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Pedro Sánchez defiende el papel de China para alcanzar la paz en Oriente Medio y confirma un total de 19 acuerdos entre ambos países

Xi Jinping ha destacado tras la reunión que tanto su país como España están “en el lado correcto de la historia”

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Pedro Sánchez en la reunión con Xi Jinping (Haruna Furuhashi/Pool via REUTERS)
Pedro Sánchez en la reunión con Xi Jinping (Haruna Furuhashi/Pool via REUTERS)

Pedro Sánchez confirma que iniciará un “diálogo estratégico” con China que supondrá un total de 19 acuerdos. El presidente del Gobierno ha comparecido tras su reunión con Xi Jinping. El líder chino ha destacado que tanto su país como España están “en el lado correcto de la historia” y ha celebrado que hayan conseguido fortalecer la relación entre ambos países en los últimos años.

Sánchez ha resaltado cómo han mejorado las relaciones entre los dos países en los últimos años. Ha asegurado que China debe ver a España y a Europa como un “socio” con el que invertir. Por ello, han llegado a 10 acuerdos de índole económico, que incluyen tanto importaciones como exportaciones con el gigante asiático.

El presidente ha concluido su discurso recordando que “España es un país profundamente europeísta”, y que para defender el continente es fundamental abordar acuerdos con China. Sánchez ha señalado que pide al líder chino la involucración de la administración de Xi Jinping en el orden internacional, defendiendo su papel clave en la búsqueda de la paz en Oriente Medio.

En lo referente al procesamiento de Begoña Gómez, Pedro Sánchez se ha limitado a decir que “lo que le pido a la justicia es que haga justicia”, sin entrar en detalles. “Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada”, ha sentenciado.

El presidente del Gobierno ha comenzado su segunda jornada en China con este encuentro con inversores antes de trasladarse al Gran Palacio del Pueblo para reunirse con el presidente del país, Xi Jinping.

Sánchez ha asegurado que en todos sus encuentros con China ha denunciado la “violación de la soberanía nacional” y la amenaza contra Europa que supone la guerra iniciada por Putin. También ha puesto sobre la mesa la “guerra ilegal” iniciada por Estados Unidos e Israel en Oriente Medio, junto a una “respuesta” que también va contra el derecho internacional por parte de Irán.

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