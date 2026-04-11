Cómo lograr un dormitorio personalizado y equilibrado a través del color y los materiales naturales

Los tonos azul y beige crean ambientes relajantes en recámaras modernas según las tendencias de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de colores para una habitación impacta mucho más que la apariencia: influye en el descanso, el bienestar y la atmósfera personal. De acuerdo con AD Latinoamérica, las tendencias para 2026 priorizan paletas naturales, personalizadas y ajustadas al espacio y la función de cada dormitorio.

Para elegir adecuadamente el color de una recámara y favorecer el descanso, conviene analizar la iluminación, el tamaño y el uso previsto del espacio. Los tonos suaves como el azul, el beige y los matices tierra contribuyen a la relajación, mientras que los colores intensos dificultan el reposo.

En 2026 será clave combinar materiales naturales y adaptar la paleta cromática a la personalidad del usuario, siguiendo las recomendaciones del medio citado.

Seleccionar la tonalidad correcta resulta esencial porque la recámara es un refugio donde descansar y recargar energías. En habitaciones pequeñas, colores claros como blanco roto, beige o gris suave amplifican la luz y generan amplitud. En espacios grandes, conviene usar tonos profundos como verde oliva o azul marino para aportar elegancia y carácter.

El uso de materiales naturales como la madera aporta calidez y sofisticación al dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colores ideales para recámaras y su efecto en el descanso

El azul sigue liderando como el color más recomendado para inducir calma y serenidad, especialmente en tonos claros y empolvados. El beige y la terracota, resaltados en las tendencias de 2026 por el medio, generan ambientes acogedores y equilibrados.

Los tonos tierra y el verde, inspirados en la naturaleza, ayudan a crear espacios serenos y frescos. El verde salvia y el musgo son ideales para quienes buscan una atmósfera tranquila. Por su parte, el gris suave suma sofisticación, pero debe combinarse con tonos cálidos para evitar que el entorno se perciba frío.

En tanto, el rosa suave aporta romanticismo, y los amarillos tenues transmiten alegría sin saturar el ambiente.

Consejos según el tipo y tamaño de recámara

Paletas cromáticas suaves favorecen la amplitud visual en espacios pequeños y promueven el descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adaptar los colores según el tamaño del dormitorio es una buena estrategia. En recámaras pequeñas, los tonos claros reflejan la luz y hacen que el espacio se vea más grande. En dormitorios amplios y luminosos, es posible optar por tonalidades más profundas que suman carácter.

En recámaras matrimoniales se recomienda usar paletas neutras que fomenten calma y orden. Para habitaciones juveniles o infantiles, puede integrarse algún acento de color vivo para estimular la creatividad, siempre sobre una base neutra que otorgue flexibilidad en la decoración.

Recurrir a acentos de color en textiles, cojines o arte facilita renovar el estilo sin necesidad de repintar, según AD Latinoamérica. Esto permite equilibrar ambientes sobrios con destellos de energía en el entorno más íntimo del hogar.

Tendencias y armonía en el diseño de recámaras para 2026

Los acentos de color en textiles y arte permiten renovar el estilo sin cambios drásticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La armonía y el equilibrio se consolidan como ejes principales del diseño, con influencias del Feng Shui que fomenta bienestar. Esta filosofía sugiere optar por colores suaves y naturales, como beige, crema, verde claro y azul tenue, para mantener una energía serena y estable.

Las tendencias para 2026 señalan el predominio de tonos tierra, materiales naturales como la madera y combinaciones monocromáticas. Se recomienda crear profundidad mediante diferentes intensidades de un mismo color e incluir tonos oscuros en paredes o cabeceras, sobre todo para recámaras de pareja, logrando así sofisticación sin saturar el ambiente.

El medio citado destaca la relevancia de que las transiciones cromáticas sean suaves y continuas, potenciando un dormitorio envolvente y personal.

Qué colores evitar en tu recámara según expertos

La correcta elección del color transforma la recámara en un refugio personal y armonioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los colores son adecuados para el descanso y la decoración del dormitorio. Los expertos prevén que en 2026 los tonos pastel fríos y demasiado brillantes quedarán obsoletos en recámaras.

“Los tonos pastel fríos y demasiado brillantes, especialmente los azules gélidos o los rosas deslavados, se verán anticuados en 2026”, advirtió la directora ejecutiva Stacy Garcia de Stacy Garcia Design Studio al medio.

También conviene evitar los rojos intensos y los amarillos fuertes por su efecto estimulante si el objetivo es fomentar el descanso. Paletas con altos contrastes o combinaciones demasiado agresivas pueden romper la armonía deseada y afectar tanto la calidad del sueño como la percepción de confort.

Definir la paleta de la recámara es una decisión que requiere equilibrio entre funcionalidad y preferencia estética. El verdadero acierto reside en combinar colores y materiales que favorezcan el bienestar y reflejen la identidad de quienes habitan el espacio.