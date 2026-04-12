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El tratamiento de cáncer de próstata con semillas que beneficiará a 100 hombres al año en España

Los expertos barajan la posibilidad de que la incidencia de los casos aumente hasta un 40% en 2040 por el envejecimiento de la población y los avances en las técnicas de predicción

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El hospital de Salamanca incorpora un tratamiento de cáncer de próstata con semillas que beneficiará a 100 hombres al año
El hospital de Salamanca incorpora un tratamiento de cáncer de próstata con semillas que beneficiará a 100 hombres al año (Salud Castilla y Leon)

El cáncer de próstata se posicionó como el tumor con mayor incidencia en España durante 2020, con 33.341 nuevos diagnósticos y 6.112 fallecimientos, según la Asociación Española Contra el Cáncer. Solo un año después, la cifra de casos ascendió a 35.764, lo que la elevó como segunda enfermedad entre las patologías malignas más frecuentes en el país.

Los expertos barajan la posibilidad de que la incidencia de los casos aumente hasta un 40% en 2040 por el envejecimiento de la población y los avances en las técnicas de predicción. Por este motivo, en los últimos años también se han realizado numerosos estudios y pruebas para poner tope a su avance. Por el momento, tres de cada cuatro tumores localizados son curables si se diagnostican y tratan a tiempo.

Entre los tratamientos que se usan, el Hospital de Salamanca ha incorporado un nuevo tratamiento de braquiterapia prostática que beneficiará a unos cien hombres cada año. Así lo ha anunciado la web del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), que ha asegurado que esta incorporación representa un avance para el servicio de Oncología Radioterápica en la provincia.

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¿En qué consistirá el tratamiento?

La implementación de la braquiterapia prostática posiciona a Salamanca entre los centros públicos de referencia en la aplicación de terapias oncológicas de última generación en España. Pero ¿qué es este proceso? La braquiterapia prostática es una técnica oncológica “mínimamente invasiva” que administra radiación directamente en el interior del órgano afectado. Permite la colocación de material radioactivo en la próstata, lo que posibilita altas dosis de radiación sobre el tumor sin afectar los tejidos sanos circundantes.

Según los datos, este método se sitúa como el tratamiento radioactivo más selectivo para abordar el cáncer prostático, dado que la radiación se concentra en la zona tumoral y reduce el riesgo de daños en la vejiga, el recto o el intestino. El proceso de implantación de la braquiterapia destaca por su brevedad, ya que la intervención dura entre una y dos horas y no requiere anestesia general. “El alta puede producirse entre seis y ocho horas después y el paciente puede reincorporarse a su rutina habitual al día siguiente”, aseguran desde CAUSA.

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¿Cuánto dinero se destinará al proyecto?

Por otro lado, el contrato formalizado por CAUSA contempla una inversión de 157.200 euros más IVA para la adquisición del nuevo equipo y el suministro de las semillas radioactivas durante los próximos tres años, tal y como se ha expuesto en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Asimismo, en las próximas semanas, el centro recibirá el equipamiento necesario para iniciar este procedimiento, que incluye un sistema de planificación, un equipo de ultrasonidos con sonda biplano, un sistema estabilizador digital robotizado, dispositivos de control de calidad y verificación de semillas, así como una cámara pozo con electrómetro e insertos.

Tras la instalación, el personal sanitario recibirá formación específica y se realizarán pruebas de aceptación antes de empezar a tratar a los pacientes. Las investigaciones realizadas a nivel internacional indican que, a los ocho o doce años, aproximadamente el 90% de los casos presentan control del cáncer y una mejor preservación de las funciones urinaria y sexual en comparación con la cirugía convencional. Algo que supondrá un claro avance para los ciudadanos salmantinos que hasta ahora tenían que trasladarse al Hospital Clínico de Valladolid para acceder a este tratamiento.

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