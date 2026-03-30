España

El FMI destaca que España resistirá mejor a la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio gracias a la energía nuclear y las renovables

El organismo alerta de que la crisis es “global, pero asimétrica”, ya que afectará de manera desigual según la dependencia energética y las reservas de cada país

Guardar
Líneas eléctricas que conectan torres de alta tensión y la figura de un toro del tamaño de una valla publicitaria. (REUTERS/Eloy Alonso/Imagen de archivo)
Líneas eléctricas que conectan torres de alta tensión y la figura de un toro del tamaño de una valla publicitaria. (REUTERS/Eloy Alonso/Imagen de archivo)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha subrayado que la capacidad de España para afrontar los desafíos económicos derivados de la crisis energética mundial está reforzada gracias al peso de la energía nuclear y las fuentes de energías renovables. Mientras el conflicto en Oriente Medio continúa y genera incertidumbre económica de cara a los próximos meses, el organismo reconoce que la situación no va a afectar a todos los países por igual.

Así, el análisis del FMI concluye que los efectos de la guerra, que comenzó el pasado 28 de febrero, se traducirán en un encarecimiento de la energía y un menor crecimiento a nivel global. Sin embargo, la intensidad del impacto dependerá, en gran medida, de la estructura energética y la capacidad de reacción de cada país. Por esto, España y Francia figuran como excepciones en Europa gracias a su independencia del gas y del petróleo importados.

Desde el FMI destacan que España resistirá mejor la crisis energética en comparación con otras economías europeas, como Italia o Reino Unido, que dependen más de las importaciones, y sobre todo del gas. La combinación de centrales nucleares y un desarrollo avanzado de las energías renovables ofrece a la economía española una protección extra frente a la volatilidad de los precios internacionales.

Según el informe publicado este lunes, la ventaja de España frente a los vaivenes del mercado energético internacional se debe a su cartera diversificada de protección eléctrica. Esto permite reducir la exposición a los riesgos derivados del tránsito por el estrecho de Ormuz, un enclave por donde circula el 25% del petróleo y el 20% del gas natural del mundo. Además, también suma la red de interconexiones de España con el resto del continente. Pero, igualmente, el organismo advierte que cualquier alteración en esta vía estratégica repercute inmediata y directamente en los precios globales.

Presión sobre la seguridad alimentaria

El conflicto en Oriente Medio ha provocado ya un endurecimiento de las condiciones financieras globales. El FMI señala que, aunque todos los escenarios contemplan un aumento de precios y una ralentización del crecimiento, la magnitud de los daños dependerá de la duración del conflicto y de los efectos en las infraestructuras y la cadena de suministros. Si el conflicto se prolonga, la energía podría mantenerse en precios elevados, lo que añadiría presión a las economías más expuestas a la importación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

Además, el FMI deja claro que la crisis es “global, pero asimétrica”. El grado de exposición de cada país varía en función de su dependencia energética, su espacio fiscal y la magnitud de sus reservas. Los países con menor capacidad de almacenamiento y escasa producción propia afrontan una mayor vulnerabilidad ante el encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes, esenciales para la producción agrícola.

Por otro lado, el FMI identifica como factor de riesgo añadido la presión sobre los precios de los fertilizantes y los alimentos, especialmente grave en países con menor margen fiscal o con economías más dependientes del sector primario. La crisis en Oriente Medio afecta a un tercio de los fertilizantes mundiales, que transitan por el estrecho de Ormuz, lo que incrementa los costes y genera temores sobre la seguridad alimentaria, sobre todo en los países que cuentan con menos ingresos.

Obstáculos para la recuperación económica global

La institución, con sede en Washington, advierte que la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio ha llegado en un momento en el que muchas economías estaban empezando a mostrar signos de recuperación tras las crisis anteriores. Para las regiones y países más expuestos, la subida de los precios de la energía y los alimentos representa un obstáculo que podría ralentizar la recuperación e incluso agravar la pobreza.

En su análisis, el FMI apunta que todos los cambios posibles (ya sea una guerra corta, prolongada o una tensión persistente) conducen a un escenario de precios más altos y menor crecimiento. La incertidumbre geopolítica se traduce en una inflación más difícil de contener y en una presión añadida sobre los mercados financieros y las cadenas de suministro internacionales.

