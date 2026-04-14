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Varios estafadores desvían en carretera todo el tráfico a un peaje falso: la policía los descubre un año y medio después

Los responsables del fraude combinaron precios reducidos con un supuesto fin benéfico para reforzar la confianza de los conductores y sostener una actividad ilícita durante meses

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Peaje del Huerna, en la autopista AP-66 (Europa Press)
Peaje del Huerna, en la autopista AP-66 (Europa Press)

Durante más de un año, miles de conductores circularon por una carretera del oeste de la India convencidos de estar cumpliendo con el pago reglamentario de peajes cuando, en realidad, alimentaban una estafa cuidadosamente diseñada. No fue un fallo puntual ni un engaño improvisado: fue una operación sostenida en el tiempo, con apariencia institucional y un grado de verosimilitud suficiente como para pasar inadvertida durante aproximadamente dieciocho meses.

El escenario de los hechos se sitúa en el estado de Gujarat, en el tramo que conecta Bamanbore con Kutch. Allí, en un terreno ocupado antaño por una fábrica de cerámica hoy abandonada, un grupo organizado levantó en 2023 una infraestructura que replicaba con precisión casi quirúrgica un peaje oficial. No se trataba de una mera simulación rudimentaria, sino de una instalación completa: barreras operativas, señalización vial coherente, cabinas de cobro y, sobre todo, personal que desempeñaba su papel con la naturalidad de quien lleva años en el oficio.

La ingeniería del engaño

La clave del éxito residía en la comprensión del comportamiento del conductor medio. Los responsables de la trama no interrumpían el flujo natural del tráfico de manera abrupta, lo reconducían con sutileza. Mediante desvíos estratégicamente situados, los vehículos eran apartados de la vía principal y dirigidos hacia este peaje paralelo, ubicado a escasos kilómetros de la estación oficial.

Una vez allí, todo encajaba. El entorno resultaba familiar, los procedimientos eran reconocibles y el cobro se realizaba sin estridencias. A ese marco de normalidad se sumaba un elemento decisivo: el precio. Las tarifas eran, aproximadamente, la mitad de las oficiales. En un contexto donde el transporte por carretera supone un coste significativo, especialmente para camioneros, el incentivo económico operaba como un poderoso argumento.

Peaje de Etxebarri-Ibiña (Diputación Foral de Álava / Europa Press(
Peaje de Etxebarri-Ibiña (Diputación Foral de Álava / Europa Press(

Pero la operación no se limitaba al atractivo del ahorro. Los estafadores introdujeron un componente emocional que reforzaba la legitimidad del cobro: aseguraban que los ingresos se destinaban a la construcción de templos en una localidad cercana. De este modo, el conductor no solo pagaba menos, sino que además creía participar en una causa de carácter casi altruista. La estafa, así, adquiría una dimensión moral que contribuía a desactivar cualquier atisbo de sospecha.

Un negocio sostenido en el tiempo

Según recoge el diario italiano La Stampa, el volumen de ingresos alcanzado por la red fue considerable. Durante meses, la instalación registró una actividad constante, con miles de rupias recaudadas a diario y una cifra acumulada que se eleva a decenas de millones. Camiones de gran tonelaje y vehículos particulares atravesaban el peaje sin cuestionar su autenticidad, en una rutina que terminó por consolidar el fraude como un sistema estable.

Mientras tanto, el peaje oficial experimentaba una merma progresiva de tráfico difícil de explicar. La anomalía existía, pero carecía de una causa evidente. Ese desfase entre la realidad y su interpretación fue, precisamente, uno de los factores que prolongaron la vida de la estafa. Nadie parecía sospechar que, a escasos kilómetros, operaba una infraestructura completamente ilegal que competía de facto con la red pública.

La intervención policial no se produjo hasta aproximadamente un año y medio después del inicio de la actividad. Fue entonces cuando las autoridades lograron identificar el montaje, desmantelar la instalación y detener a los implicados, incluidos los responsables de la organización y quienes participaban en la operativa diaria simulando funciones públicas.

El eco tardío de una historia insólita

Si el retraso en la detección ya resulta llamativo, no lo es menos el desfase en su difusión. Aunque la estafa fue descubierta en 2025, no ha sido hasta bien entrado 2026 cuando el caso ha irrumpido con fuerza en redes sociales, donde ha generado una mezcla de asombro, ironía y, en algunos sectores, una inquietante admiración.

Qué dice la ley si te saltas un peaje: estas son las multas.

Numerosos usuarios han puesto el acento en la audacia del plan, llegando a calificar a sus autores como “ingeniosos” o incluso “genios del crimen”. Este tipo de reacciones, más cercanas al entretenimiento que al análisis, han convivido con otras que subrayan la gravedad de lo ocurrido: una operación ilícita capaz de sostenerse durante meses a plena luz del día, en un entorno regulado y bajo supervisión administrativa.

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