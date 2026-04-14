Sánchez pide a Xi Jinping corregir el "excesivo" desequilibrio comercial de España y Europa con China

14 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Daniel Blanco)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado hoy en rueda de prensa desde Pekín que ha trasladado al presidente chino Xi Jinping su preocupación por el desequilibrio comercial de España con China y que se debe corregir y también que China debe ver a Europa, igual que a España, como un lugar para invertir. Asegura haber encontrado al máximo dirigente chino le encontrado "al otro lado de la mesa" y prueba de ello, ha dicho, son los 10 acuerdos económicos que firmará hoy.

Según el jefe del Ejecutivo, España ha elevado la interlocución política con China "al máximo nivel de los últimos 53 años". Ha recordado que en 2005 España dio un "paso importante" con la creación de la Asociación Estratégica Integral y en 2025 se firmó el Plan de Acción Trianual.

Pero considera que en la visita que está teniendo estos días ha ido "un paso más allá" y se ha establecido un diálogo estratégico.

"Es el mecanismo que emplean las autoridades chinas con aquellos países con quienes mantiene una relación más estrecha y más estable", ha exclamado Pedro Sánchez, quien recalca que esto da buena cuenta de la importancia que China concede a sus relaciones con España y también de la fortaleza del vínculo que se está construyendo.

De hecho, el jefe del Ejecutivo español ha explicado que uno de los objetivos de este viaje ha sido el de avanzar hacia una relación económica "que tiene que ser mucho más estrecha, mucho más sana y mucho más equilibrada".

IR A UNA RELACIÓN ECONÓMICA MÁS SANA Y EQUILIBRADA

Algo que ha transmitido a todas las autoridades con las que ha mantenido encuentros, tanto al presidente Xi Jinping, como al primer ministro Li Qian y también al presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Lijian.

Pedro Sánchez ha señalado que en la reunión bilateral que ha mantenido hoy con el presidente Xi Jinping, le ha trasladado que el desequilibrio comercial de Europa y de España con China "es excesivo" y que deben "hacer todo lo posible por corregirlo".

"Si queremos que la economía globalizada siga existiendo debe funcionar para todos con cadenas de suministro justas que creen empleo y riqueza en todas las regiones de China y también en Europa, en todas las regiones de España", ha precisado Sánchez.

En este contexto, ha afirmado que China debe ver a Europa, "al igual que ve a España", como un lugar en el que invertir y también como un socio con el que poner en marcha proyectos industriales.

"Así lo he hecho saber a todas las autoridades con las que me he reunido, singularmente con el presidente Xi y debo decirles que lo he encontrado al otro lado de la mesa", ha recalcado el presidente del Gobierno, explicando que ha visto "comprensión" para alcanzar ese equilibrio.

Prueba de ello, ha añadido, son los 10 acuerdos económicos que va a firmar hoy: 5 servirán para ampliar el acceso de los productos agroalimentarios españoles al "imponente mercado chino"; 4 ayudarán a impulsar las exportaciones españolas y desarrollar las capacidades de transporte e infraestructura y 1 será para proteger las denominaciones de origen de nuestros agricultores.

CRECEN EXPORTACIONES ESPAÑOLAS, PERO MÁS LAS IMPORTACIONES CHINAS

Según ha explicado Pedro Sánchez, los acuerdos firmados en 2025 han contribuido a que las exportaciones españoles a China crecieran más de un 7 por ciento solo en un año. Aunque ha admitido que el déficit comercial ha aumentado "como consecuencia del volumen de importaciones de España hacia China".

Pero considera "ese es el ánimo, ese es el espíritu y el objetivo del Gobierno de España", es decir, tener relaciones comerciales más equilibradas y se ha mostrado convencido de que los acuerdos que se firman hoy van a ayudar a que esa tendencia aumente, se consolide y logre corregir el desequilibrio comercial.

REUNIONES CON 36 LÍDERES EMPRESARIALES CHINOS

Pedro Sánchez también se ha reunido, a lo largo de este visita, con 36 líderes empresariales chinos cuyas firmas facturaron más de un billón de euros en el año 2025 a los que ha pedido que inviertan en España, aunque algunas de ellas ya lo están haciendo.

El interés, ha precisado Sánchez, es que aumenten su inversión y su presencia en España, creen fábricas, centros de desarrollo, que abran plataformas logísticas en nuestro país y que establezcan partenariados con nuestras empresas para ir juntos a otros territorios, como el continente africano y el latinoamericano.

Además de esa agenda económica, también se trata de diversificar sus relaciones con China en otros planos y para ello España ha firmado en este viaje ocho acuerdos de cooperación en el ámbito de la ciencia, de la innovación, de la formación universitaria, de la cultura o de la gestión de la biodiversidad.