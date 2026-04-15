Ucrania logra “por primera vez en la guerra” tomar una posición enemiga solo con drones y robots

Lanzacohetes RPG-7 de Ucrania (REUTERS/Stringer)

Zelenski ha informado en las últimas horas sobre un hecho inédito en el conflicto con Rusia. El ejército ucraniano logró tomar una posición enemiga utilizando exclusivamente sistemas robóticos terrestres y drones aéreos, sin la intervención de infantería y sin registrar bajas propias. Según el presidente de Ucrania, los soldados rusos que ocupaban la posición optaron por rendirse ante la acción coordinada de estas plataformas no tripuladas, lo que marca un nuevo punto de inflexión en la forma en que se desarrollan las operaciones militares en el frente.

El líder ucraniano ha detallado que en el primer trimestre de 2026, los sistemas robóticos terrestres realizaron más de 22.000 misiones en la línea de combate. Dicho de otra forma, estas actuaciones equivalen a miles de ocasiones en las que un medio reemplazó a un soldado en las zonas más peligrosas del conflicto, permitiendo no arriesgar las vidas de los militares.

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El histórico avance de los robots y drones

La incorporación de robots en el campo de batalla se ha convertido en uno de los principales ejes de la estrategia militar de Ucrania. Los sistemas terrestres, controlados a distancia por operadores, permiten ejecutar maniobras de asalto y rescate en zonas bajo fuego enemigo, minimizando el riesgo para el personal y evitando bajas.

Como recoge Politico, los desarrollos destacados figura el robot terrestre Droid TW-7.62, equipado con inteligencia artificial para detectar y seguir objetivos de forma autónoma. En enero, este sistema logró capturar a tres soldados rusos como prisioneros de guerra, según la empresa Devdroid, responsable de su fabricación.

El despliegue de estos equipos no se limita a ofensivas. También se emplean para evacuar combatientes heridos en áreas donde los equipos humanos de rescate serían vulnerables a ataques de drones o fuego enemigo. Esta capacidad ha reducido el número de bajas en situaciones críticas y ha incrementado la eficacia de las respuestas ucranianas ante emergencias en la línea del frente.

El uso de vehículos aéreos no tripulados, que actúan en tareas de reconocimiento y ataques de precisión, complementa la labor de los robots terrestres. Unidades como la 65.ª Brigada Mecanizada han incorporado drones de combate terrestre como el Gnom-2, evaluando su desempeño tanto en pruebas de campo como en situaciones reales de combate.

El futuro de los conflictos

El presidente Zelenski ha destacado que “el futuro ya está en la primera línea, y Ucrania lo está construyendo”. Para el mandatario, la introducción de sistemas robóticos marca un cambio fundamental. “Por primera vez en la historia de esta guerra, una posición enemiga fue tomada exclusivamente por plataformas no tripuladas: sistemas terrestres y drones. Los ocupantes se rindieron y la operación se llevó a cabo sin infantería y sin bajas de nuestro lado”, ha relatado en un mensaje en X.

Zelenski ha sido quien ha explicado que “Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector, Volia y otros sistemas ya han realizado más de 22.000 misiones en solo tres meses”, resaltando la magnitud de la transformación tecnológica en el conflicto. El líder ucraniano es consciente de la ventaja competitiva que han logrado desarrollar en los sistemas armamentísticos no tripulados.