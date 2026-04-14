El FMI rebaja el crecimiento mundial por la guerra en Oriente Medio, pero sitúa a España a la cabeza de la eurozona con un 2,1%

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. (Jesús Hellín - Europa Press)

El recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio ha empezado a dejar huella en las previsiones económicas internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado a la baja sus expectativas de crecimiento global para 2026 y, al mismo tiempo, anticipa un repunte más intenso de la inflación, causado por la incertidumbre energética y geopolítica actual. Pero, pese a este deterioro del escenario internacional, España destaca como una de las economías más dinámicas dentro de la zona euro, con un avance previsto del 2,1%.

El último informe de perspectivas económicas del organismo sitúa el crecimiento mundial en el 3,1% en 2026, dos décimas menos de lo que estimaba hace tan solo unos meses. Para 2027, mantiene su previsión en el 3,2%. Este panorama parte de la hipótesis de que el conflicto tendrá un alcance limitado en el tiempo y que las tensiones actuales irán remitiendo a lo largo del año. Aun así, el FMI describe la recuperación como “frágil” y advierte de una “fuerte dispersión” entre países, con unos riesgos que se inclinan claramente “a la baja”.

*Noticia en ampliación.