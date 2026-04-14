En el Golfo, Ucrania hace gala de su habilidad para interceptar drones

FOTO DE ARCHIVO. Un dron interceptor Sting de la empresa ucraniana Wild Hornets sobrevuela una ubicación no revelada en Ucrania. 16 de marzo de 2026. REUTERS/Thomas Peter

Poco después de lanzar su ofensiva contra Irán, Donald Trump rechazó las ofertas de ayuda de Ucrania. “No necesitamos su ayuda en defensa contra drones”, declaró Trump a Fox News. “De hecho, tenemos los mejores drones del mundo”.

Los estados del Golfo, atacados por misiles iraníes y drones Shahed, adoptaron una postura diferente. A petición suya, Ucrania les envió rápidamente 228 asesores con amplia experiencia en defensa contra drones. A finales de marzo, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, recorrió la región y firmó acuerdos de seguridad de diez años con Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Ucrania también colabora con Jordania y Kuwait.

Aunque se mantenga el alto el fuego actual, los estados del Golfo saben que Irán puede amenazarlos en el futuro. Los acuerdos reconocen que la experiencia ucraniana en la guerra con drones, tras cuatro años de conflicto que ha incluido ataques de hasta 1000 drones rusos en una sola noche, supera con creces cualquier oferta de los proveedores de armas estadounidenses y europeos. Las innovadoras empresas de defensa ucranianas han perfeccionado la producción en masa de interceptores de drones baratos pero eficaces, con un coste de entre 2000 y 5000 dólares cada uno. Estos interceptores ahora neutralizan hasta el 90% de los drones rusos Geran-2 de 50 000 dólares (una versión mejorada de los Shahed iraníes) que se lanzan en enjambres contra ciudades ucranianas.

La diferencia de costes es crucial. Los estados del Golfo cuentan con extensas defensas aéreas, pero es absurdo derribar aviones Shahed de movimiento lento con interceptores Patriot que cuestan 4 millones de dólares cada uno, o misiles AIM - 9X Sidewinder lanzados desde el aire que cuestan 500.000 dólares. Estos deberían reservarse, respectivamente, para destruir misiles balísticos y de crucero, que se mueven demasiado rápido para ser alcanzados por drones. Los cohetes aire-aire más baratos, como el APKWS de 40.000 dólares , aún requieren mantener costosos aviones de combate en el aire. Los ucranianos, según Tom Waldwyn del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un centro de análisis, se han vuelto expertos en alinear el tirador con el objetivo. Cuentan con la ayuda del sistema de gestión del campo de batalla con inteligencia artificial que han desarrollado, conocido como Delta.

Ucrania está proporcionando más que drones interceptores. Los estados del Golfo tardarán en construir los conjuntos de sensores electroópticos y acústicos necesarios para frustrar ataques a gran escala, como los que ha desarrollado Ucrania. Pero los ucranianos les han enseñado rápidamente lecciones cruciales sobre cómo interpretar los datos de los sistemas de detección, afirma Nico Lange, exjefe de gabinete del Ministerio de Defensa alemán. “Lo que Ucrania aportó funcionó de inmediato”, añade. Para Ucrania, detener el puñado de drones que Irán se ha visto obligado a lanzar cada día sería algo que “podrían hacer con los ojos cerrados”.

El 8 de abril, el Sr. Zelensky confirmó que los sistemas de guerra electrónica e interceptores de su país habían destruido drones iraníes, incluso algunos con motores a reacción, en varios países del Golfo. Ucrania también ofrece sus drones marítimos. Al parecer, el Sr. Zelensky cree que su experiencia en la apertura de un corredor marítimo comercial en el Mar Negro podría ser útil en el Estrecho de Ormuz, en caso de que fracase el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para su reapertura.

Aún existe cierto secretismo en torno a estos acuerdos. El Ministerio de Defensa de Qatar afirma que su convenio “incluye colaboración en campos tecnológicos, desarrollo de proyectos conjuntos, inversiones en defensa e intercambio de conocimientos especializados en la lucha contra misiles y sistemas aéreos no tripulados”. Se prevé la coproducción de sistemas de defensa aérea y la creación de alianzas entre empresas de defensa ucranianas autorizadas por el gobierno y sus homólogas del Golfo. Las empresas ucranianas recibirán una importante inyección de capital y nuevos pedidos.

