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María Zurita se posiciona y defiende a su tío, el rey Juan Carlos: “Es mágico, cariñoso y el jefe de la familia”

La sobrina del emérito comparte su visión más personal en televisión mientras el rey recibe un reconocimiento en París por sus memorias

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María Zurita, vestida de negro y con gafas de sol, pasea por las calles de Madrid
María Zurita asiste a la misa funeral en memoria de Alfonso de Borbón y Escasany. (Europa Press.

Las palabras de María Zurita sobre su tío, el rey Juan Carlos I, han vuelto a cobrar actualidad tras el reciente homenaje que el exmonarca ha recibido en París. La hija de la infanta Margarita no ha dudado en expresar públicamente el cariño y la admiración que siente por él, dejando algunos titulares que reflejan la estrecha relación familiar que mantienen.

“Para mí es mágico, cariñoso y generoso. Siempre que alguien de la familia tiene un problema, él ayuda. Es el jefe de la familia al final”, confesó durante su paso por MasterChef, donde se convirtió en una de las concursantes más queridas de su edición.

Estas declaraciones resurgen ahora coincidiendo con un acto destacado en la agenda del rey emérito. rey Juan Carlos I ha sido homenajeado este fin de semana en el Palacio de Lassay, en París, donde recibió el Premio Especial del Libro Político por sus memorias, tituladas Reconciliación. Un evento celebrado fuera de España y al que acudió acompañado por parte de su entorno más cercano.

Juan Carlos I de España (c), acompañado por sus hijas la infanta Cristina (2d), la infanta Elena (4d) y su nieto Froilán de Marichalar y Borbón (i), este sábado en la Asamblea Nacional francesa, momentos antes de recibir el Premio Especial del Jurado del Libro Político, organizado por la asociación francesa Lire la Société (Leer la Sociedad), por su libro de memorias "Reconciliación", escrito en colaboración con la periodista francesa Laurence Debray (EFE/TERESA SUÁREZ)
El rey Juan Carlos, acompañado por sus hijas las infantas Cristina y Elena y su nieto Froilán antes de recibir el Premio Especial del Jurado del Libro Político, organizado por la asociación francesa Lire la Société. (EFE/TERESA SUÁREZ)

Entre los asistentes se encontraban sus hijas, infanta Elena y infanta Cristina, así como su nieto Froilán y la propia María Zurita. Rodeado de su círculo más íntimo, el monarca defendió su decisión de contar su versión de los hechos en una intervención en francés.

Durante su discurso, el emérito reivindicó el derecho a narrar su propia historia. “Nuestra vida no se limita a momentos abstractos, sino que recoge nuestras actitudes, comportamientos y decisiones”, expresó, dejando claro el sentido de unas memorias que han generado un notable interés.

Pero más allá de este acto, las palabras de María Zurita permiten conocer una faceta más íntima del rey. Su visión se remonta incluso a su infancia, cuando, según ella misma relató, desconocía el papel institucional de su tío. “Cuando éramos pequeños nadie nos explicaba nada. Yo me enteré en el colegio de quién era sobrina. Era un tío más”, explicó, reflejando la normalidad con la que vivió su entorno familiar.

María Zurita en una imagen de archivo. (Europa Press)
María Zurita en una imagen de archivo. (Europa Press)

Esa cercanía se ha mantenido con el paso de los años. Zurita ha destacado en varias ocasiones la importancia de la familia en su vida y su relación directa con otros miembros, como rey Felipe VI. “Yo hablo casi a diario con él. Yo le quiero mucho”, aseguró en su momento, subrayando el vínculo que conserva con el actual jefe del Estado.

En esa misma línea, la empresaria también ha mostrado su apoyo a la publicación de las memorias del rey emérito. Según relató, no dudó en hacerse con un ejemplar en cuanto estuvo disponible, interesada en conocer de primera mano su relato. “Me parece maravilloso que cuente su historia y su verdad”, afirmó en un encuentro privado.

El emérito Juan Carlos en la entrega del premio literario a su libro de memorias "Reconciliación". (Europa Press)
El emérito Juan Carlos en la entrega del premio literario a su libro de memorias "Reconciliación". (Europa Press)

El título de la obra, Reconciliación, hace referencia,tal y como explicó el propio rey Juan Carlos I, al proceso histórico vivido en España tras la dictadura y la Guerra Civil, alejándose de interpretaciones más personales sobre su trayectoria reciente.

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