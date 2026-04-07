Estas son las personas que tienen más riesgo de sufrir hígado graso

Modelo de hígado graso (AdobeStock)

La enfermedad por hígado graso se ha convertido en una de las afecciones hepáticas más comunes a nivel mundial, afectando aproximadamente al 25% de la población. Su aumento está estrechamente ligado a los cambios en el estilo de vida moderno y al incremento de las tasas de obesidad, diabetes y trastornos metabólicos. Aunque su causa exacta sigue sin estar completamente clara, la evidencia científica ha permitido identificar con bastante precisión quiénes se encuentran en mayor riesgo.

Uno de los principales grupos vulnerables lo constituyen las personas con diabetes tipo 2 y prediabetes, exponen los profesionales de MedlinePlus. La resistencia a la insulina, característica de estas condiciones, favorece la acumulación de grasa en el hígado, lo que puede derivar en inflamación y daño hepático progresivo. En la misma línea, la obesidad representa otro de los factores más determinantes. El exceso de grasa corporal, especialmente en la zona abdominal, está directamente relacionado con el desarrollo de esta enfermedad.

La edad también juega un papel relevante. Aunque el hígado graso puede aparecer en niños, es más frecuente en adultos de mediana edad o mayores. Esto se debe, en parte, a la acumulación de factores de riesgo a lo largo del tiempo, como malos hábitos alimenticios o sedentarismo.

Otro grupo en riesgo incluye a quienes presentan niveles elevados de lípidos en sangre, como colesterol y triglicéridos altos. Estas alteraciones, junto con la hipertensión arterial, forman parte del llamado síndrome metabólico, un conjunto de condiciones que aumentan significativamente la probabilidad de desarrollar hígado graso y complicaciones cardiovasculares.

El uso de ciertos medicamentos también puede incrementar el riesgo, cuentan desde MedlinePlus. Entre ellos se encuentran los corticoides y algunos fármacos utilizados en tratamientos contra el cáncer. Estos medicamentos pueden alterar el metabolismo hepático y favorecer la acumulación de grasa en el órgano.

Asimismo, existen situaciones menos evidentes pero igualmente relevantes. Por ejemplo, la pérdida de peso rápida puede desencadenar cambios metabólicos que afecten al hígado. También ciertas infecciones, como la hepatitis C, se han asociado con un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad.

La exposición a toxinas ambientales o industriales es otro factor a tener en cuenta, aunque menos frecuente. Sustancias químicas presentes en algunos entornos laborales pueden dañar el hígado y contribuir a la acumulación de grasa.

El peligro del alcohol para el hígado graso

Por otro lado, es importante diferenciar el hígado graso no alcohólico del causado por el consumo de alcohol. En este último caso, el riesgo se concentra en personas que consumen grandes cantidades de alcohol de forma prolongada. La probabilidad aumenta aún más en mujeres, personas con obesidad y quienes presentan determinadas mutaciones genéticas que afectan la metabolización del alcohol.

Cuál es el efecto del alcohol en el cerebro.

A pesar de su alta prevalencia, el hígado graso suele ser una enfermedad silenciosa en sus etapas iniciales, lo que dificulta su detección precoz. Sin embargo, sus consecuencias pueden ser graves si no se controla, incluyendo cirrosis o incluso cáncer hepático.

Los especialistas coinciden en que la prevención pasa por adoptar hábitos de vida saludables: mantener un peso adecuado, seguir una dieta equilibrada, realizar actividad física regularmente y controlar enfermedades como la diabetes o la hipertensión. Identificar a los grupos de riesgo es, por tanto, clave para frenar el avance de esta enfermedad que ya se perfila como uno de los grandes retos de salud pública del siglo XXI.