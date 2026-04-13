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Salmón salteado con verduras: una receta saludable, rápida y llena de sabor

Un plato que hace una combinación perfecta para disfrutar de la textura jugosa y de un delicado sabor

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Salmón salteado con verduras
Salmón salteado con verduras

El salmón es uno de los ingredientes más valorados dentro de la cocina moderna por su textura jugosa y su delicado sabor. En esta receta, el salmón salteado con verduras se convierte en la opción más equilibrada y muy atractiva para cualquier ocasión.

La combinación de vegetales frescos aporta contrastes que enriquecen el plato de vitaminas y fibra. Este plato es ideal para quienes buscan comidas saludables, pero no quieren renunciar a sabores potentes. Con pocos ingredientes se pueden lograr resultados de cocina de alta calidad.

Receta de salmón salteado con verduras

El salmón salteado con verduras consiste en filetes de salmón cortados en tacos, salteados a fuego vivo con un surtido de verduras frescas al gusto. El secreto está en dejar el pescado jugoso y las hortalizas ligeramente al dente, conservando todo su sabor y textura.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 600 g de salmón fresco en tacos (sin piel ni espinas)
  • 1 calabacín
  • 1 berenjena
  • 1 cebolla
  • 2 tomates maduros
  • 2 pimientos verdes
  • 2 zanahorias
  • 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta negra al gusto
  • Zumo de medio limón
  • Unas ramitas de perejil fresco

Cómo hacer salmón salteado con verduras, paso a paso

  • Corta el salmón en tacos de bocado, revisando que no quede ninguna espina.
  • Lava bien todas las verduras. Pela la cebolla y las zanahorias.
  • Trocea el calabacín y la berenjena en dados pequeños. Corta la cebolla y los pimientos en tiras finas. Pela y pica los tomates.
  • En una sartén grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio-alto.
  • Añade la cebolla y los pimientos. Saltea 2-3 minutos hasta que empiecen a ablandarse.
  • Incorpora la zanahoria, el calabacín y la berenjena. Saltea removiendo a menudo, durante 6 minutos. Las verduras deben quedar crujientes.
  • Añade el tomate y cocina 2 minutos más, subiendo el fuego para que evapore el agua.
  • Sube el fuego y agrega el salmón. Salpimenta y riega con el zumo de limón.
  • Saltea el pescado apenas 3-4 minutos, hasta que esté hecho por fuera pero jugoso por dentro. Evita moverlo en exceso para que no se rompa.
  • Espolvorea perejil fresco picado justo antes de servir.
  • Sirve inmediatamente, procurando que las verduras mantengan su color y textura.

Consejos técnicos:

  • Utiliza una sartén antiadherente amplia para que el salteado sea rápido y uniforme.
  • Añade el salmón solo al final para evitar que se reseque.
  • No tapes la sartén: así las verduras conservarán el color y no soltarán demasiada agua.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 350 kcal aprox.
  • Proteínas: 28 g
  • Grasas: 20 g (mayoría saludables)
  • Hidratos de carbono: 14 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede guardar en la nevera dentro de un recipiente hermético hasta 2 días. Para recalentarlo, hazlo brevemente en sartén para evitar que el salmón se reseque.

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