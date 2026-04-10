España

Estas son las seis cosas que nunca haría un psiquiatra para proteger su salud mental

El doctor Javier Quintero señala los hábitos que es importante tener en cuenta para cuidar el equilibrio psicológico y el bienestar emocional

Guardar
El psiquiatra Javier Quintero señala las cosas que tiene en cuenta para cuidar su salud mental. (Freepik)
El psiquiatra Javier Quintero señala las cosas que tiene en cuenta para cuidar su salud mental. (Freepik)

La salud mental ha dejado de ser un tema tabú para ocupar un lugar central en la conversación pública. En los últimos años, hablar de ansiedad, depresión o bienestar emocional se ha vuelto más habitual y este cambio ha contribuido a reducir el estigma y a fomentar que más personas pidan ayuda cuando la necesitan.

Sin embargo, esta mayor visibilidad no siempre implica una comprensión profunda de todo lo que influye en nuestro equilibrio psicológico. A menudo, el debate se queda en la superficie, centrado en síntomas o etiquetas, mientras se dejan de lado factores cotidianos que pueden tener un impacto decisivo en cómo pensamos, sentimos y actuamos.

Cuidar la salud mental no es solo acudir a terapia o identificar emociones complejas, sino que también implica prestar atención a hábitos diarios, a la relación con el propio cuerpo y a la forma en que interpretamos lo que nos sucede. En uno de sus vídeos de TikTok, el psiquiatra Javier Quintero (@drjquintero) identifica “seis cosas que nunca haría” como profesional para cuidar su salud mental.

Una chica triste sentada de lado en el sofá mirando a la nada mientras abraza un cojín rojo
El cuidado de la salud mental también depende de ciertos hábitos cotidianos. (Freepik)

Del cuestionamiento del diálogo interno a la alimentación

La primera tiene que ver con la relación que mantenemos con nuestros propios pensamientos: “No me creería todo lo que pienso. Tu cerebro produce miles de pensamientos al día y muchos de ellos son inexactos. Están basados en tu instinto de supervivencia, es decir, en el miedo, o están simplemente distorsionados”. Esta idea conecta con un gran reto: aprender a cuestionar el diálogo interno.

En un contexto de sobreestimulación y estrés constante, es habitual que la mente genere interpretaciones negativas o alarmistas que no necesariamente se ajustan a la realidad. Además, que se repitan sin descanso genera bucles mentales que pueden provocar agotamiento, pérdida de autoestima, distorsión...

En segundo lugar, el especialista subraya la base biológica del bienestar emocional: “No olvidaría que la salud mental también es salud física y que hay una base biológica detrás”, señala. “Tu cerebro es un órgano y todo lo que le pasa a tu cuerpo, inflamación, hormonas, sueño, ejercicio, afecta directamente también a cómo te sientes, cómo piensas y cómo te encuentras”. Esta visión rompe con la idea de que lo psicológico está separado de lo corporal y pone sobre la mesa la importancia de un enfoque integral.

El correcto descanso es uno de los aspectos que señala el psiquiatra Javier Quintero. (Freepik)
El correcto descanso es uno de los aspectos que señala el psiquiatra Javier Quintero. (Freepik)

El descanso ocupa el tercer punto: “No trataría el sueño como algo secundario. Dormir mal afecta a tu cerebro, hace que funcione peor, te cueste pensar con claridad y aumenta la ansiedad, la irritabilidad e incluso la tristeza”. En una sociedad que premia la productividad y reduce las horas de descanso, el sueño suele ser una de las primeras víctimas. Sin embargo, su impacto en la salud mental es directo y acumulativo.

