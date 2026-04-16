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El aguacate, un alimento completo que regula el colesterol y previene el envejecimiento

Este fruto es rico en vitamina E, vitamina C y vitamina B6, entre otros

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Una mujer parte un aguacate por la mitad (Freepik)
Una mujer parte un aguacate por la mitad (Freepik)

El aguacate ha pasado en pocos años de ser un alimento exótico a convertirse en un habitual de la dieta diaria de muchas personas Más allá de su popularidad en tostadas o ensaladas, este fruto destaca por su perfil nutricional único, que lo posiciona como un aliado importante para la salud.

Uno de los aspectos más llamativos del aguacate es su composición, cuenta la Fundación Española de la Nutrición (FEN). A diferencia de otras frutas, su contenido en agua es relativamente bajo, lo que se traduce en una mayor concentración de nutrientes. Además, posee un aporte de lípidos considerablemente superior, similar al de la aceituna, lo que incrementa su valor calórico. Sin embargo, no se trata de un inconveniente, sino de una ventaja nutricional: la mayor parte de estas grasas son insaturadas, especialmente monoinsaturadas.

Entre ellas destaca el ácido oleico, un tipo de grasa saludable también presente en el aceite de oliva. Este compuesto ha sido ampliamente estudiado por sus efectos beneficiosos sobre el sistema cardiovascular. Si se consume de forma regular, contribuye a mantener niveles adecuados de colesterol, ayudando a reducir el colesterol LDL (conocido popularmente como “malo”) y favoreciendo el aumento del HDL (el llamado “bueno”). Este equilibrio es clave para prevenir enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de mortalidad en el mundo.

Un fruto que destaca por vitamina E

El aguacate también sobresale por su aporte vitamínico, puesto que es una de las pocas frutas que contiene vitamina E en cantidades significativas. Este nutriente actúa como un potente antioxidante, protegiendo las células frente al daño oxidativo causado por los radicales libres. Este efecto no solo tiene implicaciones en la prevención del envejecimiento prematuro, sino también en la reducción del riesgo de enfermedades crónicas.

A su contenido en vitamina E se suma la presencia de vitamina C y vitamina B6, cuenta la FEN. La vitamina C es conocida por su papel en el fortalecimiento del sistema inmunológico, así como por su contribución a la formación de colágeno, esencial para la piel, los huesos y los vasos sanguíneos. Por su parte, la vitamina B6 desempeña un papel fundamental en el metabolismo energético y en la formación de neurotransmisores.

Ocho recetas sanas con aguacate, el alimento que reduce el colesterol malo en sangre

En este sentido, un aguacate de tamaño medio (aproximadamente 200 gramos) puede aportar un porcentaje significativo de las necesidades diarias de vitamina B6. En concreto, cubre alrededor del 33 % de las ingestas recomendadas para un hombre adulto con actividad física moderada, y hasta un 38 % en el caso de las mujeres con características similares.

Otro de los nutrientes clave presentes en el aguacate es el potasio, un mineral es esencial para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y de los músculos. Además, contribuye a mantener el equilibrio de los líquidos en el organismo y a regular la presión arterial. De hecho, una dieta rica en potasio se asocia con un menor riesgo de hipertensión, lo que refuerza el papel del aguacate como alimento cardioprotector.

Pese a su mayor contenido calórico en comparación con otras frutas, los expertos coinciden en que su consumo moderado puede formar parte de una dieta saludable. Su combinación de grasas saludables, vitaminas y minerales lo convierte en un alimento completo, capaz de aportar energía y nutrientes esenciales sin recurrir a productos ultraprocesados.

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