Según fuentes del sector, las ofertas de financiación han comenzado a llegar en masa. La guerra ha despertado un enorme interés en los interceptores de drones ucranianos entre los estados del Golfo, afirma Oleksiy Honcharuk, de Uforce, que recientemente se convirtió en el primer unicornio de tecnología de defensa de Ucrania (empresas emergentes valoradas en más de mil millones de dólares). “Ucrania es un plan B”, declara Honcharuk, “para países que tenían a Estados Unidos como su plan A”. Estas alianzas ofrecen “nuevas opciones” a un país al que Trump le dijo que no tenía ninguna, señala Ihor Semyvolos, analista ucraniano de Oriente Medio.

El gobierno ucraniano ve estos acuerdos en términos geopolíticos a largo plazo. El Sr. Zelensky está deseoso de exportar “nuestro sistema de protección, las habilidades de nuestros soldados, el conocimiento que posee nuestro Estado”. El Sr. Lange cree que también habrá beneficios inmediatos, como la transferencia por parte de Qatar de 12 aviones de combate Mirage fuera de servicio y diésel para vehículos agrícolas y militares. Pero el poder político de estar presente en un momento de necesidad contra un enemigo común es más importante. Lo que más importa, dice Andriy Zagorodnyuk, exministro de Defensa ucraniano y presidente del Centro de Estudios de Defensa, un centro de análisis, es que los países vean a Ucrania no como un suplicante, sino como un socio de seguridad de valor incalculable.

Según el Sr. Waldwyn, las empresas armamentísticas ucranianas diversificarán cada vez más sus exportaciones, especialmente si la guerra con Rusia llega a su fin. Necesitarán encontrar nuevos clientes para mantener su volumen de producción. Pero incluso ahora, la coproducción fuera de Ucrania tiene ventajas. Gran parte de la producción ucraniana depende de componentes chinos. China retiene algunas tecnologías que vende sin reparos a Rusia. Sin embargo, China depende de los países árabes del Golfo para la mitad de sus importaciones de petróleo. Es probable que les venda cualquier componente que necesiten para los sistemas que coproduzca con Ucrania.

Europa también está tomando conciencia de los beneficios potenciales. En 2025, empresas europeas y ucranianas firmaron más de 20 acuerdos, casi el doble que en 2024 (véase el gráfico). En febrero, cuatro fabricantes de defensa ucranianos lanzaron empresas conjuntas con firmas de Dinamarca, Finlandia y Letonia para desarrollar tecnología de drones. El 30 de marzo, la Comisión Europea aprobó un programa de 1700 millones de dólares para integrar la industria de defensa de Ucrania en la base industrial europea.

Pero los ministerios de defensa europeos, con sus estructuras rígidas, y las empresas armamentísticas tradicionales quizás no estén preparados culturalmente para lo que Ucrania ofrece. El Sr. Waldwyn afirma que aún piensan en términos de programas a 30 años con engorrosos procesos regulatorios. A diferencia de Ucrania, existe poca conexión entre quienes compran el equipo y quienes lo usarán. En cambio, las empresas ucranianas innovan constantemente basándose en la información en tiempo real que reciben del frente. Los productos que no funcionan en combate se desechan rápidamente.

Esa brecha fue destacada por Armin Papperger, director de Rheinmetall, el mayor fabricante de armas de Alemania, en una entrevista condescendiente con The Atlantic el 27 de marzo. Papperger comparó la tecnología de drones ucraniana con “jugar con Lego”, afirmando que era producida por “amas de casa” que “tienen impresoras 3D en sus cocinas”. La reacción fue inmediata. Rheinmetall se disculpó pronto, describiendo la “capacidad de innovación y el espíritu de lucha” de Ucrania como una “fuente de inspiración”. Los comentarios de Papperger podrían haber sido una estrategia de marketing desacertada contra competidores formidables. El costoso sistema antidrones Skyranger de su propia empresa, encargado por el ejército alemán, lleva al menos 16 meses de retraso (aunque la empresa afirma que la demora es menor).

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