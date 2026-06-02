Sara Carbonero se salta por un momento el perfil bajo de sus hijos para felicitar a Lucas su 10º cumpleaños: “Nuestro divertido favorito”

Sara Carbonero con su hijo Lucas, que cumple 10 años (Instagram)

Sara Carbonero ha recogido a través de su cuenta de Instagram la felicitación de su amiga Cristina a su hijo Lucas por su 10 años. Una muestra pública en redes sociales que rompe por un momento el perfil bajo que la periodista pidió recientemente para sus hijos, después de haber expresado cierto reparo por la enorme repercusión mediática que ya ha tenido la exposición de Martín por su entrevista viral.

El pequeño de los dos hijos de Sara Carbonero e Iker Casillas cumple este 2 de junio 10 años y su madre ha compartido la felicitación de uno de sus pilares: “Nuestro divertido favorito. Happy birthday”. La felicitación acompaña a una fotografía en blanco y negro en la que Lucas aparece con una camiseta clásica de béisbol de los New York Yankees mientras juega con otra niña.

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La publicación llega en un momento en el que Carbonero ha insistido en su deseo de proteger la intimidad de sus hijos. En su último encuentro con la prensa en el que se encontraba Infobae, la periodista ha reconocido que la atención generada por la primera entrevista de Martín, el mayor, le produjo inquietud. “A mí me dio un poco de miedo, la verdad. No sabía que iba a tener tanta repercusión”, ha dicho Carbonero a sobre el eco que tuvo la aparición pública de su hijo mayor pocos días después de la muerte de su madre, Goyi Arévalo.

Sara Carbonero comparte la felicitación a su hijo Lucas por su 10º cumpleaños (Instagram)

La felicitación del 10º cumpleaños del hijo de Sara Carbonero

La dedicatoria a Lucas está escrita sobre una imagen tierna y sobria. En la fotografía, el hijo menor de Iker Casillas y Carbonero parece estar jugando en ese momento con otra niña, mientras su madre añade también un corazón al mensaje de su amiga. Cristina, la mujer que ha felicitado a Lucas Casillas, es uno de los grandes apoyos de Sara Carbonero.

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Más allá de su relación con la periodista, su ayuda a la familia también la ha acercado a los pequeños de la casa, tal y como revelaba la propia Sara Carbonero al felicitarle el cumpleaños: “Cristina es esa persona, la que siempre está dispuesta a ayudar, la que se preocupa por nosotros, la que abraza a mi hijo después de un partido si yo no puedo, la que nos cuida, la que llama, una de las mujeres más fuertes que he conocido nunca pero también pura sensibilidad”.

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La entrevista de su hermano Martín

La entrevista de Martín se produjo en un contexto estrictamente deportivo y con una autorización rápida por parte de los padres. “Era una entrevista de un torneo, en un contexto deportivo. Nos pidió permiso a su padre y a mí y no vimos nada malo en que tres compañeros hablaran. Luego se ha hecho un poco de bola, y ya está, está fenomenal”, señalaba Carbonero ante Infobae. La repercusión fue inmediata incluso antes de la publicación completa con el clip promocional de la entrevista de Martín, que se hizo viral.

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Carbonero ha dejado claro que se siente orgullosa de su hijo mayor, pero también que quiere reducir tanto su exposición como la de su hermano Lucas: “Estoy superorgullosa de él. Se ve cómo se quieren los hermanos aunque luego en casa se están pegando todo el día pero quiero bajar el perfil porque es muy pequeño y me gustaría que siguiera siendo así y que se le dejara un poquito tranquilo”.

Tanto Martín como Lucas siguen los pasos de Casillas como porteros en el Real Madrid. En la pequeña entrevista del mayor, cuando le preguntaron por su hermano, respondió entre risas que también cree que juega bien: “Sí, bueno, sí. Tiene dos años menos que yo, cuando llegue a este torneo le explicaré cómo es”. Antes, en el podcast Resonancia de corazón, Martín habló de la carga que supone ser hijo de un exfutbolista de la dimensión de su padre. “Yo soy Martín Casillas y yo soy el hijo, pero yo quiero hacer mi propia carrera, no quiero que me comparen”.

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