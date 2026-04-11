El principal negociador ucraniano destaca avances en las conversaciones con Rusia

Kyrylo Budanov, principal negociador de Ucrania, asegura avances en las conversaciones de paz con Rusia y destaca la disposición de Moscú a finalizar la guerra. (Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/vía Reuters)

El principal negociador de Ucrania con Rusia, Kyrylo Budanov, afirmó que existen avances en las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz, sugiriendo que la resolución del conflicto podría no estar lejana. “Todos entienden que la guerra debe terminar. Por eso están negociando”, declaró Budanov el 4 de abril en una entrevista con Bloomberg. El funcionario, quien fue jefe de la inteligencia militar ucraniana hasta enero, participa en el equipo negociador junto a Estados Unidos y Rusia, y mantiene la convicción de que Moscú también desea poner fin a la guerra.

Budanov, ahora jefe de la oficina presidencial de Ucrania, sostuvo que, si bien ambas partes han mantenido posturas maximalistas durante las negociaciones lideradas por Estados Unidos, existen señales de acercamiento en la búsqueda de un compromiso. Añadió que Rusia tiene un incentivo claro para alcanzar un acuerdo debido a los costos económicos: “A diferencia de nosotros, ellos están gastando su propio dinero. Son sumas enormes, ya en los billones”, aseveró.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

La posibilidad de un acuerdo de paz tuvo impacto inmediato en los mercados financieros internacionales. Los bonos ucranianos en dólares extendieron su repunte, con el título a 2034 subiendo casi 4 centavos hasta alcanzar 62 centavos por dólar, el nivel más alto en un mes. Los bonos alemanes a 10 años redujeron sus pérdidas y el rendimiento se ubicó en 3,02%. El euro, por su parte, revirtió caídas y alcanzó un máximo diario de $1,1711 tras conocerse los comentarios de Budanov.

En palabras de Roberto Cobo García, responsable de estrategia de divisas del G-10 en BBVA Madrid, “el fin de la guerra en Ucrania sería un motor positivo para el euro y la confirmación del fin de la guerra daría impulso a la moneda común”.

Pese al optimismo de Budanov, fuentes cercanas al Kremlin citadas por Bloomberg indicaron que las negociaciones han mostrado escasos avances reales, principalmente por la falta de consenso sobre garantías de seguridad para Kiev. Según estas fuentes, resolver el conflicto requeriría un acuerdo más amplio con la participación de Estados Unidos y Europa, cuyos líderes mantienen desacuerdos sobre cómo debería finalizar la guerra.

Las negociaciones entre Ucrania y Rusia, lideradas por Estados Unidos, muestran señales de acercamiento pese a posturas maximalistas de ambas partes. (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

Ambas partes han delineado posiciones que resultan inaceptables para la contraparte. Hasta ahora, el principal logro tangible ha sido que se definieran estos límites, aunque Budanov consideró que “ahora todos entienden claramente los márgenes de lo aceptable. Eso es un gran progreso”.

Rusia y Ucrania acordaron una breve pausa en los combates con motivo de la Pascua ortodoxa. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó cesar las operaciones militares desde las 16h del 11 de abril hasta el 12 de abril, medida que el presidente Volodímir Zelenski decidió replicar por parte de las fuerzas ucranianas.

En cuanto a las condiciones de un eventual acuerdo, Putin exige la retirada ucraniana de Donetsk, incluso de zonas nunca bajo control ruso desde 2014. Ucrania propone detener el conflicto en la línea actual del frente, mientras que Estados Unidos ha sugerido la creación de una zona económica especial en esa área.

En respuesta directa a la pregunta sobre el estado actual del proceso de paz, Budanov aseguró que existe un progreso real en las negociaciones para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, aunque los principales puntos de desacuerdo, como el control territorial y las garantías de seguridad, aún no han sido resueltos. Las partes mantienen posturas firmes, pero reconocen los límites de lo negociable y continúan dialogando, según lo declarado por Budanov y fuentes cercanas a las negociaciones.

Fuentes del Kremlin aseguran que los avances reales en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia son limitados por desacuerdos sobre garantías de seguridad.

Budanov destacó que un logro relevante ha sido mantener el compromiso de la administración del presidente estadounidense Donald Trump como mediador. Se espera la visita a Kiev de los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, aunque la Casa Blanca aún no ha fijado fecha. Ucrania busca obtener garantías de seguridad de Estados Unidos para evitar futuras agresiones rusas, aspecto central en las próximas conversaciones.

En el plano financiero, Ucrania depende de la ayuda militar y económica de sus aliados, principalmente la Unión Europea (UE), y enfrenta el riesgo de quedarse sin fondos en dos meses si no se desbloquea financiación clave. Todavía no ha recibido el primer desembolso de los 90 mil millones de euros prometidos por la UE, y no ha cumplido todos los compromisos exigidos por el Fondo Monetario Internacional para liberar más ayuda.

Por su parte, Rusia afronta una presión creciente sobre su economía a causa del déficit presupuestario y el elevado gasto militar. El reciente aumento de los precios internacionales del petróleo, vinculado a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ha proporcionado a Putin un alivio financiero temporal, aunque, según Budanov, este beneficio podría ser efímero si el conflicto en Irán concluye pronto.

Budanov reconoció que Rusia no enfrenta escasez de tropas y estimó que podría movilizar hasta 23,5 millones de efectivos si fuese necesario, según un informe elaborado a finales de 2025. “No, no hay problemas, ni los habrá en los próximos años”, afirmó. Sin embargo, esta ventaja en recursos humanos no se ha traducido en avances significativos en el frente, ya que Ucrania ha recurrido a la innovación en la guerra con drones para equilibrar las fuerzas y ha logrado varias operaciones exitosas en lo que va del año.

Consultado sobre el futuro en caso de que las negociaciones fracasen, Budanov fue tajante al afirmar que solo existen dos opciones: guerra o paz, y que la continuación del diálogo dependerá de la voluntad de las partes.