Bruselas advierte de posibles “problemas de suministro” de combustible para aviones “en el futuro próximo” por la guerra en Irán

Bruselas advierte de posibles dificultades en el suministro de combustible (REUTERS/Lisi Niesner)

La Comisión Europea ha trasladado este martes su preocupación ante la posibilidad de que Europa se enfrente a problemas de suministro de combustible para aviones en los próximos meses. El aviso llega en un momento de incertidumbre en los mercados energéticos internacionales, marcado por la prolongación de la guerra en Irán y la consiguiente volatilidad en los flujos de hidrocarburos.

Durante una comparecencia ante los medios, la portavoz de la Comisión, Anna-Kaisa Itkonen, explicó: “Actualmente no hay indicios de escasez de combustible en la Unión Europea, pero podrían producirse problemas de suministro en un futuro próximo, especialmente en lo que respecta al combustible para aviones”. Itkonen subrayó que la situación es motivo de especial seguimiento dentro del Ejecutivo comunitario, y añadió: “Esa sigue siendo nuestra principal preocupación”.

*en ampliación