Alcaraz se sobrepone a unas molestias de muñeca y registra la victoria ante Otto Virtanen en su debut en el torneo Conde de Godó

El tenista español Carlos Alcaraz (EFE/ Sebastien Nogier)

Alcaraz se repone en Barcelona. Su debut en el torneo Conde de Godó no fue lo esperado. Le costó entonarse en sus servicios, necesitando de más golpes de los esperados; y no fue capaz de aprovechar su resto, donde el finlandés no le dio opciones de réplica. La primera rotura hizo esperar y llegó justo después de que el español fuera atendido por molestias en la muñeca. Fue todo lo que necesitó para llevarse la primera manga. En el segundo set, el de Murcia firmó una tempranera rotura, que le devolvió el finlandés, aunque de nuevo Carlitos apretó para volver a arrebatarle el servicio. El español firmó incluso una tercera rotura para sellar el partido con un sólido 2-0.

Carlitos debutaba en Barcelona tan solo dos días después de protagonizar junto a Jannik Sinner la final de Montecarlo. Un duro golpe para el español, que no fue capaz de alzarse con la victoria; se le escapó el primer título en tierra batida y la corona de número uno del ranking ATP. “Poder ser número uno si gano en Barcelona es una motivación extra”, aseguraba el de Murcia tras aterrizar en la ciudad condal. Sin tiempo de preparación, saltaba a la pista para afrontar su primer partido en el torneo Conde de Godó, ante el tenista finlandés Otto Virtanen.

A Alcaraz le costó entonarse. Comenzó el partido sirviendo, pero no de la impecable manera en que nos tiene acostumbrados. Virtanen le llevó hasta el 40-40, donde Charly ya no falló y consiguió sellar su servicio. Lo que no esperaba es que se complicara tanto restarle al finlandés, quien consiguió dejarle en blanco en su primer servicio. Una situación que se repitió a lo largo de la primera manga. Muy distinta a la dinámica durante los servicios del de Murcia, que se alargaron más de lo esperado. Con 5-4 en el marcador y la igualdad todavía instaurada entre ambos, Carlitos necesitó ser atendido por molestias en la muñeca derecha.

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Manon Cruz)

Un masaje, una venda y de vuelta a la pista. Surtió efecto porque, después de levantar varias bolas de set de su rival, llegó su turno. Y lo aprovechó. Le rompió el servicio al finlandés y emitió un grito ensordecedor para celebrar la conquista del primer set. El primer paso estaba dado. Había conseguido encaminar el duelo, aunque todavía necesitaba ganar otra manga para poder seguir avanzando en el torneo de Barcelona, ese que le permitiría recuperar el número uno si conquista la copa.

Alcaraz brilla en el segundo set

Con el camino encarrilado, Carlitos hizo un esfuerzo para olvidarse de las molestias en la muñeca y centrarse en ganar el partido cuanto antes. Firmó una rápida rotura durante el primer servicio de Virtanen en la segunda manga. Un golpe que le devolvió inmediatamente el finlandés, pero de nuevo Alcaraz volvió a arrebatarle el saque. Una ventaja que consiguió consolidar.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

A partir de ese momento, el partido no se extendió demasiado. El español consiguió meter una marcha más y evitar que los juegos se extendieran demasiado. Con 5-2 en el marcador, el de Murcia firmó una tercera rotura para poner fin al partido y avanzar a la siguiente ronda. Ahora tratará de recuperarse de esas molestias de muñeca antes de disputar su segundo partido en Barcelona, que probablemente tendrá lugar este jueves.