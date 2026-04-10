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Los aeropuertos europeos alertan de una “crisis sistémica” de combustible si no se restablece el tránsito por Ormuz en menos de tres semanas

La asociación de aeropuertos ACI Europe ha pedido a la Comisión Europea medidas excepcionales, como facilitar las importaciones o estudiar compras conjuntas a nivel europeo

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Imagen de archivo de un avión repostando combustible
Imagen de archivo de un avión repostando combustible (Europa Press)

Tres semanas. Este es el límite que pueden soportar los aviones de las aerolíneas que operan en la Unión Europea si no se abre el paso por el Estrecho de Ormuz debido a la falta de combustible para los aviones. Así se lo ha comunicado este viernes la asociación de aeropuertos ACI Europe a la Comisión Europea, advirtiendo de una “crisis sistemática” de queroseno transcurridos los 21 días de margen.

“Si el tránsito por el Estrecho de Ormuz no se restablece de forma estable en las próximas tres semanas, una escasez sistémica de combustible de aviación en la UE podría convertirse en realidad”, ha señalado la entidad en una carta dirigida a los comisarios europeos de Energía y Transporte, Dan Jørgensen y Apóstolos Tzitzikóstas.

El director general de ACI Europe, Olivier Jankovec, ha advertido en el escrito enviado a Bruselas de que una interrupción prolongada del suministro de queroseno tendría efectos directos sobre las operaciones aeroportuarias, la conectividad y la economía europea, más aún teniendo en cuenta la proximidad de la época veraniega.

Pese a que los aeropuertos no gestionan de manera directa el suministro de combustible -una tarea a cargo de las compañías energéticas-, la organización aeroportuaria ha alertado de que la escasez provocaría disrupciones en cadena en todo el sistema económico, agravando además el impacto del encarecimiento del petróleo.

El conflicto expone la dependencia energética de la UE

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Además, la organización ha puesto números concretos a la pérdida que supondría esta escasez para la UE: el transporte aéreo genera unos 851.000 millones de euros de PIB y sostiene cerca de 14 millones de empleos en Europa, por lo que una reducción del tráfico afectaría a sectores clave como el turismo y las exportaciones de alto valor, en un momento especialmente sensible por la proximidad de la temporada alta de verano.

Según ha destacado la asociación, la UE importa a través del Estrecho de Ormuz cerca del 40% del queroseno refinado que consume, mientras que los buques que transportan este combustible suelen tardar un mes en llevarlo a territorio europeo. Ante esta situación, el sector ha reclamado a Bruselas una “supervisión urgente” del mercado de queroseno, considerando que no existe una evaluación a escala comunitaria de la producción, disponibilidad o reservas.

Además, en el escrito han pedido a la Comisión la implementación de medidas excepcionales como facilitar las importaciones, estudiar compras conjuntas a nivel europeo o reforzar las obligaciones de refino dentro de la UE para garantizar el suministro. Junto a las medidas, la organización ha instado a Bruselas a clarificar la aplicación del reglamento europeo sobre emisiones de metano, ya que este podría disuadir a proveedores externos de suministrar combustible al mercado comunitario.

Más allá de la urgencia, la asociación ha considerado que la actual crisis energética pone de relieve la elevada dependencia de la Unión Europea de importaciones de queroseno y la necesidad de reforzar su autonomía estratégica energética a medio plazo. Tras la misiva, la Comisión ha destacado que actualmente se encuentran recabando información sobre el sector para tener una idea más clara de la situación antes de llevar a cabo posibles medidas.

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