España

Kolokithokeftedes, los buñuelos de queso feta y calabacín típicos de Grecia y fáciles de hacer que el chef José Andrés sirve en su restaurante

Esta receta tiene muy poco misterio, lo que hace que todos podamos preparar estos buñuelos en casa

Guardar
Tortitas de calabacín y queso feta (Freepik)
Tortitas de calabacín y queso feta (Freepik)

La cocina del Mediterráneo oriental esconde auténticas joyas, recetas ligeras con sabores y aromas frescos que, muchas veces, tienen las verduras como protagonistas. Buen ejemplo de ello son las kolokithokeftedes, un nombre casi impronunciable que esconde, en realidad, una receta muy sencilla.

Estos bocados, típicos de la cocina griega, son una especie de buñuelos o tortitas hechas de calabacín, queso feta y hierbas frescas, cocinadas en una sartén hasta conseguir una textura crujiente por fuera al tiempo que jugosa por dentro. Tradicionalmente se sirven acompañados de tzatziki, un dip a base de pepino y yogur que es uno de los emblemas de la gastronomía helénica.

Además de todo ello, es uno de los platos favoritos del chef José Andrés, un gran apasionado de la cocina mediterránea en todas sus versiones. “Si hablamos de sabores primaverales, muchos platos mediterráneos son una forma estupenda de aprovechar los ingredientes frescos que empiezan a aparecer en los mercados”, asegura el cocinero en una de sus publicaciones en la newsletter ‘Longer Tables’. A la cocina mediterránea, concretamente a la de países del este, el chef asturiano ha dedicado todo un restaurante, llamado Zaytinya y con hasta siete localizaciones en Estados Unidos.

“Todavía me cuesta pronunciarla, pero está tan increíblemente deliciosa que no quiero que te dé miedo probarla…“, explica el cocinero asturiano sobre los kolokithokeftedes, uno de sus platos favoritos de la cocina griega. Lo mejor de esta receta es que, además de deliciosa, tiene muy poco misterio, lo que hace que todos podamos preparar estos buñuelos en nuestra propia casa.

El truco para conseguir la consistencia perfecta es dejar que el calabacín, una vez rallado, suelte el exceso de agua, evitando así una masa demasiado húmeda. Lo conseguiremos salándolo ligeramente y dejando que repose en un colador al menos media hora. A esta verdura le añadiremos cebolleta, queso y hierbas frescas, siendo la hierbabuena o la menta las más comunes. También harina y pan rallado para dar consistencia a cada bocado de estos deliciosos buñuelos de verdura.

Receta de kolokithokeftedes

Los kolokithokeftedes son buñuelos o croquetas de calabacín, queso feta y hierbas frescas, fritos hasta quedar dorados. Se preparan rallando y escurriendo bien el calabacín para evitar que la masa quede líquida, mezclando con queso, huevo, pan rallado y menta.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
    • Preparación: 30 minutos
    • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 1 calabacín grande (aprox. 400 g)
  • 1/2 cebolleta
  • 200 g de queso feta
  • 1 huevo
  • 15 g de hierbabuena fresca (o menta)
  • 3 cucharadas soperas de harina
  • 3 cucharadas soperas de pan rallado
  • Sal
  • Pimienta negra molida
  • Aceite de oliva virgen extra para freír
  • Pan rallado extra para rebozar

Cómo hacer Kolokithokeftedes, paso a paso

  1. Lava bien el calabacín (no lo peles) y rállalo en un bol.
  2. Pela y ralla la cebolleta. Añádela al bol con el calabacín.
  3. Echa una pizca de sal y mezcla. Deja reposar en un colador 20 minutos para que suelten el agua.
  4. Exprime la mezcla con las manos para retirar el máximo de líquido. Este paso es clave para evitar que la masa quede aguada.
  5. Ralla el queso feta y añádelo al bol con el calabacín y la cebolleta bien escurridos.
  6. Incorpora el huevo batido, la harina, las 3 cucharadas de pan rallado, la hierbabuena picada, pimienta y, si hace falta, un poco más de sal.
  7. Remueve hasta obtener una masa densa. Si queda muy blanda, añade más pan rallado.
  8. Forma bolas pequeñas o tortitas con las manos húmedas y pásalas por pan rallado.
  9. Fríe en aceite de oliva bien caliente hasta que estén doradas por ambos lados. Hazlo en tandas, sin amontonar.
  10. Saca los buñuelos y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
  11. Sirve calientes, acompañados de salsa tzatziki, yogur griego o limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 18-20 unidades (3-4 personas como entrante).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: aprox. 140 kcal
  • Proteínas: 6 g
  • Grasas: 8 g
  • Hidratos de carbono: 10 g
  • Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden congelar crudos (antes de freír) hasta 2 meses. Para recalentarlos, usa horno o sartén, evitando el microondas para mantener la textura crujiente.

