El otro techo de cristal: casi el 60% de las directivas sacrifica su vida personal y familiar para ascender

Una trabajadora se queda sola en la oficina haciendo horas extra. (Canva)

La carrera profesional de muchas mujeres en España sigue exigiendo un peaje muy caro: tiempo propio, salud y vida familiar. Según el V Barómetro de FEDEPE sobre liderazgo femenino, casi el 60% de las mujeres en alta dirección está dispuesta a renunciar a su tiempo personal o familiar para avanzar. La falta de corresponsabilidad en los cuidados, que recaen en mayor medida sobre los hombros de ellas, condicionan sus decisiones vitales, incluida la maternidad.

La percepción es casi unánime entre las mujeres encuestadas. El 98,7% afirma que la ausencia de corresponsabilidad en casa perjudica su bienestar personal. Y cuando son ellas quienes asumen solas el cuidado de los hijos, casi nueve de cada diez reconocen efectos negativos tanto en la salud física como en la mental. La desigualdad en la gestión del tiempo y de las tareas se traduce en fatiga, estrés y menor disponibilidad para asumir retos laborales.

Esta presión no desaparece con los nuevos modelos de organización en el trabajo. Para el 54,1% de las encuestadas, el teletrabajo o los formatos híbridos no han derribado barreras, más bien reproducen las existentes y crean otras nuevas. La frontera entre lo profesional y lo doméstico se vuelve difusa, y el tiempo de trabajo se estira sobre el tiempo de cuidados.

El coste personal de ascender

El dato de las mujeres directivas es clave: el 58,4% declara estar dispuesta a sacrificar su vida personal para crecer profesionalmente. No se trata de una decisión libre de condicionantes, sino un síntoma de un entorno donde el “éxito” se mide todavía por disponibilidad ilimitada y horarios extensos, con apoyos insuficientes en casa y en la empresa.

El propio estudio apunta a que solo el 28,1% de las mujeres percibe igualdad total de oportunidades en su entorno laboral y que el 75,9% ve desigualdad para acceder a la alta dirección.

El sueldo medio de las mujeres en España es un 16% inferior al de los hombres y todavía existe brecha salarial.

Maternidad en pausa: por qué se retrasa (o se cancela)

La maternidad entra en la ecuación como una opción cada vez más complicada. El 71,6% de las mujeres señala la falta de seguridad económica y las dificultades de acceso a la vivienda como la principal causa del descenso de la natalidad y del retraso en ser madre. Y un 55,7% añade la incompatibilidad entre trabajo y necesidades de cuidado. Si el sistema no reparte el tiempo ni garantiza condiciones materiales estables, las mujeres han de aplazar la maternidad o aceptar un coste muy elevado en su salud y su carrera.

¿Qué reclaman las trabajadoras?

La demanda prioritaria es concreta y realizable. El 69,2% pide políticas de promoción equitativas que abran el acceso a puestos de liderazgo sin sesgos. Para sostener la conciliación real, tres de cada cuatro mujeres señalan los horarios flexibles como medida clave (75,7%). Junto a ello, la mayoría reclama servicios de cuidado infantil gratuitos (61,3%) y también teletrabajo (51,6%) como herramienta para facilitar la conciliación y no para aumentar la carga doméstica.

Estas peticiones se enmarcan en un contexto donde persisten otras brechas: el 80,5% cree que hay brecha salarial y el 71,9% considera que la igualdad de oportunidades aún tiene margen de mejora.

El V Barómetro de FEDEPE también revela que la desigualdad no solo aparece en las posibilidades de promoción, sino desde el acceso al empleo. Un 17,1% de las mujeres afirma haber experimentado sesgos de género en procesos de contratación, una cifra que aumenta hasta el 21,8% cuando quien toma la decisión es un hombre. Estos datos reflejan que, antes incluso de plantearse el desarrollo profesional, muchas mujeres se enfrentan a situaciones que condicionan su trayectoria laboral desde el primer paso.