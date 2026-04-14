La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

Un partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

La temporada 91-92 marcó el inicio de una tendencia que se ha repetido a lo largo del tiempo: los maratones entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Este martes 14 de abril, ambos equipos volverán a verse las caras por tercera vez en poco más de una semana; y la sexta en lo que va de temporada. Será bajo el contexto de la Champions y con el Metropolitano como escenario, donde los azulgranas afrontan el duelo con un marcador adverso tras la derrota por 0-2 en el Camp Nou.

Enfrentarse tres veces al mismo rival en 11 días es una situación tan inusual como exigente. La intensidad de estos partidos suele ser máxima, con duelos que dejan huella tanto en el aspecto deportivo como en el emocional y físico de los futbolistas. La semana pasada, en Liga y en la ida de Champions, quedó claro que la tensión entre ambos equipos permanece intacta, con choques que generaron alta expectación y dejaron episodios de gran rivalidad. Este martes, la situación volverá a repetirse, con la clasificación para semifinales de la competición europea en juego.

La historia reciente de los enfrentamientos entre FC Barcelona y Atlético de Madrid está salpicada de partidos intensos, duelos polémicos y resultados que han marcado temporadas. En la memoria permanece la retirada del Barcelona en la semifinal de la Copa, un episodio que dio la vuelta al mundo y que forma parte de una larga lista de partidos cargados de emoción y polémica. A lo largo de los años no han faltado los encuentros marcados por entradas polémicas, tarjetas amarillas y expulsiones, muchas veces como consecuencia de la tensión acumulada y de la importancia de lo que había en juego. Los recientes encontronazos han sido protagonizados por Koke y Dani Olmo o por roces de Gavi con sus rivales.

Un partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid (REUTERS/Albert Gea)

La primera vez que el club azulgrana y los rojiblancos se enfrentaron tres veces en menos de dos semanas fue durante la temporada 91-92. El motivo fue la Supercopa de España, que entonces se disputaba a doble partido, y el inicio de la Liga. En la ida de la Supercopa, el FC Barcelona ganó a domicilio (0-1). En el partido de Liga, los azulgranas volvieron a imponerse en el Camp Nou, y en la vuelta de la Supercopa, el empate 1-1 permitió al equipo de Cruyff salir nuevamente vencedor.

Al año siguiente, en la temporada 92-93, la historia se repitió con un día menos de diferencia entre partidos y con los octavos de final de la Copa del Rey como parte de la secuencia. El Barcelona goleó en la ida copera (0-5), empató en casa en Liga (1-1) y volvió a imponerse en la vuelta de Copa (6-0). Solo en el tercer encuentro la tensión disminuyó, ya que la eliminatoria estaba decidida. En el primer partido de aquel ciclo se produjeron 12 tarjetas y dos expulsiones para el Atlético (Donato y Ferreira). En el segundo, otras 12 amonestaciones y cuatro expulsiones: Vizcaíno, Bakero, Koeman y Amor.

En la temporada 1999-2000, la rivalidad volvió a estar en primer plano. El Barcelona sufrió una eliminación histórica en Copa, aunque logró un triunfo importante en Liga (0-3). En la ida de semifinales de Copa, disputada en el Calderón, Hasselbaink, Baraja y Hugo Leal marcaron para el Atlético y sorprendieron al equipo de Van Gaal. En el partido de vuelta, el Barcelona saltó al campo, pero luego se retiró en señal de protesta contra la Federación, que no aplazó el partido pese a la coincidencia con compromisos de selecciones. Núñez, presidente azulgrana, argumentó que faltaban jugadores clave y que la normativa impedía alinear a más de tres futbolistas del filial. El equipo quedó fuera de la final y, tras una amnistía, apenas recibió sanción. El Atlético perdió la final ante el Espanyol (2-1) y descendió a Segunda División.

El argentino marcó de tiro libre para el Atlético Madrid

Los FC Barcelona-Atlético de Madrid, con Simeone al frente del banquillo

Ya en la época reciente, con Simeone en el banquillo rojiblanco, la frecuencia y la intensidad de los duelos se mantuvieron. En la temporada 2014-15, en apenas 17 días, Barcelona y Atlético se enfrentaron tres veces. En Liga, el Barcelona ganó 3-1 en el Camp Nou y el partido terminó con nueve tarjetas amarillas, más del doble de la media habitual. En los cuartos de final de Copa del Rey, los azulgranas ganaron 1-0 en casa y 2-3 en Madrid, en un encuentro con diez tarjetas y dos expulsiones atléticas (Gabi, en el túnel de vestuarios, y Mario Suárez). Aquel partido también dejó la imagen de Arda Turan arrojando una bota a un árbitro asistente.

En la Champions, el Atlético ha conseguido imponerse en las eliminatorias directas frente al FC Barcelona en los años 2014 y 2016, saliendo victorioso en esas trilogías europeas. El historial de enfrentamientos múltiples entre ambos equipos sigue creciendo, sumando capítulos de alta tensión y rivalidad cada temporada. En este curso son seis las veces que los dos equipos españoles se verán las caras. Unos duelos donde los azulgranas han conseguido alzarse en tres ocasiones con la victoria frente a las dos de los rojiblancos. Sin embargo, los del Cholo ya han eliminado de Copa del Rey a los de Hansi Flick y esperan repetir la gesta también en Champions.