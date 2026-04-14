La Armada presenta el buque ‘Proserpina’ para proteger el fondo marítimo mientras persisten las amenazas rusas

La Armada presenta el buque ‘Proserpina’ para proteger el fondo marítimo (Armada)

El astillero Freire Shipyard ha celebrado en Vigo la botadura de la Embarcación de Apoyo a Buceadores A22 ‘Proserpina’. Este buque refuerza la capacidad de la Armada española para la protección y vigilancia del fondo marítimo en un contexto internacional marcado por la persistencia de amenazas rusas. Está previsto que la Armada pueda emplearlo este mismo 2026.

El A22 ‘Proserpina’ integra tecnología avanzada que permite realizar misiones prolongadas en aguas nacionales y brindar apoyo a operaciones de buceo a gran profundidad. Sus sistemas mejoran la eficacia de inspecciones, reparaciones y formación, y refuerzan la protección de infraestructuras críticas como cables submarinos y conducciones energéticas, elementos esenciales para la economía y las comunicaciones.

Hace una semana, Reino Unido logró interceptar un submarino ruso que amenazaba con dañar su infraestructura. En este contexto, la llegada del ‘Proserpina’ fortalece la posición de la Armada española en la protección del fondo marino, aportando más seguridad ante riesgos que pueden tener consecuencias internacionales. El buque se convierte así en una herramienta clave para la defensa de los intereses estratégicos de España y la estabilidad del entorno marítimo europeo.

La Armada presenta el buque ‘Proserpina’ para proteger el fondo marítimo (Armada)

El buque ‘Proserpina’

Con una eslora de 32,9 metros, autonomía de 500 millas náuticas y espacio para 15 tripulantes, el A22 ‘Proserpina’ es un buque equipado con tecnología avanzada para apoyar operaciones subacuáticas. Cuenta con sistemas de posicionamiento dinámico, sonar de barrido lateral, vehículos autónomos y cámaras hiperbáricas, lo que permite realizar inspecciones, reparaciones y formación en aguas profundas con seguridad y precisión.

El ‘Proserpina’ está pensado para apoyar a la Escuela Militar de Buceo y facilitar las prácticas y misiones de buceadores especializados. Está dotado de un vehículo dirigido a distancia (ROV) que puede bajar hasta 900 metros y un vehículo autónomo subacuático (AUV) que alcanza 300 metros. Estas herramientas amplían la capacidad del buque para proteger y reparar infraestructuras clave bajo el mar, como cables o tuberías.

La llegada del A22 ‘Proserpina’ aporta a la Armada española nuevas capacidades técnicas y operativas para afrontar los retos del entorno marítimo actual. Con esta unidad, la institución mejora su preparación ante amenazas bajo el agua y fortalece su labor en la defensa de infraestructuras clave y recursos nacionales, en un escenario internacional marcado por la creciente complejidad y los riesgos emergentes en este escenario.

Buque 'Camino Español' (Ejército de Tierra)

Acto de botadura

El acto, presidido por los directores del astillero, Marcos y Guillermo Freire, y el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro Sánchez, congregó a numerosas autoridades civiles y militares. El buque sustituye a la veterana Proserpina y representa un avance en la modernización de las unidades auxiliares de la flota nacional.

Durante la ceremonia de botadura, el Almirante General Antonio Piñeiro destacó que la ‘Proserpina’ simboliza la colaboración activa entre la Armada y la industria naval española, y subrayó la importancia de su misión. “Apoyar a la Escuela Militar de Buceo en la formación de nuestros especialistas” y garantizar la seguridad de infraestructuras esenciales en un entorno cada vez más desafiante, son las funciones que le ha encomendado.