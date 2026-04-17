Adrián Rodríguez, condenado a seis meses de cárcel tras su agresión a dos agentes de Málaga: “No vales para nada como policía”

Adrián Rodríguez, condenado a seis meses de prisión tras su agresión a dos agentes de Málaga (Atresmedia)

Adrián Rodríguez, conocido entre el público por sus papeles en las series de televisión Física o Química, ha recibido en las últimas horas una condena de seis meses de prisión en la ciudad de Málaga por agredir a dos agentes de la Policía Nacional, según narra El tiempo justo. La resolución judicial se ha dictado tras un altercado protagonizado también por un cámara de Y ahora Sonsoles.

La noticia se ha producido después de que Adrián Rodríguez fuese detenido este jueves, 16 de abril, en la estación malagueña y puesto inmediatamente a disposición judicial. El actor ha evitado el ingreso en prisión debido a que carece de antecedentes penales, aunque permanece en los calabozos a la espera de trámites y deberá abonar dos sanciones económicas derivadas de las lesiones causadas.

Los hechos han quedado resueltos mediante un juicio rápido celebrado durante la mañana del viernes 17 de abril, procedimiento que ha contado con la plena admisión de los hechos por parte del acusado, según ha detallado el formato vespertino de Telecinco. “No vales para nada como policía”, llegó a decir entre empujones a los agentes mientras insultaba a quien le estaba grabando.

Detienen a Adrián Rodríguez en Málaga tras un violento altercado (Atresmedia)

La condena de Adrián Rodríguez

La secuencia que ha desembocado en la condena comenzó el miércoles previo a la detención, cuando el propio Adrián Rodríguez manifestó a través de las redes sociales que su expareja le había echado de casa y solicitó ayuda públicamente. Poco después, Nayara, la expareja, expuso que fruto de un conflicto doméstico la policía se había personado en el domicilio y que Rodríguez abandonó la vivienda por propia iniciativa. El padre del protagonista relató que no tenía noticias del paradero de su hijo, dato que aumentó la inquietud en su entorno inmediato.

Tras pasar la noche en los calabozos, el actor fue presentado ante el juez durante la jornada siguiente. Según ha explicado El tiempo justo de Telecinco, durante el juicio rápido celebrado a mediodía, el actor ha admitido los hechos y ha aceptado la petición de la Fiscalía, lo cual ha resultado determinante para la no aplicación inmediata del ingreso en prisión, aunque eso sí, asume la obligación de pagar dos multas vinculadas a las lesiones infligidas a los agentes. ”Yo solo quería hacer mi vida y tener salud", ha expresado, ya que quería volver al centro de desintoxicación.

La plantilla de redes de saneamiento de FCC-Aqualia de Málaga ha comenzado este jueves una huelga de hambre, medida que agrava una protesta que ya acumula 48 días de paro y diversas concentraciones, ante la falta de respuesta a sus demandas.

La posible recaída de Adrián Rodríguez

Los familiares de Adrián Rodríguez han sugerido recientemente la posibilidad de una recaída en el consumo de drogas, preocupación corroborada por el propio padre, quien ha asegurado sentirse “muy entristecido” y ha manifestado que veía a su hijo “fuera de sí” en las imágenes difundidas. Por su parte, la expareja del actor ha afirmado que le seguía causando “mucha pena” la situación y ha manifestado que “no es mala persona, pero tiene que estar en rehabilitación y además estar con la mente ocupada, estar haciendo algo o trabajando”.

Nayara, la expareja que lo vio salir de su casa, asegura que el problema de su recaída fue su entrada en La cárcel de los gemelos, el polémico reality de Zona Gemelos. Allí, aunque Adrián Rodríguez no cayó, se expuso a sus tentaciones y una vez fuera no pudo más, ya que no estaba completamente recuperado y fue él mismo quien abandonó el centro de desintoxicación en el que estaba sin terminar el tratamiento.

Las primeras declaraciones de Adrián Rodríguez

Tras el juicio rápido, Adrián Rodríguez ha dado sus primeras declaraciones a la prensa y ha explicado como se encuentra: “Bastante mal todo, estaba muy enfadado”. Además, ha admitido sus errores: ”Me porté mal con los medios, pedí ayuda a la policía y no me hizo ni puñetero caso". De hecho, asegura que no se arrepiente de cómo actuó frente a los agentes: “No soy una persona agresiva ni violenta y yo creo que la policía no ha hecho su labor, porque yo no quería que me grabaran”.

“Estuve en La cárcel de los gemelos, demostré que podía estar limpio, pero ha habido otra recaída”, ha confirmado la teoría de Nayara. Por su parte, Adrián Rodríguez se dirige ahora a Barcelona para regresar a la terapia: “Ahora necesito volver al centro y al tratamiento”.