El campo español se cuela en los acuerdos de Sánchez en China: frutos secos, aves y cerdo para un mercado de 1.400 millones de habitantes

El presidente de la República China, Xi Jinping, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la firma de acuerdos entre ambos países. (Óscar J. Barroso - Europa Press)

El viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China para reforzar los lazos comerciales entre ambos Estados ha puesto sobre la mesa varios acuerdos que podrían beneficiar al campo español. Sánchez no solo ofreció en la reunión de este martes a España como destino de las inversiones del gigante asiático, sino que ha logrado cerrar seis nuevos convenios sobre sanidad animal y exportaciones agroalimentarias que abrirán a más agricultores y ganaderos españoles las puertas de un mercado con más de 1.400 millones de habitantes.

Los acuerdos firmados entre China y España sobre el sector primario engloban cinco nuevos protocolos de colaboración y un nuevo memorándum de entendimiento sobre indicaciones geográficas y denominación de origen que beneficiarán principalmente a los sectores aviar, porcino y productos vegetales.

Según ha detallado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el primero de los acuerdos reconoce la regionalización en caso de la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) y enfermedad de Newcastle en la exportación avícola desde las zonas libres. Así, se establece un “marco estable” considerado como “clave” por el Ministerio para evitar interrupciones comerciales en caso de brotes y garantizar la continuidad de las exportaciones de productos de origen aviar desde regiones no afectadas.

El segundo acuerdo, en materia fitosanitaria de productos vegetales, permitirá a España la exportación a China de pistacho e higo seco, ampliando la cartera de productos vegetales españoles autorizados para su exportación a Pekín, que ya incluye frutos frescos (cítricos, melocotón, ciruela, uva de mesa y caqui), frutos secos como la almendra, y productos destinados a alimentación animal.

Las negociaciones para este protocolo iniciaron dieron comienzo en septiembre de 2024. Antes de que los productores nacionales puedan comenzar con las exportaciones, los inspectores de las autoridades chinas visitarán las zonas productoras en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirma la buena salud de las relaciones bilaterales entre China y España, instando a fortalecer los lazos. Al mismo tiempo, lanza una dura crítica a la violación del derecho internacional, señalando directamente al gobierno de Israel por la situación en Gaza.

El mercado chino se abre a más empresas de porcino

Respecto al sector porcino, el presidente español ha cerrado dos acuerdos con Pekín. El primero, sobre la exportación de proteínas procesadas, que permitirán valorizar subproductos derivados de la industria cárnica española, que contribuirá a mejorar la sostenibilidad y competitividad del sector.

El segundo, la modificación del actual protocolo para la exportación de porcino, con el objetivo de incluir productos cocidos. La ampliación conseguida en el país asiático favorecerá a que más empresas españolas lleguen al mercado chino con productos elaborados con tratamiento térmico y refuercen su presencia en su principal mercado exterior.

Además, el Ministerio ha adelantado que se contempla la apertura del mercado chino a fertilizantes elaborados a partir de proteínas animales, como la sangre procedente de la industria cárnica con vistas a valorizar subproductos.

Por último, España y China han acordado este martes un memorando de entendimiento sobre indicaciones geográficas, firmado con la Administración china de Propiedad Intelectual y que se centra en la cooperación entre ambas partes. Según han detallado desde la cartera que ostenta Luís Planas, todos estos acuerdos han sido posibles por la “estrecha” colaboración entre el sector exportador español, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las autoridades de China, especialmente la Administración General de Aduanas.