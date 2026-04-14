España

Xi Jinping sitúa a España “en el lado correcto de la historia” en su reunión con Pedro Sánchez

El régimen chino recibe a la delegación española con elogios. Sánchez se ha visto antes en Pekín con una decena de importantes inversores

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Reunión entre China y España con Xi Jinping y Pedro Sánchez en Pekín. (Haruna Furuhashi/Reuters)
Reunión entre China y España con Xi Jinping y Pedro Sánchez en Pekín. (Haruna Furuhashi/Reuters)

Xi Jinping ha elogiado a Pedro Sánchez, situando a China y a España “en el lado correcto de la historia” frente a la “ley de la selva”. Los presidentes se han reunido este martes en el Gran Palacio del Pueblo, asegurándose defensores de un derecho internacional “gravemente socavado”. Se trata del cuarto viaje de Sánchez a este país en cuatro años. Ambos han destacado que la relación atraviesa su mejor momento histórico. “Los hechos demuestran que la profundización de la cooperación bilateral corresponde a los intereses de ambos pueblos”, ha dicho Xi.

“Tanto China como España tenemos principios y abogamos por la justicia, y estamos dispuestos a estar del lado correcto de la historia”, ha resaltado Xi, que aboga por “salvaguardar juntos el verdadero multilateralismo y defender la paz y el desarrollo globales”. “Para que juntos -ha añadido-, España y China puedan contribuir a aportar soluciones a las distintas tensiones comerciales que existen y a las dificultades y complejidades geopolíticas del mundo actual, a las guerras, a los desafíos medioambientales y sociales que afectan al mundo”.

Sánchez ha respondido: “Quiero que sepa -a Xi- que España va a estar a la altura del desafío histórico que se plantea, que va a ser valiente, claro y predecible, y va a trabajar siempre por el entendimiento entre naciones”.

Pedro Sánchez y José Manuel Albares al frente de la delegación española en China. (Haruna Furuhashi/Reuters)
Pedro Sánchez y José Manuel Albares al frente de la delegación española en China. (Haruna Furuhashi/Reuters)

Xi ha tenido también palabras de aprecio hacia los reyes, recordando la visita de Felipe VI y la reina Letizia el pasado noviembre y revelando que pudo intercambiar impresiones con ellos, a los que a través de Sánchez envía un saludo y sus mejores deseos. El presidente español ha afirmado que don Felipe y doña Letizia “guardan con mucha gratitud esa visita”.

Terminada la reunión, y antes de una rueda de prensa de Sánchez, Xi ha ofrecido un almuerzo al que también ha asistido su mujer, Begoña Gómez -procesada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida- y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

El presidente del Gobierno ha comenzado su segunda jornada en China con este encuentro con inversores antes de trasladarse al Gran Palacio del Pueblo para reunirse con el presidente del país, Xi Jinping.

Encuentro con inversores

En su segunda jornada en China y antes de su reunión con Xi, Sánchez ha mantenido un encuentro en Pekín con una decena de inversores para ofrecer España como destino de sus negocios, priorizando los que generan valor añadido creando empleo local y alianzas estratégicas.

Uno de los objetivos declarados por el presidente, planteado en una intervención en la Universidad de Tsinghua, es avanzar hacia un reequilibrio en la relación económica con China tanto en comercio como en inversiones. El intercambio comercial bilateral es de unos 60.000 millones de euros, impulsado en gran medida por el aumento de las importaciones, ya que el déficit comercial de España con China es de unos 40.000 millones de euros.

Por ello, Sánchez defiende que las autoridades chinas abran el país a productos de otros países, algo que considera una prioridad para España y para la Unión Europea. Los inversores con los que se ha visto el presidente del Gobierno son representantes de las empresas Changan Motors, SAIC Motors, Ming Yang Smart Energy Group, Hithium, Junan Yuneng New Energy Battery Material, DataCanvas, EHang, Gotion High-Tech, Tianqi Lithium y XPeng.

(Con información de EFE)

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