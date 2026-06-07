El precio de la luz en España para este 8 de junio

El precio del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)

El precio de luz en España se modifica constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la energía eléctrica en el país para este lunes 8 de junio, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio de la luz

Día: 8 de junio

Precio promedio: 57.95 euros por megavatio hora

Precio máximo: 115.53 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este lunes 8 de junio, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 106.99 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 97.5 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 93.7 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 93.81 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 94.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 96.35 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 114.66 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 100.99 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 71.84 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 40.27 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 23.43 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 12.56 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 6.97 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.8 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.86 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.18 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.38 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 8.46 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 40.09 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 82.18 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 115.53 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 99.98 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 87.29 euros por megavatio hora.