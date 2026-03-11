Espana agencias

Astilleros privados contaban a cierre de 2025 con 65 buques en cartera por 3.000 millones

Madrid, 11 mar (EFE).- Los astilleros privados españoles contaban al cierre de 2025 con 65 buques en su cartera de pedidos, lo que supone una inversión superior a los 3.000 millones de euros, su mayor nivel de actividad en 15 años, y la construcción militar representa el 11 % de la cartera.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se ha reunido este miércoles con la consejera delegada de PYMAR, Almudena López, que ha señalado que la industria naval española generó más de 88.700 empleos (con un alza del 15 % interanual) y contribuyó con más de 12.700 millones de euros a la economía española, el 21 % más.

Según ha informado el ministerio, España es la segunda potencia de la UE en contratación y cartera de pedidos, con más del 90 % de la contratación destinada a exportación, y construye más del 20 % de la cartera mundial con capacidades basadas en hidrógeno.

Al tiempo, se ha destacado el papel que pueden desempeñar los astilleros privados españoles en el ámbito de la defensa y seguridad, dado que han construido más de 100 buques en los últimos 25 años relacionados con este sector y en 2025 alcanzaron su máxima actividad histórica en este segmento, con un 11 % de la cartera actual.

Durante el encuentro se ha abordado el trabajo en el proceso de elaboración de la nueva Estrategia Marítima Industrial de la Unión Europea, aprobada el pasado 4 de marzo por la Comisión Europea, y se ha destacado el liderazgo que pueden desempeñar los astilleros privados españoles en esta nueva hoja de ruta para el fortalecimiento de la industria naval europea. EFE

