icono.

Dia refuerza su modelo de proximidad

Ahora, ese mismo espacio se prepara para acoger un supermercado de proximidad. La futura tienda contará con una superficie de ventas cercana a los 300 metros cuadrados y supondrá la creación de más de una decena de empleos, todos ellos de nueva contratación. La apertura forma parte de la estrategia de expansión de Dia, que busca consolidar su modelo de comercio cercano en ubicaciones estratégicas dentro de entornos urbanos.

Con este nuevo establecimiento, la cadena reforzará su presencia en A Coruña, donde pasará a contar con ocho tiendas. A nivel provincial, la cifra ascenderá a 42, mientras que en Galicia superará el centenar de puntos de venta. La compañía destaca que esta operación responde a su intención de adaptarse a las necesidades del consumidor actual, que prioriza la cercanía, la rapidez y la facilidad en la compra diaria.

Un enclave estratégico con mucha carga simbólica

Y la elección del local no ha sido casual. Según la empresa, la ubicación reúne condiciones especialmente atractivas, tanto por su visibilidad como por su entorno residencial. En las inmediaciones se concentran numerosas viviendas, entre ellas grandes edificios como la torre Hercón, lo que garantiza una demanda constante desde el primer día de apertura. Así, el supermercado aspira a convertirse en un punto de referencia para los vecinos, ofreciendo una alternativa cómoda para el abastecimiento cotidiano.

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

Sin embargo, la operación no fue tan fácil como ahora parece. La compañía asegura que el proceso de adjudicación del alquiler fue disputado por varias empresas, y que su propuesta resultó finalmente elegida por su enfoque orientado al comercio de proximidad y a las nuevas dinámicas del consumo urbano.

Más allá de los datos económicos y comerciales, el cambio de uso del local tiene una fuerte carga simbólica. El espacio donde nació Zara, y con ella el grupo Inditex, deja de estar vinculado a la industria de la moda para integrarse en el día a día de los ciudadanos desde una perspectiva mucho más cotidiana. Es, en cierto modo, el reflejo de cómo evolucionan las ciudades y sus necesidades: de ser escaparate de tendencias globales a responder a demandas básicas de consumo.