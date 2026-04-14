Xi pide un alto el fuego "integral y duradero" en Oriente Medio ante la escalada en Ormuz

Pekín, 14 abr (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, abogó este martes por un alto el fuego "integral y duradero" en Oriente Medio durante una reunión en Pekín con el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en plena escalada de tensiones en la región por la crisis en el estrecho de Ormuz.

Durante el encuentro, celebrado en el Gran Palacio del Pueblo de la capital china, Xi subrayó que la vía para resolver la situación pasa por medios políticos y diplomáticos y aseguró que China seguirá desempeñando un "papel constructivo" y "trabajando activamente" para promover la paz, según un comunicado de la agencia oficial Xinhua.

El mandatario chino defendió además la necesidad de respetar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países de Oriente Medio y del Golfo, y advirtió contra la aplicación selectiva del derecho internacional, al afirmar que este no puede utilizarse "cuando conviene y descartarse cuando no". EFE

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