Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 3 de junio: José Luis se derrumbará ante Hernando y Francisco pedirá matrimonio a Pepa

'Valle Salvaje': Victoria no cede a las presiones de don Hernando. (RTVE)

Valle Salvaje situará en el centro del capítulo del miércoles 3 de junio tres frentes que amenazan con alterar la vida en la Casa Grande y la Casa Pequeña: Francisco volverá a pedir matrimonio a Pepa, José Luis se derrumbará ante Hernando y las sospechas sobre Rosalía aumentarán con una nueva pista, después de dos episodios marcados por un escándalo y una decisión que puede cambiarlo todo.

En el avance del episodio de Valle Salvaje, se muestra cómo Francisco se decidirá por fin a pedir matrimonio a Pepa tras un primer intento fallido el lunes, mientras José Luis afrontará uno de sus momentos más duros y Luisa y Bárbara verán reforzadas sus dudas sobre Rosalía por la información que aportará Pedrito. La serie de RTVE llega a esta nueva entrega después de que el lunes 1 de junio empezaran a crecer las sospechas en torno a Rosalía.

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Luisa la sorprendió con la pequeña María en brazos y compartió con Bárbara sus dudas sobre el comportamiento de la joven, al tiempo que Rafael recibió una revelación de Enriqueta que le dejó descolocado. Ese mismo capítulo también dejó el primer tropiezo de Francisco en su intención de casarse con Pepa. La propuesta de matrimonio que esperaba hacer no salió como había imaginado, y ese revés enlaza de forma directa con lo que ocurrirá ahora, cuando vuelva a intentarlo.

'Valle Salvaje': Rafael quiere que dejen el asunto de su hija para siempre. (RTVE)

La semana de ‘Valle Salvaje’

Este martes 2 de junio, el escándalo relacionado con Dámaso ha sacudido tanto la Casa Grande como la Casa Pequeña en Valle Salvaje. Las consecuencias de lo ocurrido no tardaron en extenderse entre los habitantes del valle, en un episodio que intensificó varios conflictos a la vez. Rosalía, además, desoyó las peticiones de Leonor y decidió presentarse en la Casa Pequeña para ver a María.

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Esa insistencia da continuidad a la línea de sospecha que sigue creciendo y que el miércoles sumará un nuevo elemento cuando Luisa y Bárbara encuentren más motivos para desconfiar de ella gracias a la pista de Pedrito. La otra trama que llega lanzada al capítulo del miércoles es la de Rafael. Este martes en Valle Salvaje, superado por la situación, tomó una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre, después de la revelación que Enriqueta le había hecho en la entrega anterior.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Qué pasará el miércoles en ‘Valle Salvaje’

La principal incógnita del capítulo del miércoles estará en Pepa. Francisco dará de nuevo el paso y formulará su propuesta de matrimonio, con la duda abierta sobre si ella aceptará y si habrá una nueva boda en Valle Salvaje. El otro gran foco del episodio recaerá sobre José Luis.

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Cuando parecía que el marqués de la Cruz de los Infantes de la Villa ya tenía suficientes problemas por los conflictos que afectan a la Casa Grande y amenazan con manchar el nombre de su familia, la situación se agravará hasta el punto de que terminará derrumbándose ante Hernando. Ese momento empujará al marqués a adoptar una decisión contundente. Todavía se desconoce en qué consistirá, pero sí que será una de las consecuencias directas del estado límite al que llegará José Luis.