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El gobierno alemán firmó un acuerdo estratégico de defensa con Ucrania

La alianza establecida contempla la cooperación tecnológica y el desarrollo conjunto de sistemas de drones, junto con la transferencia de capacidades militares, en un contexto de negociaciones de paz estancadas y presiones sobre la seguridad europea

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El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente ucraniano Volodímir Zelensky reunidos en Berlín tras la firma del acuerdo estratégico. (EFE)
El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente ucraniano Volodímir Zelensky reunidos en Berlín tras la firma del acuerdo estratégico. (EFE)

Alemania y Ucrania firmaron una asociación estratégica en defensa orientada a fortalecer la cooperación militar y tecnológica, con el objetivo de mejorar las capacidades de defensa aérea de las Fuerzas Armadas ucranianas. El acuerdo, anunciado tras reuniones en Berlín, integra la producción conjunta de sistemas avanzados de drones, el desarrollo de una empresa capaz de suministrar miles de estos equipos a Kiev y la provisión de misiles, software y sistemas de mando y control.

El paquete está financiado por Alemania y está valorado en 4.000 millones de euros (USD 4.700 millones). El presidente Volodímir Zelensky propuso formalizar un acuerdo bilateral específico sobre drones. “Contamos con Alemania, como líder de la Unión Europea, para destrabar rápidamente los fondos y reforzar la producción nacional con inversión europea”, expresó Zelensky. El ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov, agradeció el respaldo alemán y definió el paquete como “un impulso para nuestra defensa aérea... para proteger nuestras ciudades e infraestructura crítica”.

El pacto se firmó en un contexto de estancamiento de las conversaciones de paz impulsadas por Estados Unidos entre Rusia y Ucrania, mientras la guerra en Medio Oriente ha desviado la atención internacional. El canciller alemán, Friedrich Merz, señaló que todo acuerdo de paz debe llevar el “sello de Europa” y comunicó la próxima reunión del Grupo de Contacto de Defensa para Ucrania en Berlín, con la participación de la OTAN. El funcionario subrayó: “No solo beneficia a la defensa de Ucrania, sino también a la seguridad alemana, porque ningún ejército europeo ha sido tan probado en combate en décadas como el ucraniano”.

En los últimos meses, Estados Unidos ha amenazado con retirarse de la OTAN, lo que ha incrementado la presión sobre los países europeos para asumir un papel más relevante en la seguridad regional. Merz recalcó la importancia de la presencia europea en cualquier acuerdo con Moscú y adelantó una nueva reunión de asesores de seguridad nacional, en la que se invitará a Estados Unidos.

Tras la derrota electoral del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el gobierno alemán reclamó el desembolso urgente de los fondos europeos para apoyo militar, en referencia al préstamo de 90.000 millones de euros (USD 105.000 millones) de la Unión Europea bloqueado por Hungría. Este resultado electoral es crucial porque Hungría había sido el principal opositor al paquete de ayuda; con el cambio de gobierno, se espera que el bloqueo finalice. El nuevo jefe de gobierno húngaro, Peter Magyar, manifestó su respaldo a Ucrania y confirmó que su gestión no pondrá obstáculos al desbloqueo del paquete europeo.

Peter Magyar, próximo jefe de gobierno de Hungría, expresó su disposición a no bloquear los fondos europeos para Ucrania. (EFE/EPA)
Peter Magyar, próximo jefe de gobierno de Hungría, expresó su disposición a no bloquear los fondos europeos para Ucrania. (EFE/EPA)

El acuerdo incluye la iniciativa industrial Build with Ukraine, que prevé la producción conjunta de drones de medio alcance, como el Seth X —empleado principalmente en tareas de vigilancia, reconocimiento y apoyo táctico—, y de largo alcance, como el Anubis, desarrollado para misiones estratégicas y operaciones en profundidad.

La empresa alemana de drones Quantum Systems anunció la creación de dos sociedades con socios ucranianos: WIY Drones, especializada en sistemas de defensa aérea, y Tencore, centrada en plataformas terrestres no tripuladas. El convenio contempla también el intercambio de datos operativos entre sistemas militares alemanes (como IRIS-T, Panzerhaubitzer 2000 y RCH 155) y tecnologías digitales propias de Ucrania, entre ellas el sistema de gestión avanzada Avengers y la plataforma nacional de comando y control DELTA.

El Ministerio de Defensa alemán afirmó que la cooperación bilateral facilitará a Ucrania el fortalecimiento de su defensa ante los ataques rusos y la incorporación acelerada de innovaciones tecnológicas en sus Fuerzas Armadas. Fuentes oficiales alemanas añadieron que este trabajo conjunto impulsará tanto el desarrollo de capacidades industriales como la innovación tecnológica en Alemania, reforzando la seguridad del abastecimiento para sus propias fuerzas armadas.

Alemania es actualmente el principal proveedor europeo de ayuda militar a Ucrania, con entregas acumuladas por 55.000 millones de euros (USD 64.000 millones) desde 2022 y una asignación de 11.500 millones de euros en el presupuesto actual. Una parte considerable de estos recursos se ha destinado a la adquisición de armamento estadounidense y europeo, además de la financiación de capacidades de “ataque en profundidad” para Ucrania. El alcance y los términos del acuerdo de drones permanecen en negociación, con posibles anuncios adicionales en los próximos meses.

Instructor ucraniano opera un dron interceptor antiaéreo en la región de Kiev. (AP Foto/Efrem Lukatsky)
Instructor ucraniano opera un dron interceptor antiaéreo en la región de Kiev. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

En Berlín, el ministro ucraniano Denys Uliutin y el ministro del Interior alemán Alexander Dobrindt inauguraron el centro Unity Hub, destinado tanto a asistir a refugiados ucranianos como a promover el retorno voluntario a su país. El canciller alemán anticipó que ambos gobiernos coordinarán esfuerzos para facilitar el regreso, especialmente de hombres en edad de servicio militar, considerados esenciales para reforzar la capacidad defensiva de Ucrania.

Por otro lado, Zelensky comunicó que el oleoducto responsable de transportar petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia —actualmente fuera de servicio por daños— será reabierto antes de finalizar abril.

(Con información de AFP y Reuters)

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