Estas son las seis cosas que nunca haría un psiquiatra para proteger su salud mental

El psiquiatra Javier Quintero señala las cosas que tiene en cuenta para cuidar su salud mental. (Freepik)

La salud mental ha dejado de ser un tema tabú para ocupar un lugar central en la conversación pública. En los últimos años, hablar de ansiedad, depresión o bienestar emocional se ha vuelto más habitual y este cambio ha contribuido a reducir el estigma y a fomentar que más personas pidan ayuda cuando la necesitan.

Sin embargo, esta mayor visibilidad no siempre implica una comprensión profunda de todo lo que influye en nuestro equilibrio psicológico. A menudo, el debate se queda en la superficie, centrado en síntomas o etiquetas, mientras se dejan de lado factores cotidianos que pueden tener un impacto decisivo en cómo pensamos, sentimos y actuamos.

Cuidar la salud mental no es solo acudir a terapia o identificar emociones complejas, sino que también implica prestar atención a hábitos diarios, a la relación con el propio cuerpo y a la forma en que interpretamos lo que nos sucede. En uno de sus vídeos de TikTok, el psiquiatra Javier Quintero (@drjquintero) identifica “seis cosas que nunca haría” como profesional para cuidar su salud mental.

El cuidado de la salud mental también depende de ciertos hábitos cotidianos. (Freepik)

Del cuestionamiento del diálogo interno a la alimentación

La primera tiene que ver con la relación que mantenemos con nuestros propios pensamientos: “No me creería todo lo que pienso. Tu cerebro produce miles de pensamientos al día y muchos de ellos son inexactos. Están basados en tu instinto de supervivencia, es decir, en el miedo, o están simplemente distorsionados”. Esta idea conecta con un gran reto: aprender a cuestionar el diálogo interno.

En un contexto de sobreestimulación y estrés constante, es habitual que la mente genere interpretaciones negativas o alarmistas que no necesariamente se ajustan a la realidad. Además, que se repitan sin descanso genera bucles mentales que pueden provocar agotamiento, pérdida de autoestima, distorsión...

En segundo lugar, el especialista subraya la base biológica del bienestar emocional: “No olvidaría que la salud mental también es salud física y que hay una base biológica detrás”, señala. “Tu cerebro es un órgano y todo lo que le pasa a tu cuerpo, inflamación, hormonas, sueño, ejercicio, afecta directamente también a cómo te sientes, cómo piensas y cómo te encuentras”. Esta visión rompe con la idea de que lo psicológico está separado de lo corporal y pone sobre la mesa la importancia de un enfoque integral.

El correcto descanso es uno de los aspectos que señala el psiquiatra Javier Quintero. (Freepik)

El descanso ocupa el tercer punto: “No trataría el sueño como algo secundario. Dormir mal afecta a tu cerebro, hace que funcione peor, te cueste pensar con claridad y aumenta la ansiedad, la irritabilidad e incluso la tristeza”. En una sociedad que premia la productividad y reduce las horas de descanso, el sueño suele ser una de las primeras víctimas. Sin embargo, su impacto en la salud mental es directo y acumulativo.

La alimentación también aparece como un factor clave: “No restaría importancia a la alimentación si quiero cuidar mi cerebro. Los ultraprocesados, los picos de azúcar o una dieta pobre en nutrientes influyen en mi atención, mi estado de ánimo y mi regulación emocional”, explica Quintero. “Lo que comes afecta en cómo funciona tu cerebro”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

En quinto lugar, Quintero advierte sobre el consumo de sustancias: “No normalizaría el consumo de alcohol y otras sustancias, ya que tiene un efecto directo sobre tu cerebro”. Aunque socialmente aceptado, especialmente en contextos de ocio, el consumo de alcohol sigue teniendo consecuencias que muchas veces se minimizan o se invisibilizan.

Por último, el psiquiatra pone el foco en la escucha emocional: “No me cansaría de escuchar a mis emociones. Es la mejor señal que nos da nuestro cerebro para saber cómo estamos”. Estas emociones funcionan como indicadores internos que alertan sobre necesidades, conflictos o desequilibrios.