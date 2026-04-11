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Cibeles se prepara para acoger un "acto histórico" con León XIV en su visita a España

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Madrid, 11 abr (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha celebrado este sábado que Cibeles vaya a ser el escenario de "un acto histórico", después de que el papa León XIV haya confirmado que esta céntrica plaza madrileña será uno de los lugares en los que se encuentre con los feligreses.

"El papa León XIV trasladará su mensaje de esperanza a miles de personas desde el corazón de nuestra ciudad. Nos preparamos para vivir un momento único con gran ilusión", ha apuntado el alcalde a través de X.

León XIV ha enviado este sábado un mensaje a los jóvenes católicos españoles que ha sido leído esta tarde por el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, en la 'Fiesta de la Resurrección', que miles de jóvenes celebran en la plaza de Cibeles.

"Mientras llega el momento de encontrarnos en Cibeles, os pido: no dejéis pasar el presente; rezad, buscad a Cristo de verdad", apuntaba el texto, confirmando así una de las primeras actividades que se conocen dentro de la agenda del pontífice en España, que aún no tiene un programa oficial.

La visita del papa León XIV a España tendrá lugar del 6 al 12 de junio y recorrerá Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. EFE

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