Sánchez se reúne con empresarios chinos de la automoción, renovables y baterías para generar más empleo en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una reunión a primera hora de este martes con un grupo de inversores chinos de sectores como la automoción, las energías renovables, la minería y la inteligencia artificial para atraer inversiones que generen empleo local en España y se integren en cadenas de valor españolas y europeas.

Es uno de los desafíos del viaje oficial del presidente, lograr nuevas inversiones para reducir el déficit comercial, muy desequilibrado a favor de China y además, que estas se integren y repercutan más en la economía española.

El Ejecutivo considera "prioritario" poner el foco en la calidad de esas inversiones y dará prioridad a las que generen valor añadido en territorio nacional y contribuyan al desarrollo tecnológico e innovador de España mediante alianzas estratégicas para reforzar las capacidades nacionales en sectores clave.

En este momento, el intercambio comercial bilateral se aproxima a los 60.000 millones de euros, impulsado en gran medida por el aumento de las importaciones y en especial de los vehículos eléctricos chinos, que han multiplicado su presencia en Europa.

Una de las prioridades es, por tanto, mejorar el acceso al mercado chino a las empresas españolas, que aún encuentran dificultades en un entorno muy intervenido, en el que el Gobierno de Xi Jinping tiene la última palabra para dar luz verde a grandes inyecciones de capital en el extranjero.

En el último año y medio el Gobierno aprecia un aumento significativo de la inversión china en España y considera que existe interés de empresas que valoran un país con un entorno "atractivo, estable y con gran potencial de crecimiento".

En la víspera, Sánchez se reunió con el CEO y fundador de la tecnológica Xiaomi, Lei Jun, para buscar nuevas colaboraciones con empresas españolas y valoró el crecimiento español como "vertiginoso", según Moncloa.

En la reunión con Sánchez han participado los siguientes empresarios: Huarong Zhu (Changan Motors), Xiaoqiu Wang (SAIC Motor) y Vivian Chen (XPeng), del sector de la automoción; Chuanwei Zhang (Ming Yang Smart Energy Group), de energía eólica marina; Jeff Wu (Hithium), Xinqiao Tan (Hunan Yuneng New Energy Battery Material) y Yi Cai (Gotion High-Tech), de baterías y almacenamiento de energía; Lei Fang (DataCanvas), del sector de la IA y centros de datos; Huazhi Hu (EHang), de aeronáutica y vehículos eléctricos, y Hui Zhu (Tianqi Lithium), de minería y litio.