España

El FMI rebaja el crecimiento mundial por la guerra en Oriente Medio, pero sitúa a España a la cabeza de la eurozona con un 2,1%

El último informe de perspectivas económicas del organismo sitúa el crecimiento mundial en el 3,1% en 2026, dos décimas menos de lo que estimaba

Guardar
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. (Jesús Hellín - Europa Press)
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. (Jesús Hellín - Europa Press)

El recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio ha empezado a dejar huella en las previsiones económicas internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado a la baja sus expectativas de crecimiento global para 2026 y, al mismo tiempo, anticipa un repunte más intenso de la inflación, causado por la incertidumbre energética y geopolítica actual. Pero, pese a este deterioro del escenario internacional, España destaca como una de las economías más dinámicas dentro de la zona euro, con un avance previsto del 2,1%.

El último informe de perspectivas económicas del organismo sitúa el crecimiento mundial en el 3,1% en 2026, dos décimas menos de lo que estimaba hace tan solo unos meses. Para 2027, mantiene su previsión en el 3,2%. Este panorama parte de la hipótesis de que el conflicto tendrá un alcance limitado en el tiempo y que las tensiones actuales irán remitiendo a lo largo del año. Aun así, el FMI describe la recuperación como “frágil” y advierte de una “fuerte dispersión” entre países, con unos riesgos que se inclinan claramente “a la baja”.

*Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

Crecimiento EspañaFMIEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un hombre acusado de asesinato recibe dos disparos horas antes de un juicio en Pizarra (Málaga): sufrió otro ataque con un arma blanca el día anterior

El juicio se ha retrasado por segunda vez horas antes de que se celebrase la vista que lo juzgaría por el asesinato de un hombre e intento de homicidio de otro

Un hombre acusado de asesinato recibe dos disparos horas antes de un juicio en Pizarra (Málaga): sufrió otro ataque con un arma blanca el día anterior

Receta de tarta de manzana y canela, un postre saludable y que se hace en solo 15 minutos

El sabor de la especia, combinado con la fruta y el relleno irresistible, permite disfrutar de un dulce clásico de la repostería española, pero con un toque diferente

Receta de tarta de manzana y canela, un postre saludable y que se hace en solo 15 minutos

Muere el perro de Susanna Griso devorado por dos rottweilers: “El caniche se escapó y los perros peligrosos se lo zamparon”

Antes del trágico suceso, la presentadora se encontraba en una residencia canina para ampliar su familia animal con otros dos caniches

Muere el perro de Susanna Griso devorado por dos rottweilers: “El caniche se escapó y los perros peligrosos se lo zamparon”

Varios estafadores desvían en carretera todo el tráfico a un peaje falso: la policía los descubre un año y medio después

Los responsables del fraude combinaron precios reducidos con un supuesto fin benéfico para reforzar la confianza de los conductores y sostener una actividad ilícita durante meses

Varios estafadores desvían en carretera todo el tráfico a un peaje falso: la policía los descubre un año y medio después

¿Eres ama de casa? Esta es la pensión que puedes cobrar aunque no hayas cotizado

Más de 2,8 millones de mujeres dedicadas al hogar afrontan la jubilación sin cotizar: estas son las ayudas, requisitos y cuantías que pueden recibir

¿Eres ama de casa? Esta es la pensión que puedes cobrar aunque no hayas cotizado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Varios estafadores desvían en carretera todo el tráfico a un peaje falso: la policía los descubre un año y medio después

Varios estafadores desvían en carretera todo el tráfico a un peaje falso: la policía los descubre un año y medio después

La Armada presenta el buque ‘Proserpina’ para proteger el fondo marítimo mientras persisten las amenazas rusas

Bruselas advierte de posibles “problemas de suministro” de combustible para aviones “en el futuro próximo” por la guerra en Irán

Confirman las penas de 11 años de cárcel a dos miembros de una empresa de desokupación que agredieron a un hombre con una barra de metal en Tenerife

Feijóo culpa al Gobierno de “regalar papeles” con la regularización extraordinaria de migrantes y el PSOE le acusa de dar una “lección magistral de bulos”

ECONOMÍA

¿Eres ama de casa? Esta es la pensión que puedes cobrar aunque no hayas cotizado

¿Eres ama de casa? Esta es la pensión que puedes cobrar aunque no hayas cotizado

Víctor Arpa, abogado: “Si te han despedido estando de baja, podrían obligar a la empresa a readmitirte”

Las aerolíneas europeas piden a Bruselas medidas urgentes ante la crisis de suministro de combustible

La guerra en Irán provocó la mayor caída de la producción de petróleo de la historia en marzo

La Unión Europea recorta un 47% las importaciones de acero y eleva un 50% los aranceles

DEPORTES

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

Tiago Bebe, de ser comparado con Cristiano e ídolo en vallecas a no tener la convocatoria asegurada para ir al primer Mundial de la historia de Cabo Verde

La selección suiza elige San Diego como sede para el Mundial 2026: “Queríamos un lugar donde pudiéramos relajarnos, recargar energías, entrenar al máximo”

Lamine Yamal, antes del partido de Champions ante el Atlético de Madrid: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador”

‘It´s coming home’, el himno que narra las derrotas de la selección inglesa y que los aficionados cantan en las gradas