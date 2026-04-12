El millonario patrimonio de Laura Escanes: una casa de ensueño en Menorca, un piso en una exclusiva zona de Madrid y un vehículo de alta gama

Laura Escanes en una imagen de redes sociales. (Instagram @lauraescanes)

El próximo 13 de abril, Laura Escanes sopla las velas de su 30 cumpleaños convertida en una de las figuras más influyentes en las redes sociales y el entorno televisivo en España. Pero más allá de su presencia mediática, la creadora de contenido ha ido construyendo en los últimos años un sólido patrimonio que refleja tanto su éxito profesional como su evolución personal. Propiedades inmobiliarias, proyectos en televisión, un pódcast premiado y hasta un vehículo de alta gama forman parte de una trayectoria marcada por el crecimiento constante.

Uno de los hitos más recientes en su vida ha sido la adquisición de una vivienda en Menorca, un destino con un profundo significado emocional para ella. La influencer no ha ocultado su entusiasmo por este paso, que supone cumplir un sueño largamente anhelado. “Lo he manifestado, soñado e imaginado toda mi vida. De todas las maneras posibles. Este momento tenía que llegar. La isla de mi vida. El lugar que todo lo cura. El lugar que me ha visto crecer”, compartió en su cuenta de Instagram cuando adquirió la casa.

Laura Escanes se compra una casa en Menorca. (Instagram/@lauraescanes)

La isla, escenario habitual de sus veranos, ha sido testigo de momentos clave en su vida, como ella misma ha relatado: “Me ha visto a las 3 de la mañana con unas copas de más. Llorar. Reír. Crecer. Formar una familia. Crear recuerdos con mi hija. Me despedía cada año encontrando una excusa para poder volver. Y qué excusa. Solo tengo ganas de llorar. Qué locura. Qué felicidad”.

El salón de la casa de Laura Escanes en Menorca. (Instagram/@lauraescanes)

La vivienda de Laura Escanes ubicada en el centro de Madrid

Esta casa en Menorca no es su única propiedad. Años antes, tras su separación de Risto Mejide en septiembre de 2022, Escanes decidió establecerse en Madrid, donde adquirió un piso en una de las zonas más exclusivas de la capital, el barrio de Arturo Soria. Se trata de una vivienda luminosa, con amplios ventanales y una cuidada decoración que combina una base neutra con toques de color vibrantes, reflejo de su personalidad creativa.

El salón, considerado el corazón de la casa, destaca por su estética moderna con guiños retro: cojines de colores, cortinas llamativas y elementos decorativos como una bola de discoteca o marcos en tonos rosas. El dormitorio apuesta por una atmósfera más cálida, con textiles en tonos tierra y blancos que invitan al descanso, mientras que el vestidor —diseñado por la interiorista Cristina Nogué— evidencia su pasión por la moda. La habitación de su hija Roma sigue la misma línea estética, con colores cálidos y detalles que aportan un aire acogedor y alegre.

El salón de la casa de Laura Escanes en Madrid. (Instagram/@lauraescanes)

En paralelo a sus inversiones inmobiliarias, la influencer también ha apostado por el lujo en movilidad. En abril de 2025, incorporó a su garaje un Porsche Macan Turbo, valorado en más de 100.000 euros. Este modelo 100% eléctrico destaca por su potencia —639 caballos—, su velocidad máxima de 260 km/h y su capacidad de aceleración, alcanzando los 100 km/h en apenas 3,3 segundos. Un vehículo que simboliza el salto cualitativo en su estilo de vida y su consolidación económica.

Y es que el crecimiento de Laura Escanes no se limita a las redes sociales. Su pódcast Entre el cielo y las nubes, galardonado con un Premio Ondas, y su presencia en televisión han diversificado sus ingresos. La catalana se ha consolidado también como presentadora en formatos como La travessa en la plataforma 3Cat, además de participar en programas de gran audiencia como Universo Calleja. Incluso ha sido la encargada de dar las Campanadas en TV3 en dos ocasiones, confirmando su peso creciente en el sector audiovisual.

La famosa pareja se casa después de 7 años de relación

Este impulso profesional se refleja directamente en su patrimonio. Si en su primera visita a La Resistencia confesó tener entre 200.000 y 400.000 euros, en 2024 elevó esa cifra hasta los dos millones de euros, evidenciando una evolución económica notable en pocos años. A las puertas de una nueva década, Laura Escanes no solo celebra su cumpleaños, sino también un momento de consolidación personal y financiera.