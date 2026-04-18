España

Ylenia Padilla habla de su gran decepción con Belén Esteban: “¿La has escuchado defenderme en algún momento?”

Tras seis años de veto voluntario, la de Benidorm reaparece en el plató de ‘¡De Viernes!’ para sincerarse de su maltrecha relación con la ‘princesa de pueblo’, a quien acusa de abandonarla en su peor momento

Guardar
Ylenia Padilla habla del fin de su relación con Belén Esteban en '¡De Viernes!
Ylenia Padilla habla del fin de su relación con Belén Esteban en '¡De Viernes! (Mediaset)

El universo de Mediaset ha vivido la noche de este viernes, 17 de abril, el regreso a los platós de televisión de Ylenia Padilla, la mujer que revolucionó el género del reality en España con su carácter volcánico y sus frases icónicas. Lo ha hecho tras casi seis años de un retiro absoluto, una etapa en la que la de Benidorm decidió apagar los focos para encontrarse a sí misma tras una caída mediática que casi acaba con ella.

Sin embargo, su regreso no ha sido un ejercicio de nostalgia. Sentada en el programa ¡De Viernes!, Ylenia ha decidido abrir el “libro de reclamaciones” de su vida pública. Y el capítulo más extenso ha sido, sin duda, el de su relación con Belén Esteban. Lo que nació como una hermandad inquebrantable en las paredes de Gran Hermano VIP 2015 se ha transformado hoy en un desierto de indiferencia y reproches cruzados.

'¡De Viernes!' recupera una imagen de Ylenia Padilla y Belén Esteban en 'GH Dúo 3' (Mediaset)
'¡De Viernes!' recupera una imagen de Ylenia Padilla y Belén Esteban en 'GH Dúo 3' (Mediaset)

La historia de Ylenia y Belén fue, durante años, el ejemplo perfecto de fidelidad televisiva. Compartieron bando en el reality, se defendieron a capa y espada en los pasillos de Telecinco y consolidaron un vínculo que parecía a prueba de bombas. Pero la realidad era bien distinta tras el decorado. “El cariño al principio era real. Y al principio nuestra defensa de los platos era real e hicimos un vínculo real en ese concurso. Pero conforme pasaba el tiempo, se fue apagando”, ha confesado Ylenia con una serenidad que denota el paso del tiempo. Según la de Benidorm, la llama de aquella amistad no se extinguió por un gran conflicto puntual, sino por un goteo constante de ausencias en los momentos en los que el suelo empezó a temblar bajo sus pies.

El “linchamiento” y la traición del silencio

El punto de no retorno llegó cuando Ylenia se convirtió en el centro de una agria polémica por sus opiniones sobre las leyes del colectivo LGTBIQ+. La joven describe ese periodo como un auténtico “linchamiento” público que destrozó su salud mental. Fue en ese abismo donde buscó la mano de su amiga y, según su relato, solo encontró el vacío de la pantalla. “He estado pasando el peor de los momentos de mi vida pública. ¿Y tú la has escuchado a defenderme en algún momento?”, lanzaba Ylenia de forma directa a cámara, apelando a una Belén Esteban que, por aquel entonces, seguía siendo la reina de la tarde en Sálvame.

Ylenia Padilla habla del fin de su relación con Belén Esteban en '¡De Viernes!0
Ylenia Padilla habla del fin de su relación con Belén Esteban en '¡De Viernes! (Mediaset)

Pero el reproche va más allá de la pasividad. Ylenia acusa a la de Paracuellos de haber priorizado el espectáculo sobre la lealtad: “En ese momento no me defendió y además echó más leña al fuego porque, claro, en el programa pues eso venía bien. Eso es lo que pasó”. La colaboradora admite que aquel sentimiento de abandono la llevó a una espiral de ira que descargó en sus redes sociales. Reconoce que sus polémicos directos de Instagram, donde cargó contra todo el universo de La Fábrica de la Tele, fueron el clavo final del ataúd de su amistad. “Pues mira, yo la verdad que hice unos directos donde os puse finos a todos porque me parecía, la verdad, que me habían tratado muy mal. Y quizá alguna le cayó a ella”, confesó con honestidad brutal.

