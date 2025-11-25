Amancio Ortega cierra su segunda inversión inmobiliaria más importante tras un año récord de dividendos en Inditex

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

Amancio Ortega, fundador de Inditex y uno de los empresarios más ricos del mundo, ha adquirido The Post, un emblemático complejo de oficinas y comercio en el centro de Vancouver, por 1.100 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos 675.400 millones de euros, según ha informado Bloomberg. La compra, realizada a través de su firma de inversión Pontegadea Inversiones SL, se convierte en la segunda operación de mayor cuantía en la historia del fondo, solo detrás de la adquisición en 2022 de Royal Bank Plaza en Toronto, por más de 800 millones de euros.

The Post, la antigua oficina central de correos de Vancouver, fue propiedad de QuadReal Property Group hasta la fecha de la adquisición. El complejo está compuesto por dos torres de gran altura que ocupan una manzana completa en el corazón de la ciudad y alberga aproximadamente 100.000 metros cuadrados de oficinas y más de 17.000 metros cuadrados de espacio comercial. Entre sus inquilinos se encuentra Amazon, que ocupa parte de las oficinas, así como otras empresas como Loblaws City Market, Oakberry y Starbucks, que operan bajo contrato de alquiler.

Amancio Ortega junto al edificio de oficinas en Vancouver adquirido por Pontegadea (Montaje Infobae España)

La compra refuerza la relación de Pontegadea con Amazon, que ya es inquilino de otras propiedades del fondo en Norteamérica y Europa, incluyendo edificios en Seattle y Dublín. Además, la cartera de Ortega alberga a otras grandes corporaciones tecnológicas, como Meta Platforms y Apple, consolidando su capacidad para atraer a empresas de alto perfil a sus inmuebles.

Reinversión de dividendos en inmobiliario

Pontegadea ha desarrollado una de las mayores carteras inmobiliarias privadas del mundo, con activos en Europa y Norteamérica que incluyen oficinas, residencias de lujo, hoteles e inversiones en energía y telecomunicaciones. Este año, la firma ha adquirido varios inmuebles, principalmente de oficinas, por más de 1.030 millones de euros, a los que se suman los casi 700 millones de euros invertidos en las torres de Vancouver. La estrategia de inversión se financia en gran parte con los dividendos que Ortega recibe como principal accionista de Inditex, que superarán por primera vez los 3.000 millones de euros en 2025.

A sus 89 años, Ortega es el hombre más rico de España y ocupa la 17ª posición en la lista de multimillonarios del mundo, con un patrimonio total estimado en 109.900 millones de euros según Bloomberg. Su enfoque financiero consiste en reinvertir parte de los dividendos que recibe, lo que permite evitar impuestos sobre el patrimonio y seguir ampliando su imperio internacional.

La cartera inmobiliaria de Ortega

En Canadá, además de The Post y del almacén de Burnaby alquilado a Amazon, Ortega es propietario de Royal Bank Plaza en Toronto, consolidando su presencia en el mercado inmobiliario canadiense. Su portafolio combina propiedades comerciales y residenciales de alto nivel con inversiones estratégicas en infraestructura y servicios esenciales, manteniendo una diversificación geográfica y sectorial que refuerza la estabilidad y el crecimiento del fondo.

Entre los activos más destacados adquiridos por Pontegadea en 2025 se encuentran la Torre Brickell en Miami, Estados Unidos, por 236 millones de euros; Vento las Olas en Fort Lauderdale, Estados Unidos, por 145 millones de euros; la sede de Planeta en Barcelona, España, por 250 millones de euros; el hotel Banke en París, Francia, por 97 millones de euros; la oficina de Nama en Docklands, Dublín, Irlanda, por 70 millones de euros; un bloque de apartamentos en Miami, Estados Unidos, por 165 millones de euros; y PD Ports en el Reino Unido, cuyo valor no fue divulgado, ampliando la presencia de Ortega más allá del sector inmobiliario hacia la logística y los servicios.