Los 6 mejores alimentos para regenerar el hígado: de los frutos secos al aceite de oliva

Frutos secos y semillas (ShutterStock).

El hígado juega un papel crucial en el procesamiento de lo que comemos y bebemos con el objetivo de obtener el combustible que nuestro cuerpo necesita. Este órgano vital también filtra los productos de desecho que se desarrollan cuando se metabolizan alimentos, bebidas y medicamentos. Por ello, cuidarlo con una alimentación rigurosa es esencial para la salud y el bienestar general.

Los alimentos que seleccionamos para nuestra dieta determinan la manera en la que nuestro hígado funciona. “Si eliges alimentos saludables y nutritivos para alimentar tu cuerpo, tu hígado funcionará de manera óptima. Si no tienes cuidado con tu estilo de vida y la calidad de los alimentos que consumes, tu hígado puede deteriorarse con el tiempo y eso puede afectar a todo tu cuerpo”, recoge Megan Flores, dietista de Banner Health.

El cuidado del hígado comienza, por tanto, en nuestra dieta diaria, pues si esta es equilibrada, reduce la carga de toxinas y facilite su trabajo metabólico. En un contexto en el que enfermedades como el hígado graso no alcohólico están en aumento, la alimentación se posiciona como una herramienta preventiva clave.

Proteínas magras

Las proteínas magras ocupan un lugar destacado en este enfoque. El pollo, el pavo, el pescado y cortes magros de carne de res aportan aminoácidos esenciales sin el exceso de grasas saturadas que pueden perjudicar al hígado. Sustituir embutidos como salchichas, mortadela o salami por estas opciones frescas reduce la ingesta de sodio y aditivos. En el ámbito vegetal, las lentejas, el tofu, el edamame, los guisantes y los frutos secos ofrecen alternativas ricas en proteína y fibra, fundamentales para el equilibrio metabólico.

Frutas y verduras

Las frutas y verduras son otro pilar indispensable. Las verduras de hoja verde, como las espinacas, contienen vitamina K, necesaria para la coagulación sanguínea, una función en la que el hígado participa activamente. Por su parte, frutas como las bayas destacan por su alto contenido en antioxidantes, compuestos que ayudan a combatir la inflamación y el estrés oxidativo, factores relacionados con el daño hepático.

El Dr López Rosetti nos cuenta la importancia de consumir frutas y verduras.

Aceite de oliva

El aceite de oliva, base de la dieta mediterránea, también aporta beneficios relevantes. Este oro líquido es rico en vitamina E y grasas saludables, por lo que su consumo moderado puede contribuir a proteger frente a enfermedades hepáticas, especialmente cuando sustituye a grasas menos saludables. Este ingrediente no solo mejora el perfil lipídico, sino que también tiene propiedades antiinflamatorias.

Frutos seco y semillas

Los frutos secos y semillas refuerzan esta protección. Almendras, nueces o semillas de chía contienen grasas insaturadas, antioxidantes y micronutrientes que favorecen la salud general y hepática. Además, su aporte de proteína vegetal los convierte en un complemento ideal en dietas equilibradas.

Avena

La fibra juega un papel crucial, y alimentos como la avena ayudan a mantener el sistema digestivo en funcionamiento. Un tránsito intestinal adecuado facilita la eliminación de toxinas, reduciendo la carga que debe procesar el hígado. Incluir cereales integrales en la dieta diaria es una estrategia sencilla con impacto significativo.

Café y té

El café y el té, consumidos con moderación, también pueden aportar beneficios. El café puede favorecer la función hepática, mientras que el té verde contiene compuestos antioxidantes asociados con la prevención de enfermedades. No obstante, es importante evitar añadir azúcares o cremas en exceso y consultar con un profesional de salud en caso de dudas.