La alimentación también aparece como un factor clave: “No restaría importancia a la alimentación si quiero cuidar mi cerebro. Los ultraprocesados, los picos de azúcar o una dieta pobre en nutrientes influyen en mi atención, mi estado de ánimo y mi regulación emocional”, explica Quintero. “Lo que comes afecta en cómo funciona tu cerebro”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

En quinto lugar, Quintero advierte sobre el consumo de sustancias: “No normalizaría el consumo de alcohol y otras sustancias, ya que tiene un efecto directo sobre tu cerebro”. Aunque socialmente aceptado, especialmente en contextos de ocio, el consumo de alcohol sigue teniendo consecuencias que muchas veces se minimizan o se invisibilizan.

Por último, el psiquiatra pone el foco en la escucha emocional: “No me cansaría de escuchar a mis emociones. Es la mejor señal que nos da nuestro cerebro para saber cómo estamos”. Estas emociones funcionan como indicadores internos que alertan sobre necesidades, conflictos o desequilibrios.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaPsicologíaSalud MentalSalud Mental EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Las autoridades israelíes excluyen a España del organismo que regula el alto al fuego en Gaza: “Sánchez ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil”

De acuerdo con Gideon Saar, ministro de Asuntos Exteriores israelí, esta decisión se debe al “sesgo antiisraelí” del presidente del Gobierno de España

Las autoridades israelíes excluyen a España del organismo que regula el alto al fuego en Gaza: “Sánchez ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil”

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

Según el artículo 6.7 del reglamento, ante la retirada o exclusión de una selección clasificada, la FIFA tiene la potestad “discrecional” de sustituirla por otra

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

Un avión de la fuerza aérea francesa se estrella con dos pilotos a bordo durante un vuelo de entrenamiento en los Alpes

Los heridos fueron trasladados a los hospitales más cercanos

Un avión de la fuerza aérea francesa se estrella con dos pilotos a bordo durante un vuelo de entrenamiento en los Alpes

Las familias españolas tienen más dinero que nunca: la riqueza neta de los hogares llega a su récord al cierre de 2025

La deuda en relación con el PIB se ha reducido hasta el 42,8%, la tasa más baja desde finales de 1999

Las familias españolas tienen más dinero que nunca: la riqueza neta de los hogares llega a su récord al cierre de 2025

Los pescadores alertan del “inminente cese de la actividad” si el Gobierno no aprueba medidas adicionales contra el aumento de los combustibles

Los principales sindicados han pedido al Ejecutivo una reunión para estudiar nuevas ayudas, como la exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas del sector hasta 2026

Los pescadores alertan del “inminente cese de la actividad” si el Gobierno no aprueba medidas adicionales contra el aumento de los combustibles
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid “por su compromiso con los derechos humanos y la democracia, siendo un símbolo universal”

María Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid “por su compromiso con los derechos humanos y la democracia, siendo un símbolo universal”

Un padre separado pide la custodia compartida de sus hijos y un reparto equitativo de los gastos y la Justicia le da la razón: los menores pasarán una semana con cada progenitor

La Fiscalía recurre la condena contra el ex fiscal general del Estado y denuncia la vulneración de cinco derechos fundamentales

El futuro incierto de Rota y Morón pese a la dificultad de reemplazarlas: EEUU estudia abandonar las bases y Sumar propone darles un uso no militar

Detenido un hombre de 23 años como sospechoso de matar a un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, Madrid

ECONOMÍA

El litro de gasóleo sube hasta los 1,91 euros, el mismo precio que antes de la rebaja fiscal del Gobierno

El litro de gasóleo sube hasta los 1,91 euros, el mismo precio que antes de la rebaja fiscal del Gobierno

Estos son los descuentos en los impuestos a los que puedes acceder si tienes familia numerosa y compras una casa

La comunidad autónoma en la que más testamentos se redactan en España: concentra más del 18% del total

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Hay procesos de selección que tienen candidatos seleccionados antes de que se publiquen”

Ignacio de la Calzada, abogado, desmiente un mito sobre las bajas médicas: “Si te despiden estando de baja, gastas paro”

DEPORTES

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”

Alcaraz necesita del tercer set para alcanzar la victoria ante un combativo Etcheverry y certifica su pase a cuartos de final en Montecarlo