Belén Esteban llama a Ylenia Padilla antes de su entrevista en ‘¡De Viernes!’

Uno de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando Ylenia reveló un detalle de última hora: Belén Esteban intentó ponerse en contacto con ella apenas 24 horas antes de su reaparición televisiva. Un movimiento que la invitada no ha dudado en calificar de sospechoso tras un lustro de silencio absoluto. “Yo quiero demasiado siempre. Seguramente habrá algo pendiente que hablar, pero, por ejemplo, ayer me llamó y no se lo cogí”, explicó tajante.

Para la de Benidorm, el timing de la llamada invalida cualquier intención genuina de reconciliación. “Hombre, después de 5 años, tantas cosas que se han dicho de mí, y tantos titulares, no me ha llamado. Entonces es un poco rarete que me haya llamado ahora”, añadió, dejando entrever que percibe más un interés mediático por el “ruido” del estreno que una verdadera preocupación por su bienestar.

Ylenia Padilla asegura que Belén Esteban intentó ponerse en contacto con ella antes de su entrevista en '¡De Viernes!' (Mediaset)
Ylenia Padilla asegura que Belén Esteban intentó ponerse en contacto con ella antes de su entrevista en '¡De Viernes!' (Mediaset)

A pesar de la dureza de sus palabras, Ylenia no ha querido cerrar la puerta con llave y candado. Aunque ahora mismo asegura no tener ganas de explicaciones —“ahora mismo no tengo ganas. Ni decirle nada ahora mismo”—, deja una pequeña rendija abierta al futuro: “Yo no me niego a que algún día hablemos”.

Lo que ha quedado claro en este esperado regreso es que la Ylenia que se marchó no es la misma que ha vuelto. Durante su retiro, la de Benidorm asegura haber aprendido a discernir entre los compañeros de foco y los amigos de verdad. “He aprendido a apreciar mucho quién ha estado”, sentenció, subrayando que su prioridad actual es la paz mental lejos del ruido que un día la devoró.

Temas Relacionados

Belén EstebanGente EspañaFamosos EspañaDe ViernesMediaset EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

La mandataria mexicana se encuentra en la Ciudad Condal con motivo de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

El medicamento que reduce el riesgo de nuevos ictus en personas que ya han sufrido uno: está en fase de investigación

El fármaco, además, no produce un aumento en los episodios de hemorragia grave, uno de los efectos secundarios más temidos de los tratamientos existentes

El medicamento que reduce el riesgo de nuevos ictus en personas que ya han sufrido uno: está en fase de investigación

Avisos por tormentas, calima en Canarias y calor de verano: la Aemet prevé máximas de más de 32 grados este fin de semana

El tiempo continuará siendo en general estable, aunque con precipitaciones en algunas zonas. Las temperaturas seguirán siendo más habituales del mes de junio

Avisos por tormentas, calima en Canarias y calor de verano: la Aemet prevé máximas de más de 32 grados este fin de semana

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

El día 28 de abril se vota en el Congreso de los Diputados si se convalida o se deroga el Real Decreto-ley 8/2026, que entró en vigor el pasado 22 de marzo para paliar los efectos del conflicto de Oriente Medio en el bolsillo de los arrendatarios

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

Las propuestas del Partido Andalusí: el “humanismo islámico”, la inclusión de Ceuta y Melilla en Andalucía y el árabe como idioma oficial

España, Irlanda y Eslovenia piden en una carta a la Unión Europea que revise la relación con Israel

España abre el grifo al gas ruso pese a las sanciones europeas y mira a Argelia como suministradora por la incertidumbre de la guerra en Medio Oriente

La IHRF aterriza en España para divulgar sobre los derechos humanos y el lawfare: “Las dictaduras ya no necesitan tanques”

ECONOMÍA

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

La gasolina y el gasoil se disparan pese a las rebajas fiscales: “La solución es que el Gobierno tope los precios para evitar abusos”

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

La CNMC abre expedientes sancionadores a Red Eléctrica y las grandes energéticas por su actuación durante el apagón

El FMI asegura que la apuesta por las renovables amortiguó el impacto de la guerra de Irán en la inflación española

DEPORTES

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”