Al final, el conflicto está trastocando la vida y el sustento de la población, tanto en Oriente Medio como en otras regiones. El organismo subraya que los países importadores de energía de Asia y Europa sufren de manera especial las consecuencias del aumento de los precios de los combustibles. Pero la presión sobre los precios de la energía y los alimentos tendrá un efecto mayor en los países de ingresos bajos, donde los alimentos representan alrededor del 36% del consumo total. En las economías emergentes, este peso baja al 20%, y en las avanzadas, como España, se sitúa en torno al 9%.

Temas Relacionados

Renovbales EspañaEnergías RenovablesEnergía EspañaFMIEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿No sabes qué ver? Estas son las series de Netflix España que roban la atención hoy

La lista incluye historias reales, intriga, aventuras y drama para todos los gustos, con títulos que invitan a maratonear y descubrir emociones en cada episodio

¿No sabes qué ver? Estas son las series de Netflix España que roban la atención hoy

El pueblo malagueño que esconde un pasado con Julio César: historia romana, herencia árabe y cercano al mar

Este municipio andaluz también fue el lugar de nacimiento de Blas Infante, político conocido por ser considerado el ideólogo del andalucismo

El pueblo malagueño que esconde un pasado con Julio César: historia romana, herencia árabe y cercano al mar

Este ‘thriller’ de una hora y media de duración con Uma Thurman acaba de llegar a Prime Video: un viaje a un concurso de baile se convierte en una pesadilla

Estrenada el 25 de marzo, la película está coprotagonizada por la exbailarina de Sia Maddie Ziegler e Iris Apatow, hermana de Maude Apatow, actriz de ‘Euphoria’, entre otras

Este ‘thriller’ de una hora y media de duración con Uma Thurman acaba de llegar a Prime Video: un viaje a un concurso de baile se convierte en una pesadilla

El efecto de la rebaja de impuestos a la gasolina: los hogares más pobres ahorran 9 euros y los más ricos 289 euros

La rebaja fiscal del Gobierno abarata el combustible, pero amplía la brecha entre hogares según su nivel de ingresos y tensiona las cuentas públicas

El efecto de la rebaja de impuestos a la gasolina: los hogares más pobres ahorran 9 euros y los más ricos 289 euros

Si ves un radar o a un agente en Semana Santa no hagas esto: todo lo que debes saber antes de entrar a carretera este festivo

El llamado ‘método gallego’ ya ha provocado sanciones en España por comprometer operativos policiales

Si ves un radar o a un agente en Semana Santa no hagas esto: todo lo que debes saber antes de entrar a carretera este festivo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si ves un radar o a un agente en Semana Santa no hagas esto: todo lo que debes saber antes de entrar a carretera este festivo

Si ves un radar o a un agente en Semana Santa no hagas esto: todo lo que debes saber antes de entrar a carretera este festivo

La Fiscalía madrileña investiga si un ayuntamiento del PP es responsable de que los pacientes de un hospital de Quirón usen terrenos protegidos para aparcar sus coches

Llevar la baliza v16, cambiar las ruedas o tener la ITV: todo lo que necesitas antes de viajar en Semana Santa

La Casa Blanca responde a Pedro Sánchez tras el cierre del espacio aéreo español a la operación en Irán: “Las Fuerzas Armadas no necesitan ayuda de España”

Polémica en Parla: denuncian un posible patrón de respuestas en la oposición a auxiliar administrativo y el Ayuntamiento anula el examen

ECONOMÍA

El efecto de la rebaja de impuestos a la gasolina: los hogares más pobres ahorran 9 euros y los más ricos 289 euros

El efecto de la rebaja de impuestos a la gasolina: los hogares más pobres ahorran 9 euros y los más ricos 289 euros

Iberia y los sindicatos pactan un ERE voluntario para casi 1.000 empleados

La guerra en Oriente Medio ya sacude la vivienda: construir será hasta un 10% más caro y comprar, aún más difícil

Aerolíneas y aeropuertos europeos piden prorrogar la flexibilidad del nuevo control fronterizo para evitar colapsos en Semana Santa

¿Cómo reclamar la declaración de la renta de años anteriores?

DEPORTES

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana

Los controladores aéreos de Sevilla avisan de una posible huelga que podría poner en jaque la Copa del Rey

Sinner aprieta la lucha con Carlos Alcaraz por el número uno: la tierra decidirá el rey del ranking ATP

Honda trabaja para solucionar los problemas en los monoplazas de Aston Martin: “Estamos mejorando el motor... pero esto no es a corto plazo”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1