El presidente del Atlético de Madrid ironiza sobre el estado del césped del Metropolitano: “A algunos les gusta el pelo corto y a otros el largo”

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. (Europa Press)

A poco menos de ocho horas de que ruede el balón en el Metropolitano, la tradicional comida de directivas previa a los partidos de Champions empezó este miércoles con un contratiempo. Un corte de luz en La Taberna del Capitán Alatriste obligó a trasladar el almuerzo al local de al lado.

No obstante, eso no impidió que Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, atendiera a los medios de comunicación. Joan Laporta, invitado por el propio presidente rojiblanco pese a ser aún presidente en funciones del Barça, compartió mesa con Rafa Yuste en un ambiente que, según los presentes, fue cordial.

No obstante, lo que había en juego; unas semifinales de Champions y el futuro de Julián Álvarez, no es para pasarlo por alto.

Julián Álvarez. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El césped, a examen

La noticia saltaba esta mañana cuando el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, saltaba al tapete del estadio, se agachó y se quejó por la altura del césped.

La UEFA midió el terreno de juego a petición del club culé y dictaminó que los 26 centímetros del pasto rojiblanco se encuentran dentro de la normativa, incluso cuatro por debajo del máximo permitido.

Cerezo no ha desaprovechado esta resolución y ha dejado unas declaraciones contundentes: “Son cosas que han protestado, la UEFA dice que está bien y no te puedo decir más. Hay gente a la que le gusta el pelo corto y otra a la que le gusta el pelo largo. Si dicen que está largo, será que no les gusta”.

Y fue más allá: “Para mí, todo esto del césped es una tontería de mucho cuidado. Es mejor hablar de cosas nuevas”.

En la misma línea, despachó la polémica por la mano de Marc Pubill en la ida, que el Barça había protestado formalmente ante la UEFA, que la calificó de “inadmisible”. “Lo de Pubill yo lo veía muy claro, pero ya lo ha dicho UEFA, que es lo que vale”, ha zanjado.

El delantero del Atlético de Madrid le marcó al Barcelona por Champions League

Plena confianza en Simeone y en los porteros

En lo deportivo, el presidente colchonero ha evitado responder a la gran duda que puede tener hoy Simeone ‘padre’: “¿Oblak o Musso? Cualquiera de los dos. Son maravillosos. Con el que sea, la portería está bien cubierta”, ha asegurado.

Y sobre Simeone no hubo fisura alguna: “La confianza en el Cholo es plena, como siempre. Llevamos muchos años confiando en él y seguimos haciéndolo”.

Además, preguntado por Lamine Yamal y sus declaraciones en el día de ayer en la rueda de prensa previa al partido, prefirió hablar del futbolista: “Es uno de los mejores jugadores del mundo. Es un jugador muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado con él”.

Lamine Yamal en la rueda de prensa previa al partido de Champions. (Europa Press)

Ni remontada ni venta de Julián Álvarez

Sin embargo, en la sombra que cierne sobre la cuasiremontada en Copa del Rey, el presidente también fue preguntado sobre las sensaciones para hoy. “Todos los partidos son diferentes. Nosotros ganamos allí 0-2, ellos lo pueden hacer aquí”. Aunque se ha permitido soñar: “Puede que para nosotros sea una gran realidad y con un final de temporada maravilloso”.

Y ha cerrado con rotundidad el capítulo del supuesto interés del Barça por Julián Álvarez: “Yo creo que va a seguir con nosotros por mucho tiempo”.