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Belén Esteban confiesa su gran decepción tras ‘Sálvame’ y señala a un conocido presentador de televisión: “Yo no haría las cosas que me ha hecho”

La ‘princesa de pueblo’ se ha sincerado con Carlota Corredera en el podcast ‘Menudo cuadro’ y ha revelado su nula relación con más de 15 excompañeros de Mediaset

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Belén Esteban, en 'Sálvame'. (Mediaset España)
Belén Esteban, en 'Sálvame'. (Mediaset España)

Belén Esteban atraviesa una etapa de cambio personal y profesional marcada por su alejamiento temporal de la televisión tras su salida de No somos nadie. A sus 52 años, la de Paracuellos ha optado por tomarse un descanso mediático que está dedicando principalmente a su entorno más cercano y a disfrutar de su vida familiar.

En declaraciones recientes, la princesa de pueblo se mostraba satisfecha con este nuevo momento vital: “Estoy pasando un buen momento en mi vida, rodeada de los míos, mi madre, mi marido, mi niña, aunque la tenga lejos, pero voy mucho a verla. Es momento de disfrutar”. Estas palabras reflejan una etapa de tranquilidad en contraste con los años de intensa exposición mediática que han caracterizado su trayectoria.

Belén Esteban en una imagen de 'Ni que fuéramos Shh". (Canal Quickie)
Belén Esteban en una imagen de 'Ni que fuéramos Shh". (Canal Quickie)

Sin embargo, su retirada no ha supuesto una desaparición total del foco público. A tan solo una semana de la final de Top Chef: dulces y famosos, donde compite por la victoria frente a Ivana Rodríguez, Benita y Roi, Esteban ha reaparecido en el podcast Menudo cuadro de RTVE Play. En esta intervención, la colaboradora ha sorprendido al revelar una profunda decepción personal vinculada a su carrera.

“A lo mejor yo he sido más que tú”

Durante la conversación, la tertuliana dejó entrever un conflicto con una figura relevante del panorama televisivo español, aunque sin mencionar nombres. “Era muy amigo, muy reconocido en este país... pero no le tengo que permitir ciertas cosas. Porque por tú ser una persona muy conocida nunca has sido más que yo. A lo mejor yo he sido más que tú. Ha sido una persona importante para mí, pero yo nunca le he importado a él. Lo tengo clarísimo (...) Yo no haría las cosas que me ha hecho a mí”, afirmaba con contundencia.

El último programa de 'Sálvame' (Mediaset)
El último programa de 'Sálvame' (Mediaset)

Sus palabras generaron una inmediata reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios comenzaron a especular sobre la identidad de la persona a la que hacía referencia. Entre las hipótesis más repetidas destacó el nombre de Jorge Javier Vázquez, especialmente en el contexto de las tensiones surgidas tras el final de Sálvame. Desde la cancelación del programa, varios excolaboradores han manifestado públicamente su descontento con la actitud del presentador, quien, por su parte, ha optado por no responder a estas críticas.

En el mismo podcast, Esteban profundizó en cómo afrontaría un hipotético reencuentro con esta persona en caso de regresar a Mediaset. “Hará como si nada. Me saludará”, comentó, en la conversación con Carlota Corredera. La colaboradora fue tajante al definir su postura actual: “Tengo claro con quién quiero estar, quién quiero que sea mi amigo y tengo muy claro quién no quiero que esté en mi vida”.

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, en 'Sálvame'. (MEDIASET)
Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, en 'Sálvame'. (MEDIASET)

La ruptura con parte de su entorno profesional no se limita a un solo nombre. Esteban reconoció haber tomado una decisión drástica en los últimos meses: “Te puedo decir que he bloqueado a 14 o 16 personas”. Según explicó, esta determinación se produjo “hace 10 meses” y responde a su intención de cerrar etapas y priorizar su bienestar personal.

Entre las personas afectadas por este distanciamiento se encontrarían rostros conocidos como Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval. En este sentido, Esteban se mostró firme en su decisión de no retomar esas relaciones: “Ahora mismo no quiero reconducir nada”. Pese a estos desencuentros, la colaboradora mantiene vínculos estrechos con otras figuras del medio. Entre ellas destacan María Patiño, con quien conserva una sólida amistad, así como la propia Carlota Corredera y el productor David Valldeperas, a quienes continúa mostrando afecto y cercanía.

Sálvame ha tenido numerosas controversias a lo largo de sus años que han hecho que el programa se califique como 'telebasura' pero, a la vez, han contribuido a su fama

Mientras permanece alejada de los formatos tradicionales de televisión, la comunicadora ha comenzado a explorar nuevas vías de conexión con el público, especialmente con las generaciones más jóvenes. Un ejemplo de ello es su participación en la nueva temporada de Las Becarias, un proyecto audiovisual protagonizado por Oscar Font y Pabs Perez. En esta producción, vinculada a la marca NYX Professional Makeup, Esteban asume un papel destacado en una comedia ambientada en unas oficinas donde se convierte en “la jefa”. El proyecto, cargado de cameos y situaciones humorísticas, ha permitido a la colaboradora acercarse a nuevos públicos y experimentar con formatos distintos a los que ha desarrollado a lo largo de su carrera.

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