Temas Relacionados

Recetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Almodóvar carga contra Joaquín Sabina por la canción que publicó en 1992: “Estaba llamándole maricón a Miguel Bosé y tonta a Carmen Maura”

El supuesto homenaje de Sabina escondía, según el cineasta, “un poquito de mala leche”

Almodóvar carga contra Joaquín Sabina por la canción que publicó en 1992: “Estaba llamándole maricón a Miguel Bosé y tonta a Carmen Maura”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Un exalto cargo de Transportes detalla cómo la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades a petición de Ábalos

Jesús Manuel Gómez García relata que la decisión de elevar el pedido se produjo cuando la orden ya estaba lista para su publicación y que la instrucción le fue trasladada por Koldo García como expresión de la voluntad del entonces ministro

Un exalto cargo de Transportes detalla cómo la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades a petición de Ábalos

Amenazan a varios estudiantes españoles con un arma y les obligan a pedir perdón de rodillas para un “vídeo de humillación” en redes

El instituto ha recomendado a los alumnos desplazarse en grupo y evitar quedarse solos

Amenazan a varios estudiantes españoles con un arma y les obligan a pedir perdón de rodillas para un “vídeo de humillación” en redes

La regularización de migrantes aliviará el problema de mano de obra que enfrenta el campo español: son necesarios 150.000 trabajadores de temporada

Según las distintas asociaciones agrarias y ganaderas que representan al sector primario español, los empleados extranjeros ya suponen para el sector el 37% de afiliados al sistema agrario

La regularización de migrantes aliviará el problema de mano de obra que enfrenta el campo español: son necesarios 150.000 trabajadores de temporada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un exalto cargo de Transportes detalla cómo la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades a petición de Ábalos

Un exalto cargo de Transportes detalla cómo la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades a petición de Ábalos

La Fundación Francisco Franco, al borde de su extinción: el Gobierno traslada a la justicia el último paso para su clausura

Varios estafadores desvían en carretera todo el tráfico a un peaje falso: la policía los descubre un año y medio después

La Armada presenta el buque ‘Proserpina’ para proteger el fondo marítimo mientras persisten las amenazas rusas

Bruselas advierte de posibles “problemas de suministro” de combustible para aviones “en el futuro próximo” por la guerra en Irán

ECONOMÍA

La regularización de migrantes aliviará el problema de mano de obra que enfrenta el campo español: son necesarios 150.000 trabajadores de temporada

La regularización de migrantes aliviará el problema de mano de obra que enfrenta el campo español: son necesarios 150.000 trabajadores de temporada

Comprar la primera casa a los 41 años: convertirse en propietario se retrasa y solo el 7% de la Generación Z tiene hipoteca

Los caseros podrán subir el alquiler a sus inquilinos hasta un 2,47% con el dato del índice de referencia de marzo

El campo español se cuela en los acuerdos de Sánchez en China: frutos secos, aves y cerdo para un mercado de 1.400 millones de habitantes

El FMI rebaja el crecimiento mundial por la guerra en Oriente Medio, pero sitúa a España a la cabeza de la eurozona con un 2,1%

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz sobre sus molestias de muñeca durante su debut en Barcelona: “Ya he sentido este ‘feeling’ alguna vez que otra y no ha ido a más”

Las palabras de Alcaraz sobre sus molestias de muñeca durante su debut en Barcelona: “Ya he sentido este ‘feeling’ alguna vez que otra y no ha ido a más”

Alcaraz se sobrepone a unas molestias de muñeca y registra la victoria ante Otto Virtanen en su debut en el torneo Conde de Godó

El presidente del Atlético de Madrid ironiza sobre el estado del césped del Metropolitano: “A algunos les gusta el pelo corto y a otros el largo”

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

Tiago Bebe, de ser comparado con Cristiano e ídolo en vallecas a no tener la convocatoria asegurada para ir al primer Mundial de la historia de Cabo Verde