Las aerolíneas europeas piden a Bruselas medidas urgentes ante la crisis de suministro de combustible

Un avión de Ryanair durante un vuelo. (REUTERS/Stephane Mahe)

Varias de las principales aerolíneas europeas han solicitado a la Unión Europea la implementación de medidas de emergencia para paliar los efectos de la guerra en Irán sobre el sector, según recoge Reuters. La petición, firmada por la asociación Airlines for Europe (A4E), incluye reclamaciones como la supervisión comunitaria del suministro de combustible para aviones, la suspensión temporal del mercado de carbono y la eliminación de algunos impuestos específicos de la aviación.

Estas demandas llegan a Bruselas en un contexto de cierres generalizados del espacio aéreo y creciente preocupación por la escasez de combustible tras el cierre del estrecho de Ormuz, vital para el abastecimiento de queroseno. Según un documento al que ha tenido acceso Reuters, las aerolíneas agrupadas en A4E, entre las que se incluyen nombres como Lufthansa, Air France-KLM, Volotea, Ryanair y easyJet, consideran que la situación requiere respuestas coordinadas e inmediatas desde Bruselas.

El sector aéreo europeo ha visto restringidas sus operaciones desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y la consecuente escalada bélica en Oriente Medio. La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea prohibió a las aerolíneas operar sobre el espacio aéreo de países del golfo Pérsico, como Emiratos Árabes Unidos y Qatar, hasta el 24 de abril. Estas medidas han obligado a las compañías a modificar rutas y han generado costes adicionales para las empresas.

La gravedad de la crisis se intensificó tras la advertencia del Consejo Internacional de Aeropuertos Europa (ACI), que prevé una escasez sistémica de combustible para aviones en un plazo de tres semanas si persisten las interrupciones actuales. De materializarse este escenario, la conectividad aérea europea podría verse comprometida, afectando tanto al transporte de pasajeros como de mercancías.

Las compañías aéreas abogan por compras conjuntas de queroseno

A4E ha planteado a la Comisión Europea la posibilidad de comprar conjuntamente queroseno, replicando la estrategia utilizada para reforzar el suministro de gas natural tras los recortes rusos en 2022. Hasta la fecha, la compra conjunta no se ha aplicado ni al petróleo ni al combustible de aviación.

Varios viajeros comprueban el estado de sus vuelos en las pantallas de un aeropuerto. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

La asociación también pidió revisar la normativa que exige a los países mantener reservas estratégicas de petróleo durante 90 días, ya que actualmente no contempla una cuota específica de combustible aeronáutico. Las aerolíneas consideran que esta omisión expone al sector a un riesgo mayor en situaciones de crisis.

Demandas ante Bruselas a la espera del paquete anticrisis

Además, el documento remitido a Bruselas, al que ha tenido acceso Reuters, solicita aclaraciones legales sobre el uso de franjas horarias aeroportuarias. Las aerolíneas quieren asegurarse de que los cierres del espacio aéreo por conflictos sean reconocidos como causa justificada para la no utilización de los ‘slots’, evitando penalizaciones que agraven la situación.

Por su parte, la Comisión Europea ha anunciado que presentará un paquete de medidas el 22 de abril para contrarrestar el impacto de la guerra en Irán sobre los mercados energéticos. Hasta el momento, no se ha confirmado si este plan contemplará acciones específicas para el abastecimiento de combustible de aviación.