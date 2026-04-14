Kolokithokeftedes, los buñuelos de queso feta y calabacín típicos de Grecia y fáciles de hacer que el chef José Andrés sirve en su restaurante

Tortitas de calabacín y queso feta (Freepik)

La cocina del Mediterráneo oriental esconde auténticas joyas, recetas ligeras con sabores y aromas frescos que, muchas veces, tienen las verduras como protagonistas. Buen ejemplo de ello son las kolokithokeftedes, un nombre casi impronunciable que esconde, en realidad, una receta muy sencilla.

Estos bocados, típicos de la cocina griega, son una especie de buñuelos o tortitas hechas de calabacín, queso feta y hierbas frescas, cocinadas en una sartén hasta conseguir una textura crujiente por fuera al tiempo que jugosa por dentro. Tradicionalmente se sirven acompañados de tzatziki, un dip a base de pepino y yogur que es uno de los emblemas de la gastronomía helénica.

Además de todo ello, es uno de los platos favoritos del chef José Andrés, un gran apasionado de la cocina mediterránea en todas sus versiones. “Si hablamos de sabores primaverales, muchos platos mediterráneos son una forma estupenda de aprovechar los ingredientes frescos que empiezan a aparecer en los mercados”, asegura el cocinero en una de sus publicaciones en la newsletter ‘Longer Tables’. A la cocina mediterránea, concretamente a la de países del este, el chef asturiano ha dedicado todo un restaurante, llamado Zaytinya y con hasta siete localizaciones en Estados Unidos.

“Todavía me cuesta pronunciarla, pero está tan increíblemente deliciosa que no quiero que te dé miedo probarla…“, explica el cocinero asturiano sobre los kolokithokeftedes, uno de sus platos favoritos de la cocina griega. Lo mejor de esta receta es que, además de deliciosa, tiene muy poco misterio, lo que hace que todos podamos preparar estos buñuelos en nuestra propia casa.

El truco para conseguir la consistencia perfecta es dejar que el calabacín, una vez rallado, suelte el exceso de agua, evitando así una masa demasiado húmeda. Lo conseguiremos salándolo ligeramente y dejando que repose en un colador al menos media hora. A esta verdura le añadiremos cebolleta, queso y hierbas frescas, siendo la hierbabuena o la menta las más comunes. También harina y pan rallado para dar consistencia a cada bocado de estos deliciosos buñuelos de verdura.

Receta de kolokithokeftedes

Los kolokithokeftedes son buñuelos o croquetas de calabacín, queso feta y hierbas frescas, fritos hasta quedar dorados. Se preparan rallando y escurriendo bien el calabacín para evitar que la masa quede líquida, mezclando con queso, huevo, pan rallado y menta.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos Preparación: 30 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

1 calabacín grande (aprox. 400 g)

1/2 cebolleta

200 g de queso feta

1 huevo

15 g de hierbabuena fresca (o menta)

3 cucharadas soperas de harina

3 cucharadas soperas de pan rallado

Sal

Pimienta negra molida

Aceite de oliva virgen extra para freír

Pan rallado extra para rebozar

Cómo hacer Kolokithokeftedes, paso a paso

Lava bien el calabacín (no lo peles) y rállalo en un bol. Pela y ralla la cebolleta. Añádela al bol con el calabacín. Echa una pizca de sal y mezcla. Deja reposar en un colador 20 minutos para que suelten el agua. Exprime la mezcla con las manos para retirar el máximo de líquido. Este paso es clave para evitar que la masa quede aguada. Ralla el queso feta y añádelo al bol con el calabacín y la cebolleta bien escurridos. Incorpora el huevo batido, la harina, las 3 cucharadas de pan rallado, la hierbabuena picada, pimienta y, si hace falta, un poco más de sal. Remueve hasta obtener una masa densa. Si queda muy blanda, añade más pan rallado. Forma bolas pequeñas o tortitas con las manos húmedas y pásalas por pan rallado. Fríe en aceite de oliva bien caliente hasta que estén doradas por ambos lados. Hazlo en tandas, sin amontonar. Saca los buñuelos y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Sirve calientes, acompañados de salsa tzatziki, yogur griego o limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 18-20 unidades (3-4 personas como entrante).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Energía: aprox. 140 kcal

Proteínas: 6 g

Grasas: 8 g

Hidratos de carbono: 10 g

Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden congelar crudos (antes de freír) hasta 2 meses. Para recalentarlos, usa horno o sartén, evitando el microondas para mantener la textura crujiente.