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La Unión Europea recorta un 47% las importaciones de acero y eleva un 50% los aranceles

La medida responde al exceso de producción global de acero por países como China y busca proteger el mercado europeo frente a la sobreoferta y la competencia de productos de bajo coste

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Siderurgia - acero - Techint
Productos de acero preparados para su exportación.

La Unión Europea ha alcanzado un nuevo acuerdo para endurecer la entrada de acero extranjero, al reducir las cuotas de importación y aumentar los aranceles sobre los volúmenes que superen esos límites. Con esta reforma, que será efectiva a partir del 1 de julio tras su aprobación formal, el Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo buscan frenar el impacto negativo en el mercado comunitario del exceso de producción mundial por la industria de países como China.

El nuevo reglamento sustituirá el actual sistema de salvaguardias, vigente hasta mediados de 2026, y asegura así la continuidad de la protección sin periodos de vacío normativo. Las autoridades europeas informaron que el volumen global autorizado para importar acero caerá cerca del 47% en comparación con las cuotas de 2024, situando el techo en torno a 18,3 millones de toneladas. Por encima de ese límite, las importaciones afrontarán un arancel del 50%, una medida orientada a desalentar la entrada masiva de acero a bajo precio.

La normativa también introduce el denominado principio de “fundición y colada” para identificar el país en el que el acero fue fundido originalmente. Este criterio será el utilizado para asignar cuotas por país y pretende evitar maniobras de elusión comercial, reforzando la transparencia en la cadena de suministro. De este modo, las autoridades buscan frenar que productos siderúrgicos procedentes de zonas con restricciones de comercio o aranceles elevados sean desviados a través de terceros países.

Consecuencias para la industria siderúrgica europea

El acuerdo responde a la presión que sufre la industria siderúrgica europea ante el exceso de capacidad global, fenómeno que podría alcanzar 721 millones de toneladas en 2027, más de cinco veces el consumo anual de la UE. Las instituciones europeas advierten de que este desequilibrio ha convertido al mercado comunitario en el principal destino del excedente global, lo que reduce la utilización de la capacidad productiva local y pone en riesgo inversiones clave para la descarbonización del sector.

Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas. (REUTERS/Yves Herman)
Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas. (REUTERS/Yves Herman)

Sin embargo, las medidas también contemplan cierta flexibilidad para los operadores: durante el primer año, las cuotas de importación no utilizadas podrán trasladarse entre trimestres. Esta previsión pretende evitar interrupciones en las cadenas de suministro y facilitar la planificación empresarial.

Evaluación y ampliación de las medidas regulatorias

Más allá del acero, la Comisión Europea se ha comprometido a evaluar en un plazo de seis meses si el ámbito de aplicación del reglamento debe extenderse a otros productos siderúrgicos, como tubos o determinados tipos de alambre. Además, se prevén revisiones periódicas para adaptar el instrumento a las condiciones cambiantes del mercado.

En esta línea, el ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, Michael Damianos, ha afirmado que “la industria siderúrgica europea es un sector estratégico para nuestra economía, nuestra seguridad y nuestra transición ecológica”, destacando la importancia de las nuevas medidas para el futuro del continente.

El reglamento va acompañado de una declaración conjunta entre la Eurocámara, el Consejo y la Comisión Europea, en la que se subraya el compromiso de reducir la dependencia económica con respecto a Rusia. En el texto, las autoridades europeas enfatizan la necesidad de diversificar las fuentes de importación de acero y eliminar progresivamente los productos siderúrgicos de origen ruso.

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