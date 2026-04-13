Las tácticas híbridas del Kremlin para desestabilizar a Europa: intermediarios desechables, cables submarinos y urnas manipuladas

Putin recibe a al presidente indonesio en el Kremlin. Un nuevo informe documenta 255 operaciones híbridas rusas en Europa entre 2022 y 2025. (Igor Ivanko/Pool via REUTERS)

Rusia intensificó y diversificó su campaña de operaciones híbridas contra Europa entre febrero de 2022 y diciembre de 2025, registrando al menos 255 incidentes en seis países que van desde sabotajes físicos y espionaje hasta interferencia electoral y desinformación masiva, según un informe publicado en marzo de 2026 por el Soufan Center.

El reporte, titulado Priming, Destabilizing, Coercing: Russian Hybrid Tactics in Europe 2022-2025 (Preparación, desestabilización, coacción: tácticas híbridas rusas en Europa 2022-2025), fue elaborado por cuatro investigadores —Clara Broekaert, Nikkie Lyubarsky, Colin Clarke y Joseph Shelzi— y se basa en una base de datos de código abierto de incidentes híbridos, así como en 22 entrevistas con expertos de gobiernos, servicios de inteligencia, academia y sociedad civil.

El informe identifica como hilo conductor de toda la campaña rusa lo que denomina “asimetría de costos”: operaciones baratas, a menudo negables y escalables para Moscú, cuyos costos son absorbidos casi enteramente por los países objetivo. “Rusia no necesitaba tener éxito en cada operación. Moscú simplemente necesitaba que Europa continuara gastando recursos estirados en defenderse de todas ellas”, sostiene el documento. Según el análisis, Rusia persiguió dos objetivos superpuestos: imponer costos suficientemente bajos como para sostenerlos en el tiempo, mientras drena los recursos financieros, militares y el capital político de los países que apoyan a Ucrania; y erosionar las salvaguardas que hacen resistentes a las democracias, explotando divisiones sociales preexistentes y minando la confianza en las instituciones.

Un mapa de tácticas adaptadas a cada país

Soldados se entrenan en tanques Leopard en Alemania, el país con más incidentes híbridos rusos registrados en el período 2022-2025, según el Soufan Center. (REUTERS/Liesa Johannssen)

Con 57 incidentes registrados —el número más alto del conjunto de datos—, Alemania es el país más afectado. La “preparación de inteligencia” fue la herramienta más frecuente empleada: activos rusos mapearon rutas de armamento, vigilaron tropas ucranianas en entrenamiento en suelo alemán e identificaron vulnerabilidades en infraestructura crítica.

En el Reino Unido, embarcaciones rusas merodearon cerca de cables submarinos y “probablemente instalaron dispositivos de vigilancia subacuática cerca de rutas de submarinos”. El informe es crítico de la respuesta británica: “el público ve aproximadamente solo el 5% de lo que ocurrió”, lo que describió como un “problema del iceberg” que “impidió la resiliencia pública y señaló a Moscú que las operaciones por debajo del umbral no tienen un costo significativo”.

En Francia, el informe documentó un aumento del 240% en incidentes entre 2022 y 2024, coordinados para coincidir con los Juegos Olímpicos de París, las elecciones legislativas y la votación al Parlamento Europeo. La táctica fue diferenciada: “Rusia raramente fabricó divisiones y en cambio explotó fracturas que ya existían: cabezas de cerdo en nueve mezquitas parisinas; estrellas de David rociadas en aerosol por toda la ciudad; ataúdes falsos cubiertos con banderas francesas colocados bajo la Torre Eiffel”.

Uno de los 255 incidentes híbridos atribuidos a Rusia: ataúdes falsos con banderas francesas, parte de una campaña para avivar tensiones sociales en Francia. (Archivo)

En el extremo opuesto, Georgia representa el caso donde Rusia “parece haber alcanzado sus principales objetivos estratégicos sin conflicto armado convencional”, luego de que años de operaciones de influencia explotando el sentimiento conservador y religioso contribuyeran a que el partido gobernante congelara la adhesión a la Unión Europea.

Uno de los cambios estructurales más relevantes fue el creciente uso de intermediarios. Tras la expulsión masiva de agentes rusos encubiertos como diplomáticos después de la invasión de Ucrania, Moscú recurrió a “agentes desechables, a menudo con antecedentes criminales, reclutados a través de redes sociales por pequeñas sumas”. El informe registra un incremento del 254% entre 2023 y 2024 en incidentes llevados a cabo por individuos intermediarios.

Escalada física en 2025 y lecciones de resistencia

El embajador ruso en Chisinau observa un dron Gerbera recuperado por la policía moldava, uno de varios que sobrevolaron el país en noviembre de 2025. Moldova resistió la interferencia más intensa de su historia. (Elena Covalenco/AFP)

El año 2025 marcó una escalada cualitativa: la campaña rusa se volvió “más físicamente asertiva, pasando de operaciones virtuales a sondeos directos en muchos estados de Europa occidental tradicional”. En Francia aparecieron por primera vez violaciones del espacio aéreo; en Estonia se registraron incursiones de cazas MiG-31 rusos que activaron el Artículo 4 de la OTAN; en el Reino Unido, el buque de investigación ruso Yantar realizó reconocimiento repetido de cables submarinos y se recuperaron dispositivos subacuáticos en aguas británicas.

Pese al panorama, el informe también destaca casos de resistencia efectiva. A pesar de “la campaña de interferencia más intensa en la historia del país”, Moldova aseguró una mayoría parlamentaria pro-europea en 2025. La clave, según el documento: “el gobierno cuantificó públicamente la interferencia en tiempo real, realizó redadas en redes de compra de votos y excluyó a partidos respaldados por Rusia por medios legales”. En Estonia, décadas de exposición a tácticas híbridas rusas produjeron “una población que se ha mostrado notablemente resistente a la interferencia del Kremlin”.

El informe concluye que contrarrestar la asimetría de costos exige actuar en ambos frentes a la vez: elevar los costos para Rusia mediante atribución pública coordinada entre socios europeos, y reducir la superficie de impacto interno fortaleciendo instituciones y sociedad civil. Advierte también contra la sobrereacción: “Rusia se beneficia tanto de la sobrereacción como del silencio; inundar la zona con operaciones de bajo costo está diseñado en parte para forzar a las democracias a elegir entre parecer débiles o parecer histéricas, y cualquiera de los dos resultados sirve al Kremlin”.

EL INFORME COMPLETO