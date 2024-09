Estas son las personas que no deberían comer palomitas

Un grupo de amigos comiendo palomitas. (Shutterstock España)

Las palomitas de maíz son un aperitivo muy popular que ha traspasado las butacas en el cine para convertirse en una merienda que podemos preparar rápidamente en casa. Sin embargo, aunque son deliciosas y tienen algunas propiedades beneficiosas, como su alto contenido de fibra y bajo nivel calórico, como recoge la Fundación Española de Nutrición (FEN), no son aptas para todo el mundo. Así, existen ciertos grupos de personas que deben evitar su consumo.

Las personas que padecen problemas gastrointestinales, como el síndrome del intestino irritable (SII), la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, o la diverticulitis, deben tener especial cuidado con su dieta. Esto se debe a que pueden ser difíciles de digerir para aquellos con un tracto gastrointestinal sensible. Debido a su textura áspera y su tamaño, las palomitas pueden irritar el revestimiento del intestino en personas con enfermedades inflamatorias intestinales.

En el caso específico de la diverticulitis, que es la inflamación o infección de pequeñas bolsas que pueden formarse en el intestino, se ha recomendado tradicionalmente evitar alimentos como las palomitas de maíz debido al temor de que las cáscaras duras puedan alojarse en estas bolsas y empeorar la condición.

Las alergias alimentarias son una preocupación seria, y el maíz es uno de los alérgenos que pueden afectar a algunas personas. Una alergia al maíz puede manifestarse de diversas maneras, desde reacciones leves, como urticaria y picazón, hasta reacciones graves que pueden incluir anafilaxia, una respuesta alérgica potencialmente mortal que requiere atención médica inmediata.

Para las personas alérgicas al maíz, las palomitas representan un riesgo significativo, pues es su materia prima. Aunque las reacciones alérgicas pueden variar en intensidad, cualquier exposición al maíz puede ser peligrosa para alguien con una alergia diagnosticada. Incluso una cantidad muy pequeña de maíz puede causar síntomas como hinchazón de la lengua, dificultad para respirar, mareos o desmayos.

Precaución especial para los dientes

Las palomitas de maíz también pueden representar un riesgo para aquellas personas con problemas dentales. Debido a su naturaleza, las palomitas pueden ser difíciles de masticar adecuadamente, lo que puede provocar ciertos problemas para aquellos con dientes sensibles, caries, o empastes dentales. Las cáscaras de las palomitas, que son pequeñas y afiladas, pueden quedar atrapadas entre los dientes o en las encías y causar irritación, infecciones o incluso agravar problemas dentales existentes.

Además, morder accidentalmente un grano de maíz no reventado puede causar daño significativo a los dientes, incluyendo fracturas o la ruptura de empastes. Esto le puede ocurrir a personas con problemas dentales previos o no. En el caso de personas con coronas dentales, puentes, o implantes, este tipo de daño puede ser costoso y doloroso de reparar. Incluso en personas con dientes saludables, las palomitas pueden causar incomodidad y dolor si no se consumen con cuidado.

Para personas con ortodoncia, las palomitas suelen estar prohibidas, debido a que los brackets y alambres pueden dañarse fácilmente si una cáscara de palomita o un grano de maíz queda atrapado, lo que no solo causa dolor, sino que también puede prolongar el tratamiento.