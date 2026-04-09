El submarino ruso Kazan de propulsión nuclear llega el 12 de junio de 2024 al puerto de La Habana, Cuba. (AP Foto/Ariel Ley)

El gobierno de Reino Unido ha informado sobre una operación secreta de un submarino ruso detectada en aguas británicas y sus alrededores, según ha confirmado el Ministerio de Defensa. Las fuerzas armadas británicas desplegaron personal, barcos y aeronaves con el objetivo de enviar un mensaje directo al presidente Vladimir Putin y reforzar la protección del país y sus aliados.

Esta acción, que formaba parte de una estrategia rusa mayor, buscaba desviar la atención mientras otros barcos realizaban tareas ilegales cerca de infraestructuras submarinas importantes. Las autoridades británicas respondieron vigilando de forma continua al submarino ruso, detectado por aviones y barcos militares en aguas internacionales del norte.

Reino Unido frena la operación secreta de un submarino ruso en sus aguas y advierte a Putin de “graves consecuencias” si amenaza a su infraestructura (Ministerio de Defensa Reino Unido)

Operativo británico contra Rusia

El Reino Unido, en coordinación con Noruega, realizó el seguimiento de un submarino ruso desde su entrada en aguas del norte, en un operativo que se alargó durante semanas. Mientras tanto, otras unidades rusas del Directorio Principal de Investigación en Aguas Profundas (GUGI) actuaban discretamente sobre infraestructuras submarinas de alto valor estratégico, como cables de fibra óptica y sistemas energéticos.

Para contrarrestar esta operación, las fuerzas británicas y sus aliados desplegaron la fragata HMS St Albans, el buque logístico RFA Tidespring, helicópteros Merlin y aviones de patrulla marítima RAF P8, utilizando sonoboyas para localizar con precisión las embarcaciones rusas. Además, la respuesta incluyó la movilización de las fragatas HMS Somerset y HMS Mersey, junto al buque tanque RFA Tideforce y helicópteros Wildcat, que siguieron de cerca los movimientos de los buques de guerra y submarinos rusos en áreas estratégicas como el Canal de la Mancha y el Mar del Norte.

El 'Bastión Atlántico', nuevo sistema de guerra submarina de Reino Unido (Ministerio de Defensa)

Mensaje a Putin de “graves consecuencias”

El primer ministro Keir Starmer afirmó que “no dudará en actuar y exponer la actividad desestabilizadora de Rusia que busca poner a prueba nuestra determinación”. Por su parte, el secretario de Defensa, John Healey, valoró el trabajo de las fuerzas armadas británicas y lanzó un mensaje directo a Moscú. “A Putin le digo: te vemos, vemos tu actividad sobre nuestra infraestructura submarina. Debes saber que cualquier intento de dañarla no será tolerado y tendría graves consecuencias”.

La fibra óptica submarina, por donde circula la mayoría del tráfico internacional de datos, es un objetivo vulnerable para posibles acciones hostiles. Por este motivo, las autoridades han reforzado la vigilancia sobre estas infraestructuras, fundamentales para el funcionamiento del comercio, la banca y las comunicaciones globales. Una interrupción en estos cables afectaría transacciones financieras, operaciones empresariales y el acceso a información en tiempo real en gran parte del mundo.

El gobierno británico, en respuesta a estos incidentes, ha destinado 100 millones de libras adicionales para reforzar la flota de aviones de caza submarina P8 y ha puesto en marcha el programa Atlantic Bastion, enfocado en sistemas autónomos y sensores de última generación. El objetivo es asegurar la defensa de las infraestructuras críticas ante futuras amenazas, garantizando que el país y sus aliados mantengan la seguridad de sus comunicaciones estratégicas y la continuidad de servicios esenciales frente a cualquier intento de sabotaje o ataque.