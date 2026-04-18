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Un hombre esconde en su ático lingotes de oro con valor de 630.000 euros: después de una reforma, los obreros se llevan el botín

La policía investiga a tres sospechosos por el robo de oro, aunque aún no ha aparecido

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Un hombre esconde en su ático lingotes de oro y unos obreros se llevan el botín. (REUTERS)
Un hombre esconde en su ático lingotes de oro y unos obreros se llevan el botín. (REUTERS)

Un hombre de 86 años ha denunciado el robo de un auténtico tesoro compuesto por lingotes y monedas de oro valorados en más de 630.000 euros, que mantenía ocultos en el ático de su vivienda. El caso, ocurrido en la región francesa de Drôme, ha sido esclarecido parcialmente por la policía de Saint-Paul-Trois-Châteaux, que ha detenido a tres personas presuntamente implicadas en el robo mediante engaño.

Según la denuncia presentada por la víctima, el oro había sido trasladado al domicilio tras el cierre del servicio de cajas de seguridad de su banco. Ante la imposibilidad de utilizar este sistema, el octogenario decidió esconder los objetos de valor en un lugar que consideraba seguro dentro de su propia casa: el ático.

Sin embargo, ese escondite terminó siendo descubierto durante unas obras de reforma energética realizadas en la vivienda, según recoge el medio La Depeche. Poco después de la intervención de los operarios, el propietario comenzó a sospechar que alguien había accedido a su escondite y sustraído los lingotes y monedas de oro, cuyo valor total se ha estimado en 635.000 euros.

El octogenario guardó los lingotes en el ático. (REUTERS)
El octogenario guardó los lingotes en el ático. (REUTERS)

La sospecha recae en los trabajadores

Las primeras investigaciones apuntaron directamente a los empleados de la empresa encargada de las obras. La víctima señaló a los obreros como posibles responsables, ya que fueron las únicas personas ajenas a la familia que tuvieron acceso a la vivienda durante el periodo en el que se produjo el robo.

A partir de estas sospechas, la policía inició una investigación que permitió reconstruir los movimientos de los trabajadores y analizar sus posibles conexiones con el delito. Las pesquisas condujeron finalmente a la detención de tres personas originarias de la región de Bouches-du-Rhône: dos hombres y una mujer.

Esta última, esposa de uno de los detenidos, está siendo investigada por su presunta implicación en los hechos. Las autoridades sospechan que pudo desempeñar un papel de complicidad, especialmente en lo relativo al análisis del valor del oro sustraído o en la planificación del robo.

La policía ha detenido a tres personas por el robo del oro. (REUTERS)
La policía ha detenido a tres personas por el robo del oro. (REUTERS)

Los tres arrestados fueron puestos a disposición de la fiscalía de Valence el pasado 14 de abril. Allí comenzaron a ser procesados por los delitos de robo mediante engaño y complicidad en el mismo. Pese a los avances de la investigación, las autoridades no han logrado recuperar por el momento ni los lingotes ni las monedas de oro sustraídas, lo que mantiene abierto el caso.

Un mercado controlado

En un caso como el robo de oro en Drôme, conviene tener en cuenta que en Francia la compraventa de metales preciosos está sometida a una regulación muy estricta, según indica Goldmarket. Las transacciones deben realizarse siempre mediante transferencia bancaria o cheque, ya que el pago en efectivo está prohibido para evitar prácticas ilegales como el blanqueo de capitales y otros fraudes financieros.

Además, cada operación debe ir acompañada de una factura nominativa y queda sujeta a controles fiscales y de trazabilidad. Estas medidas buscan garantizar la legalidad del mercado, reforzar la transparencia y permitir el seguimiento del origen y destino del oro en cualquier transacción.

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