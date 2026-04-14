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Corinna Larsen recuerda cómo fue la aparatosa caída del rey Juan Carlos I en Botswana: “El alcohol le nubló la memoria”

La empresaria contó con todo lujo de detalles en el pódcast ‘Corinna y el rey’ cómo fue el accidente que marcó un antes y un después en la vida del padre de Felipe VI

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Juan Carlos I y Corinna, en una cacería en España al inicio de su relación (Foto: SkyShowtime)
Juan Carlos I y Corinna, en una cacería en España al inicio de su relación (Foto: SkyShowtime)

14 de abril de 2012. Una fecha que ha quedado para siempre marcada en la historia de la familia real española. Y es que aquel día, lo que empezó como una exclusiva escapada privada en África terminó convirtiéndose en uno de los episodios más polémicos del reinado del entonces rey Juan Carlos I. En otras palabras, el principio del fin.

Hace 14 años, la Casa Real Española compartió un comunicado en el que dejaba saber que el padre de Felipe VI había sido operado en el Hospital San José de Madrid tras haber sufrido una fractura de cadera cuando se encontraba en un viaje privado en Botswana. Entonces, apenas se conocían detalles de lo sucedido, pero, rápidamente salió a la luz que el motivo de su viaje al país africano no era otro que cazar elefantes, lo que generó una gran polémica.

Juan Carlos I, junto a un elefante abatido en una cacería
Juan Carlos I, junto a un elefante abatido en una cacería (Foto: Sky)

Y es que, teniendo en cuenta que España se encontraba en una situación delicada económicamente hablando, el pueblo cuestionaba el hecho de que el emérito haya realizado este tipo de escapada en una época de crisis para nuestro país. Sin embargo, esto tan solo era la punta del iceberg, pues este aparatoso accidente sacó a la luz que el rey tenía una amante.

Todos los detalles de la caída del rey Juan Carlos I en Botswana

Los acompañantes a su viaje fueron Corinna Larsen y su hijo Alexander, que por entonces era un niño. Precisamente, el trasfondo de esta escapada era un supuesto regalo que había hecho el exsoberano al hijo de la germano-danesa por su cumpleaños, tal y como ella misma relató en el pódcast ‘Corinna y el rey’ en 2022.

“Tras haberse ido a cazar elefantes, empezó una larga noche de vinos y copas. Juan Carlos trajo consigo cajas de Vega Sicilia”, afirmó la empresaria, dando a entender que la caída se produjo tras una noche de fiesta. “A la mañana siguiente, hay un silencio estremecedor”, continuó diciendo Larsen en el pódcast, antes de recordar con detalle lo ocurrido.

Juan Carlos I pide perdón por su aparatoso incidente en Botswana (Europa Press)
Juan Carlos I pide perdón por su aparatoso incidente en Botswana (Europa Press)

“Fui hacia el jefe de seguridad del rey, Vicente García-Mochales, y le pregunté. Su respuesta fue decirme que debíamos evacuar de inmediato al rey, que el equipo médico cree que tiene una hemorragia interna y teníamos que llevarlo al hospital de inmediato”, expresó Corinna Larsen. “Me escoltaron de regreso a la tienda de campaña, me quedé a solas con el Rey y me dijo: 'No me acuerdo, pero creo que anoche me caí‘“, manifestó en el pódcast, agregando que ”el alcohol le había nublado la memoria".

De acuerdo con el testimonio de Larsen, “el rey Juan Carlos I se había caído justo antes del amanecer. Salió tambaleándose de su tienda de campaña para ir al baño. Siguió medio dormido sin mirar al suelo y tropezó con la raíz de un árbol o tal vez una piedra, cayendo al suelo con un ruido sordo”. Entonces, el equipo de seguridad del exsoberano fue a socorrerlo y lo llevaron de vuelta a su cama.

Juan Carlos I, fotografiando a su Corinna Larsen y a su hijo (Foto: SkyShowtime)
Juan Carlos I, fotografiando a su Corinna Larsen y a su hijo (Foto: SkyShowtime)

“Mi reacción fue decir que necesitábamos conseguir un vuelo de evacuación médica porque teníamos a un jefe de Estado con hemorragias internas, pero él se negaba, decía que si podíamos ir en mi avión”, declaró Corinna, quien entonces era consciente de que “él podía morir si el avión del Gobierno no llegaba a tiempo”. Durante el viaje de vuelta a España, al exmonarca “le empiezan a inyectar líquidos a través de una vía intravenosa en el brazo con la idea de prepararle para la cirugía”.

Nada más aterrizar en Madrid, Juan Carlos I fue trasladado de inmediato al hospital e intervenido quirúrgicamente. Su caída coincidió con el disparo en el pie derecho que se dio su nieto Felipe Froilán cuando realizaba un ejercicio de tiros en la finca de su familia al norte de Madrid. Todo ello, dio lugar a una fuerte crisis para el exmonarca, que en los años posteriores contempló cómo su reinado se desmoronaba como consecuencia directa de sus propias decisiones. La crisis desatada en Botsuana terminó precipitando su abdicación en 2014 en favor de su hijo, Felipe VI. “Bostwana lo cambió todo para él, para la institución y para la historia de nuestro país”.

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